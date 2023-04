Jak bezpiecznie kupić samochód

1. Wybieraj ogłoszenia

Zachowaj ostrożność przy wyborze samochodu i uważnie czytaj ogłoszenia. W OTOMOTO obowiązkowo zamieszczany jest numer VIN - za jego pośrednictwem możesz sprawdzić historię pojazdu w CEPiK.

Zachowaj screeny ogłoszenia, bo mogą ci się przydać na wypadek ewentualnego sporu ze sprzedającym po zakupie.

2. Obejrzyj samochód

Obejrzyj lakier - powinien mieć ten sam odcień na wszystkich elementach. Oceń czy szpary między elementami nadwozia są równe. Pamiętaj, że wygląd samochodu musi się zgadzać ze specyfikacją i rokiem produkcji.

Spytaj sprzedającego o to, czy auto ma historię serwisową, co było naprawiane i czy są na to rachunki, o dokumenty związane z samochodem i – w przypadku auta importowanego – co zostało już opłacone (sprzedawca powinien mieć na to dokumenty).

Jeśli samochód jest zarejestrowany w Polsce, sprzedający może okazać dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (poza autami zarejestrowanymi pierwszy raz przed 1 lipca 1999 r.). Może też przedstawić poprzednie faktury zakupu.

Jeśli to samochód sprowadzony z zagranicy i niezarejestrowany jeszcze w Polsce, sprzedawca powinien mieć „brief” (lub amerykański „tytuł własności”).

Poproś o jazdę próbną. Sprawdź, czy auto jedzie równo, czy dobrze się prowadzi i nie słychać żadnych niepokojących dźwięków.

3. Wstaw auto do warsztatu

Nawet jeśli się znasz na samochodach, pozwól, by samochód ocenił mechanik. Obiektywnie sprawdzi on stan lakieru, podwozia, poszuka korozji, sprawdzi jaki jest stan silnika i czy nie ma z niego wycieków, sprawdzi geometrię zawieszenia, przeprowadzi diagnostykę komputerową. Mechanik powie ci też, co wymaga naprawy lub wymiany i jaki jest przewidywany koszt takiego serwisu. Możesz też zamówić inspekcję techniczną pojazdu, po której zostanie sporządzony protokół dokumentujący aktualny stan techniczny samochodu w wielu parametrach - dotyczących wyglądu, mechaniki i historii.

4. Sprawdź historię pojazdu

Możesz to zrobić samodzielnie. Usługę „Historia Pojazdu” znajdziesz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-historie-pojazdu

Uzyskasz bezpłatny dostęp do aktualnych danych z państwowego rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz rejestrów zagranicznych.

Musisz mieć numer rejestracyjny auta, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. Te dane znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym. Numer VIN jest także podany w ogłoszeniu OTOMOTO.

Możesz też skorzystać z pomocy OTOMOTO i kupić raport historii pojazdu. Jeśli w OTOMOTO Pay składasz wniosek o kredyt, otrzymasz możliwość wygenerowania trzech raportów dla wybranych przez siebie pojazdów.

5. Pamiętaj o kosztach towarzyszących kupnu samochodu

Często o kupnie samochodu myślimy biorąc pod uwagę tylko jego cenę. Tymczasem pojawi się szereg kosztów towarzyszących. Musisz wykupić ubezpieczenie samochodu, opłacić podatek, rejestrację, niezbędne naprawy, być może wymianę opon… Trzeba mieć jakąś kwotę w zanadrzu. Ponad to kupujesz używane auto, które ma nie tylko bagaż lat, ale także przejechanych kilometrów. Trzeba jakieś części wymienić, liczyć się z nieprzewidzianymi naprawami. Zastanów się, czy nie lepiej wziąć samochód w kredycie lub częściowo w kredycie i kupić młodszy, lepszy i tańszy w eksploatacji niż rozważany pierwotnie?

Zwykle kupując ubezpieczenie komunikacyjne robisz przegląd ofert OC, AC, assistance itd. Jeśli korzystasz z finansowania zakupu samochodu za pośrednictwem OTOMOTO Pay (zasady wyjaśniamy poniżej), otrzymasz rekomendację ubezpieczenia komunikacyjnego w bardzo korzystnych cenach. W zaledwie 5 minut porównasz składki i zakresy ochrony. Wszystko w ramach jednego procesu zakupu.

6. Weź kredyt na samochód

Zanim weźmiesz kredyt na samochód, też musisz zrobić przegląd ofert. OTOMOTO Pay zrobi to za ciebie. Musisz określić, jaki rodzaj finansowania cię interesuje – jaka kwota, wysokość miesięcznej raty, to czy ma być stałej wysokości czy też ma być zależna od wysokości stóp procentowych itp. Musisz też przekazać kilka informacji, które pozwolą ocenić twoją zdolność kredytową. Wszystkie te czynności wykonujesz zdalnie. Formalnościami zajmuje się specjalista z OTOMOTO Pay. Na podstawie twoich życzeń i zdolności kredytowej otrzymujesz od OTOMOTO Pay ostateczną propozycję finansowania dostosowanego do twoich indywidualnych potrzeb. Gdy ją zaakceptujesz, środki pojawią się na twoim koncie nawet w ciągu godziny. Teraz tylko wystarczy wybrać samochód i… już!

Za pośrednictwem OTOMOTO Pay możesz otrzymać kredyt i środki zanim wybierzesz konkretny pojazd. Dowód zakupu samochodu w takim wypadku będzie można dostarczyć do banku w ciągu 3 miesięcy od udzieleniu kredytu.

7. Przemyśl wykupienie gwarancji

Sprzedający samochody używane standardowo udzielają rękojmi (która obowiązuje dwa lata od zakupu), ale korzystać z niej możesz wtedy, gdy:

auto ma wadę, która nie jest spowodowana standardową eksploatacją,

usterka istnieje mimo tego, że sprzedający deklarował jej brak,

wada istniała przed zawarciem umowy, jednak została ujawniona dopiero po zakupie,

podczas zakupu nie wiedziałeś o usterce.

Oczywiście są także usługi komercyjne nazywane „gwarancją” na używany samochód, które możesz wykupić. OTOMOTO Pay oferuje swoim klientom roczną gwarancję na nieprzewidziane naprawy, której koszt można włączyć do raty kredytu.