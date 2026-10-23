Jak chronić konta przed hakerami? Kluczowe zasady bezpiecznych haseł

Co lubią hakerzy? Krótkie, popularne i łatwe do odgadnięcia hasła. A jeszcze bardziej szyfr, który jednym ruchem otwiera drzwi do wielu kont. Dlatego nie bez powodu mówi się: każde konto = osobne hasło. O tej zasadzie przypominają NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach nowej odsłony kampanii „Bezpieczny dzień".

„Nie używaj tych samych haseł w różnych miejscach" – to jedna z 10 zasad cyberbezpieczeństwa. Powód jest prosty: jeśli haker zdobędzie hasło, spróbuje użyć go również w innych serwisach – na poczcie, w mediach społecznościowych czy banku.

– Dziś w sieci robimy naprawdę wiele: płacimy rachunki, przechowujemy dokumenty, robimy zakupy czy rozmawiamy z bliskimi. Nasze konta w różnych serwisach są dla cyberprzestępców celem, a nawet narzędziem do prowadzenia działań, dlatego solidne zabezpieczenia stają się absolutną koniecznością – mówi Iwona Prószyńska, która kieruje w NASK zespołem ds. strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa.

123456? Hakerzy zacierają ręce

Hasło „123456” to już przeszłość? Nic bardziej mylnego. Proste kombinacje wciąż królują wśród haseł, które wyciekają do sieci. Imiona dzieci, nazwy pupili, daty urodzin czy proste ciągi cyfr. Dla hakerów to żaden szyfr, a przewidywalny schemat.

Mocne hasło to pierwsza linia obrony każdego konta. Im dłuższe i bardziej skomplikowane, tym trudniej hakerskim algorytmom je złamać. Zapomnij o krótkich szyfrach. Prawdziwą tarczą stają się dziś kombinacje złożone z co najmniej 14 znaków.

Ale jak zapamiętać kilka długich i skomplikowanych haseł do różnych kont? Z pomocą przychodzi menedżer haseł, czyli cyfrowy sejf, który bierze ten ciężar na siebie.

– Nie musimy uczyć się na pamięć skomplikowanych ciągów znaków. Menedżer haseł bezpiecznie je przechowuje, sam tworzy silne kombinacje i automatycznie je wpisuje, a my musimy zapamiętać tylko jedno hasło główne – wskazuje Klaudia Dobińska, ekspertka NASK.

Autor: NASK/ Materiały prasowe

Zamek w drzwiach to za mało

Hasło do konta działa jak klucz do drzwi mieszkania. Jeśli wpadnie w niepowołane ręce, intruz może spróbować wejść do środka. Dlatego warto założyć jeszcze skobel – dodatkowe zabezpieczenie, które nie pozwoli tak łatwo sforsować wejścia. W internecie taką rolę pełni uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA). Jak to działa w praktyce?

– Po wpisaniu hasła trzeba jeszcze potwierdzić, że to naprawdę Ty próbujesz się zalogować. Może to być kod z aplikacji uwierzytelniającej, powiadomienie na telefonie lub klucz bezpieczeństwa. Dzięki temu nawet jeśli ktoś pozna Twoje hasło, nie będzie w stanie dostać się do konta – tłumaczy Klaudia Dobińska, ekspertka NASK.

Unikalne kombinacje, menedżer haseł i dodatkowe zabezpieczenie logowania mogą skutecznie pokrzyżować plany cyberprzestępcom. W sieci lepiej zawczasu zamknąć hakerom drzwi przed nosem, niż później walczyć o odzyskanie dostępu do swoich kont.

Więcej praktycznych wskazówek, które pomagają chronić się przed cyberprzestępcami, znajdziesz na stronie www.bezpiecznydzien.pl.