Il Divo - ukochany kwartet Polaków powraca!

Po stracie charyzmatycznego Carlosa Marina Il Divo kontynuuje karierę. David Miller, Urs Bühler i Sébastien Izambard ponownie zaprosili na swoje koncerty Stevena LaBrie - znakomitego wokalistę śpiewającego barytonem. Ich wspólna trasa nosi optymistyczną nazwę “A new day tour”. Il Divo w takim składzie zaskarbiło sobie już miłość fanów. Mogliśmy się o tym przekonać podczas ubiegłorocznych koncertów kwartetu w Warszawie i Krakowie, gdzie w sumie artystów oklaskiwało około 13 tysięcy widzów. Cała czwórka zrobiła piorunujące wrażenie na fanach. Polska publiczność w podziękowaniu za fenomenalny występ zaśpiewała im na koniec “Sto lat”.

Il Divo jest prekursorem gatunku określanego mianem classical crossover i doskonale porusza się w tych brzmieniach, łącząc śpiew operowy z muzyką rozrywkową i aranżując na nowo światowe hity ze znaną dla siebie klasą i elegancją. Całość sprawia, że nie tylko zespół, ale i gatunek sam w sobie przyciąga coraz większe tłumy fanów. To właśnie Il Divo obok Sarah Brightman i Andrei Bocellego jest głównym przedstawicielem tego nurtu. W ślad za ich sukcesem poszli inni artyści: Il Volo, HAUSER i David Garrett – znani dziś na całym świecie. Artyści z Il Divo sięgając po różne gatunki muzyczne, finezyjnie łączą je w spójną i ciekawie wybrzmiewającą propozycję. Polscy fani uważają dodatkowo, że podczas koncertów tworzą „wspaniały, inny świat melodii i urzekających głosów”. Nic więc dziwnego, że nasza publiczność nie może doczekać się ich koncertów i za każdym razem wypatruje kolejnego występu kwartetu.

Il Divo istnieje już 20 lat, a za ojca ich sukcesu uważa się Simona Cowella, znanego łowcę talentów i jurora programów typu talent show. Już od pierwszej wizyty w Polsce w 2012 roku zespół powraca w roli coraz większej gwiazdy. Wokaliści nie tylko są dobrze znani za sprawą wcześniejszych koncertów na żywo, ale także z emisji telewizyjnych. Wielkim sukcesem okazał się występ kwartetu podczas jubileuszu 1050-lecia powstania biskupstwa poznańskiego, relacjonowany na antenie telewizyjnej. Il Divo zaśpiewało wówczas na scenie umiejscowionej tuż nad Wartą na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Kwartet oklaskiwała 20-tysięczna publiczność, a jeśli dodać pozostałe występy – koncerty podziwiało w Polsce ponad 80 tysięcy osób!

Podczas tegorocznego występu Il Divo w Atlas Arenie w Łodzi zespół z pewnością zaśpiewa swoje największe przeboje z ostatnich płyt, m.in. „You Raise me Up”, „Adagio”, „Hero”, „Smile”, „Regresa a mi”, „I will Always Love You” czy „Ain’t No Mountain High Enough”.

- Będziemy mieli przyjemność organizować koncert Il Divo już po raz ósmy! Wszystkie poprzednie występy: czy to w Łodzi – trzykrotnie, czy w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem fanów. Jestem pewien, że zaplanowany wieczór z kwartetem w Łodzi, kolejny raz okaże się niezapomnianym przeżyciem. Szeroki repertuar, światowe przeboje i fantastyczne głosy międzynarodowego zespołu to przepis na udany koncert. Zapraszam serdecznie, będzie pięknie - zapewnia Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Il Divo w październiku tego roku.

Kwartet Il Divo powróci na jedyny koncert w tym roku do Polski. Zespół wystąpi 26 października w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety do sprzedaży trafią 19 maja na www.biletserwis.pl. Dzień wcześniej kupić je będą mogli użytkownicy platformy Bilet Serwis, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera.