Inwestycjna przemiana Szczecina

Zabytkowa willa

i Autor: Michał Szałkiewicz / materiały prasowe

Wybudowana w końcówce XIX w. zabytkowa Willa Lentza to nowa instytucja kultury. Obiekt zlokalizowany przy al. Wojska Polskiego przeszedł kompleksowy remont konserwatorski. Prace wiązały się nie tylko z modernizacją samego budynku i przystosowaniem jego wnętrz do prowadzenia szerokiego spektrum działalności kulturalnej. Realizacja inwestycji to przede wszystkim pieczołowita konserwacja oraz przywrócenie autentycznego klimatu fabrykanckiej rezydencji z drugiej połowy XIX w. Skomplikowany program robót konserwatorskich obejmował w szczególności prace dotyczące witraży, elementów wykonanych z drewna i kamienia naturalnego czy elementów zdobniczych. Nowe życie zyskała również przestrzeń zewnętrzna w postaci ogrodu.

Kultowa scena w nowej odsłonie

i Autor: Materiał prasowy

Działający od końca lat 60. Dom Kultury Słowianin na przestrzeni lat stał się miejscem kultowym. To jedno z charakterystycznych miejsc na mapie Szczecina, w którym występowały na scenie słynne polskie oraz zagraniczne zespoły rockowe. Sam obiekt znajdujący się przy ul. Korzeniowskiego, w którym swoją siedzibę ma DK Słowianin, przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację. Pracami remontowymi objęta była głównie ostatnia kondygnacja. Została ona kompleksowo przebudowana.

W wyniku prac powstała nowa sala koncertowa, zaplecze dla artystów, przestrzeń biurowa i konferencyjna, a także zaplecze dla gastronomii. Zrealizowany został ponadto program prac konserwatorskich obejmujący odnowienie elewacji budynku wykonanej z cegły ceramicznej.

Nowa przestrzeń wystaw

i Autor: Materiał prasowy

Muzeum Techniki i Komunikacji to obowiązkowy punkt na mapie wycieczek naszego miasta. W starej zajezdni tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej można odnaleźć pamiątki komunikacyjnej i motoryzacyjnej historii Szczecina, dawnego PRL czy nawet wyrobów fabryk dwóch pokoleń szczecińskiej rodziny Stoewerów. W roku 2022 muzeum powiększyło się o dodatkowe przestrzenie. Kompleksowo wyremontowana została kamienica znajdująca się przy ul. Niemierzyńskiej. Pomieszczenia wewnątrz przeszły generalny remont. To w nich znajdują się dodatkowe sale ekspozycyjne, jak również sale edukacyjne i pomieszczenia administracyjne. Wraz z remontem kamienicy został wybudowany budynek łącznika. To nowe wejście do muzeum, szatnie, recepcja, a także strefa ekspozycyjna z możliwością podwieszania eksponatów. To właśnie w nowych przestrzeniach muzeum powstało motoeksperymentarium, gdzie poprzez 15 interaktywnych stanowisk można się dowiedzieć, jak są zbudowane pojazdy czy w jaki sposób należy dbać o bezpieczeństwo na drodze.

Najpiękniejsza scena letnia w kraju

i Autor: Materiał prasowy

Teatr Letni im. H. Majdaniec, zlokalizowany w południowo-zachodniej części parku Kasprowicza to miejsce dużych koncertów z udziałem gwiazd, uroczystości i imprez lokalnych, ale też zwykłych spotkań w niezwykłym otoczeniu. Początki tego obiektu sięgają lat 30. XX w. W ostatnich latach obiekt przeszedł gruntowną metamorfozę. Rozbudowane zostały scena oraz widownia. Przeprowadzono renowację i konserwację charakterystycznego łuku żelbetowego oraz wykonano nowe zadaszanie. Co ważne, został zainstalowany zaawansowany system scenotechniki. To iluminacja obiektu, dodatkowe oświetlenie, wciągarki umożliwiające szybki montaż scenografii i nagłośnienie.

Czarna Perła

i Autor: Materiał prasowy

Nowe zadaszone trybuny oraz rozbudowany kompleks szkoleniowy charakteryzują jedną z największych inwestycji zrealizowanych w Szczecinie w ostatnim czasie. Stadion Miejski im. Floariana Krygiera przeszedł ogromną zmianę. Stary obiekt mieszczący się przy ul. Twardowskiego został wyburzony. W jego miejscu wybudowany został nowoczesny kompleks sportowy z pełnym zapleczem dla sportowców, obsługi administracyjnej, kibiców oraz mediów.

Dzięki charakterystycznej elewacji już w trakcie realizacji robót budowlanych nowy stadion okrzyknięto „czarną perłą”. Co istotne, inwestycja obejmowała budowę zaplecza szkoleniowego. Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży to osobny budynek z szatniami, odnową biologiczną i salami ćwiczeń. Wokół stadionu zostały wybudowane także boiska treningowe, w tym jedno wielosezonowe, składające się z hali pneumatycznej umożliwiającej prowadzenie zajęć i treningów w okresie jesienno-zimowym.

Rekreacja i edukacja związane z wodą

i Autor: Materiał prasowy

Fabryka Wody to wodny park edukacyjny, który powstał w miejscu kojarzonym z wodną rekreacją przez pokolenia szczecinian. Gontynka, a jeszcze wcześniej przedwojenne kąpielisko Grüne Wiese gościły tłumy odwiedzających spragnionych zabawy w wodzie. Fabryka Wody w nowej formie, która łączy rekreację, rozrywkę i edukację, umożliwi kontynuację tej tradycji.

Budowa dobiegła końca i wkrótce nastąpi długo wyczekiwane otwarcie całego kompleksu, który podzielony został na kilka stref. Wewnętrzna strefa Aquaparku to 14 niecek basenowych wewnętrznych, w tym baseny rekreacyjne z masażerami i leżankami oraz basen sportowy. Do tego dwie jaskinie wodne, wodny plac zabaw, cztery wanny spa, sześć zjeżdżalni wewnętrznych, gra interaktywna oraz pokoje zagadek. W sezonie letnim dostępna będzie strefa basenów zewnętrznych składająca się z dwóch niecek, wodnego placu zabaw, oraz pi zjeżdżalni zewnętrznych. Dzieci będą mogły skorzystać z interaktywnego placu zabaw. Dostępna będzie plaża oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni piaskowej.

W znajdującym się na 3 kondygnacjach Saunarium znajduje się 16 saun – każda o unikalnym wystroju. W saunie Havana da się poczuć karaibski klimat, Rajska Wyspa przeniesie gości na egzotyczną plażę, a sauna Wulkaniczna pozwoli doświadczyć przebywania u stóp gorącego wulkanu. Saunarium to także pokoje masażu, łaźnie piwne, wypoczywalnie, ścieżka Kneippa,, taras saunowy, tężnia solankowa, baseny schładzające i grota lodowa.

Dla sportowców i nie tylko została przygotowana ścianka wspinaczkowa z trasami o różnym stopniu trudnbości. Jest również kręgielnia oraz amfiteatr, który zimą będzie przekształcany na lodowisko z torem lodowym.

Z kolei w Edukatorium Fabryki Wody każdy odbędzie niezwykła podróż od kosmosu do głębin mórz i oceanów, pozna historię naszej cywilizacji oraz dowie się wielu ciekawych rzeczy o organizmie człowieka. Poprzez sześć bloków tematycznych, pełnych multimedialnych i manualnych eksponatów każdy zainspiruje się do odkrywania tajemnic nauki. Zwiedzającym towarzyszyć będą wirtualni przewodnicy w postaci znanych youtuberów. Dostępne będą także laboratoria oraz wodny plac, w którym stworzyć będzie można tęcze i chmury albo zbudować tamę i zwodować statek.