Impact’24 - angażujące dyskusje o gospodarce i transformacji

BGK, który obchodzi w tym roku setny jubileusz swojego powstania, już od wieku realizuje misję wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Przedstawiciele BGK uczestniczyli w licznych panelach podczas Impact’24, gdzie rozmawiano m.in. nt. transformacji energetycznej Polski, inwestycji w miastach, gospodarki obiegu zamkniętego czy dekarbonizacji przemysłu.

Zielona transformacja: nowa era zrównoważonego rozwoju

Uczestnicy tak zatytułowanego panelu odpowiadali na pytanie, jak wygląda z ich perspektywy zielona transformacja w Polsce.

– To co do tej pory się dzieje w kraju z transformacją energetyczną, jest głównie zasługą prywatnych firm i osób – poszczególnych obywateli, którzy inwestują w energię odnawialną, w szczególności słoneczną. Przyrost, który zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich 4-5 lat jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, jest wygenerowany przez mieszkańców, obywateli, a nie przez firmy energetyczne, które powinny się tym zajmować. Co ciekawe, największym dostawcą energii ze słońca w Polsce jest sieć sklepów Dino. Jako państwo i podmioty publiczne mamy sporo do zrobienia, żeby energii z OZE produkować więcej, a przede wszystkim żeby dostosować sieć. – mówił Przemysław Słowik, współprzewodniczący Partii Zieloni, radny Szczecina.

Marek Lelątko, członek zarządu ENEA ds. finansowych, podkreślił konieczność dalszego rozwijania sieci dystrybucyjnej, co będzie kluczem do dalszego rozwoju OZE w Polsce. Jak mówił, ważna jest też kwestia elastycznego wykorzystania energii produkowanej z OZE. - Transformacja energetyczna w Polsce jest faktem, widzimy to po naszych blokach konwencjonalnych, które coraz częściej czekają w rezerwie na sytuacje kiedy brakuje słońca i wiatru. Z perspektywy naszego systemu, krytyczne w najbliższych latach będą technologie takie jak magazynowanie energii, dalszy rozwój OZE, bardzo ważny będzie offshore, czy technologie takie jak biogazownie.

i Autor: materiały prasowe

Kwestia finansowania

– W najbliższych tygodniach planujemy uruchomić większą pulę środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili mamy uruchomione środki na tzw. zieloną transformację miast. Czekamy na wnioski. W kolejnych tygodniach uruchomimy kolejne instrumenty związane z transformacją oraz efektywnością energetyczną. Jeden z instrumentów będzie skierowany bezpośrednio do projektów budowy morskich farm wiatrowych. Drugi, który będzie opiewał na kwotę 16 mld euro, będzie skierowany do projektów transformacji energetycznej. Liczymy, że dzięki tym środkom uda się rozbudować i zmodernizować sieci elektroenergetyczne, przesyłowe, dystrybucyjne, ale także będziemy mogli rozbudowywać aktywa OZE i inwestować w magazynowanie energii. Liczymy też na projekty ciepłownicze. – mówiła Joanna Smolik, dyrektor w Departamencie Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak podkreśliła, zieloną transformację powinniśmy postrzegać nie jako koszt, ale inwestycję, która szybko się zwraca.

GOZ, innowacje, przejście na model cyrkularny

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) opiera się na 3 elementach: redukuj, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, ale znaczna część gospodarki pracuje w modelu: wyprodukuj, użyj i wyrzuć. W branży odzieżowej działają second handy czy platformy internetowe, które ułatwiają wymianę między sobą ubrań, których już nie potrzebujemy. Działa drugi obieg, jednak problemem jest recykling - tylko 1-2 proc. ubrań wraca do obiegu w postaci nowej odzieży -mówła Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

– Jesteśmy świadomi wyzwań środowiskowych, adresujemy je od kilkunastu lat. Firma opracowała program strategiczny, w którym mamy zapisane cele i zobowiązania w tym obszarze. Interesuje nas cały cykl życia produktu, zaczynamy od tzw. ekoprojektowania, np. wprowadzone zostały opakowania uzupełniające (tzw. refille, zużywające do 77 proc. mniej plastiku), wprowadziliśmy je zarówno w dermokosmetykach i w perfumach - – powiedziała Donata Wolińska, Chief Transformations & Sustainability Officer L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Start-upy i ryzyko biznesowe

Pytany o ryzyko biznesowe w kontekście finansowania start-up’ów w obszarze GOZ, Marcin Terebelski, dyrektor programu Rozwój Przemysłu w BGK mówił, że finansowanie bankowe takich podmiotów jest trudne, ponieważ standardowo podlegają one ocenie zdolności kredytowej, do której przeprowadzenia banki są zobowiązane prawem bankowym.

- Start-upy, przy ich krótszej historii i często ujemnych cashflowach mają utrudnione przejście oceny ryzyka i zdolności kredytowej. Oferta finansowania kapitałowego pozwala uzupełnić źródła finansowania start-upów, zwłaszcza na najwcześniejszych etapach ich rozwoju. Inwestorzy, oczekując większego zwrotu z kapitału, są gotowi ponieść też większe ryzyko. Banki są otwarte na finansowanie startupów i związane z nim ryzyko, natomiast są tu ograniczone przepisami, które je obowiązują. Jako polski bank rozwoju mamy fundusz venture capital Vinci, nasz podmiot zależny, który jest w stanie finansować inwestycje startupów i do niego takie podmioty kierujemy – wyjaśniał Marcin Terebelski z BGK.

Organizacje i ich wpływ na środowisko

Podczas kolejnego panelu eksperci rozmawiali m.in. o kosztach związanych z ESG i zrównoważonym rozwojem.

- Podejście do ESG i kwestia niemonetyzowania wpływu na środowisko i społeczeństwo są istotne. Przedsiębiorca musi dokonać bilansu, z jakich zasobów środowiska, społeczeństwa czerpie i co należy środowisku i społeczeństwu oddać po to, by móc dalej istnieć i odnosić zyski – mówił Radosław Kwiecień, członek zarządu BGK.

– Zgadzam się z tym, że dzisiaj presja regulacyjna jest bardzo duża, koszty są olbrzymie. Koszty samego raportowania tylko w tym roku to ponad 4 mld zł!

Na przykład my jako bank musieliśmy zbudować nowe kompetencje - okazało się, że potrzebujemy inżynierów środowiska, specjalistów od kwestii społecznych czy zdrowotnych i wielu innych, niecodziennych tematów, ponieważ te kompetencje są niezbędne, żeby móc zbierać dane, odpowiednio je agregować, raportować i przedstawiać – tłumaczył Radosław Kwiecień.

i Autor: materiały prasowe

Co radzą eksperci

Ci, którzy dopiero zaczynają budować swoją organizację, mogą skorzystać z porad ekspertów, którzy w swoich organizacjach wprowadzili angażujące pracowników projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu więcej osób rozumie, po co w ogóle powstają takie inicjatywy i jak są ważne dla społeczeństwa i środowiska. Zdaniem Anny Rulkiewicz z LUXMED warto stworzyć komitet ds. ESG, wyznaczyć mierzalne cele i rozliczać się z nich.

Wśród wartościowych działań mogą być programy zachęcające pracowników do tworzenia inicjatyw na rzecz środowiska, jak np. ograniczanie druku. Ważne aby włączać w działania całą organizację i dbać o świadomość pracowników.

- BGK realizuje zrównoważoną strategię rozwoju od 100 lat! Projekty, które były realizowane przez ten okres funkcjonowania BGK, wpisywały się w ideę zrównoważonego rozwoju, choć kiedyś nie potrafiliśmy tego nazwać w taki sposób.

W banku funkcjonuje komitet ESG, który opiniuje działania instytucji pod kątem zrównoważonego rozwoju. Nasi pracownicy są zaangażowani w proces wdrażania zasad ESG – aż 170 osób wyraziło chęć pełnienia funkcji ambasadora zrównoważonego rozwoju w BGK. Chętnie wspierają także realizację celów społecznych, podejmując różnorodne działania w ramach wolontariatu – mówił Radosław Kwiecień.

Zielone inwestycje dla zrównoważonych miast

Uczestnicy panelu o takim tytule rozmawiali o finansowaniu inwestycji m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Ewa Tyrka, dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego w BGK mówiła o tym, że bank aktywnie wspiera rynek PPP w Polsce, dostarczając finansowanie, ale też moderując go m.in. poprzez uczestniczenie w testach rynkowych, opiniowanie właściwych przykładów struktur, dokumentacji i umów, aby planowane projekty były „bankowalne”.

Jak mówił Marek Kuzaka z AMS, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest sposobem na to, żeby także w zakresie zielonych inwestycji zrobić więcej niż tylko realizować je ze środków publicznych.

– Żeby takie projekty mogły funkcjonować w długiej perspektywie, zaangażowanie kapitału prywatnego pozwala zoptymalizować działanie na poziomie wydatków tak aby w całym cyklu życia produktu lub usługi można było osiągnąć efektywność. Dzięki współpracy sektora publicznego i prywatnego można osiągać dobre efekty.