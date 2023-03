Jak docierać do klientów w Internecie? Poznaj sprawdzone narzędzia

Wyniki Lotto z 18.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Jak promować swoją firmową ofertę w Internecie?

Dziś każdy przedsiębiorca, który chce rozwijać swoją firmę, powinien zadbać o jej obecność w sieci. Dzięki promocji w Internecie można docierać do szerszego grona klientów i prowadzić skuteczną sprzedaż. Według badań Mediapanel obecnie liczba internautów wynosi już prawie 30 mln. Szukają oni w Internecie przede wszystkim produktów i usług.

Jeśli zadbasz, aby Twój biznes był widoczny w świecie online, zyskasz szansę na wyprzedzenie konkurencji, zdobycie rozpoznawalności i odniesienie sukcesu.

– Dziś niemal każdy przedsiębiorca zastanawia się, jak dobrze i efektywnie promować się w sieci. Warto w tym celu wykorzystywać sprawdzone narzędzia oraz kanały promocji, by za ich pomocą zwiększać wolumen sprzedaży. Narzędzia te i działania powinny być jednak dopasowane do branży, grupy docelowej czy celów biznesowych i dlatego, aby działać optymalnie, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doradców internetowych – podsumowuje Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet.

Podstawą obecności w Internecie jest strona WWW, która jest wirtualną wizytówką firmy i kanałem, który wspiera sprzedaż. Ważne jest też prowadzenie kampanii reklamowych w Internecie i promocja w mediach społecznościowych. O czym jeszcze pamiętać? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Efektywna promocja w sieci – z czyjej pomocy warto korzystać?

Nikt nie powinien mieć już wątpliwości, że warto wykorzystywać możliwości marketingu internetowego. Jak jednak skutecznie trafiać do zainteresowanych ofertą osób? Co zrobić, by móc wyróżnić się na tle licznej konkurencji?

Dla wielu właścicieli firm z sektora MŚP marketing online jest dosyć skomplikowany. Wymaga tego, aby być na bieżąco ze zmianami i innowacjami. Technologia rozwija się dziś w wyjątkowo dynamicznym tempie i żeby nie zostać w tyle, należy śledzić aktualne trendy. Oczywiście nie każdy przedsiębiorca ma na to czas ze względu na dużą liczbę obowiązków. Jak więc sobie z tym poradzić? Otóż jedną z opcji jest skorzystanie z usług profesjonalnych doradców internetowych.

Nawiązanie współpracy z ekspertami, którzy doskonale znają się na technologii, pomaga osiągać zamierzone cele. Dzięki temu można promować swoje produkty lub usługi w Internecie oraz docierać do potencjalnych klientów. Specjaliści wybierają odpowiednie dla branży i biznesu narzędzia oraz na bieżąco monitorują efekty, a w razie konieczności wprowadzają niezbędne zmiany.

– Wiemy, że przedsiębiorcy mają dziś wiele obowiązków związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Mierzą się też z wieloma wyzwaniami, dlatego potrzebują odpowiednich narzędzi, aby móc rozwijać się i dzięki temu pozyskiwać klientów. Coraz chętniej decydują się na podjęcie współpracy ze specjalistami, którzy pomagają im skutecznie promować ich firmy poprzez kanały i działania online – mówi Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet. – Nasi doradcy internetowi przygotowują strategię marketingową dopasowaną do potrzeb i specyfiki danego biznesu, a następnie solidnie ją realizują. Tworzą nowoczesne strony internetowe oraz e-sklepy, a także prowadzą skuteczne kampanie w Internecie. Co ważne, oferują też pełne doradztwo, indywidualne podejście i wsparcie na każdym etapie współpracy – dodaje Marcin Durzyński.

Strona WWW jako miejsce do prezentowania oferty

Podstawą prowadzenia firmy jest posiadanie strony internetowej, która pomaga w promowaniu oferty i docieraniu do większej liczby klientów. Jednak aby witryna przyciągała zainteresowanych odbiorców, powinna być przede wszystkim estetyczna, nowoczesna oraz funkcjonalna. Trzeba więc ją prawidłowo zaprojektować, biorąc pod uwagę zasady UX (User Experience), czyli doświadczenia użytkownika. Strona powinna wywoływać na internautach pozytywne wrażenie, tym bardziej, że często jest ona pierwszym miejscem styczności potencjalnego klienta z firmą. Pamiętaj, że witryna internetowa jest wirtualną wizytówką przedsiębiorstwa.

Skuteczna strona WWW powinna być dziś także responsywna, a więc dopasowana do urządzeń mobilnych. To ważne, bo coraz więcej internautów przegląda strony internetowe na swoich smartfonach. Co więcej, według raportu E-commerce w Polsce 2022 aż 75% badanych robi zakupy online za pomocą smartfona. Firmowa witryna musi być też przejrzysta, intuicyjna i wygodna w użytkowaniu.

Strona WWW powinna zachęcać do skorzystania z oferty firmy. Oferta ta powinna być opisana atrakcyjnie i szczegółowo, ale też zwięźle. Firmowa strona to też miejsce do prezentowania danych kontaktowych. Aby umożliwić internautom szybki, bezproblemowy i wygodny kontakt, dobrze jest umieścić tutaj formularz kontaktowy oraz okienko czatu.

Strona internetowa potrafi przynieść wiele korzyści biznesowi. Jej celem jest m.in.:

atrakcyjne prezentowanie firmowej oferty,

docieranie z usługami czy produktami do potencjalnych klientów 24/7,

polepszenie wyników sprzedażowych,

prowadzenie komunikacji z klientami.

– Strona WWW to jedno z narzędzi, które umożliwia dotarcie do potencjalnego klienta. Firmowa witryna powinna być jednak odpowiednio zaprojektowana oraz zoptymalizowana, czyli zgodna z zasadami SEO. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się podczas Akademii e-marketingu. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń z budowania strategii promocji biznesu w Internecie. Naszym celem jest przekazywanie przedsiębiorcom nowoczesnej wiedzy z obszaru marketingu online – mówi Anna Pszczółkowska z WeNet Group, koordynatorka Akademii e-marketingu.

Potrzebujesz nowoczesnej firmowej strony WWW? Jej stworzenie powierz specjalistom. Projekt i budowa witryny wymaga bowiem wiedzy i umiejętności technicznych oraz doświadczenia. Trzeba też mieć zmysł estetyczny, znać aktualne trendy w projektowaniu i być na bieżąco z nowościami technologicznymi.

Sklep online, czyli skuteczny kanał sprzedaży

W ostatnich latach nawyki zakupowe konsumentów uległy sporej zmianie. Zgodnie z raportem E-commerce w Polsce 2022 już 77% polskich internautów kupuje online. Nic dziwnego – zakupy w sieci są szybkie, wygodne i łatwe. To dlatego dzisiaj świetnym pomysłem na biznes jest prowadzenie sprzedaży w Internecie.

Branża e-commerce rozwija się dynamicznie. Powstaje coraz więcej sklepów internetowych. Jeśli chcesz docierać do klientów i sprzedawać więcej, załóż swój e-sklep. Pamiętaj, że może on być też wsparciem sklepu stacjonarnego. Dziś jednym z trendów jest bowiem omnichannel, a więc sprzedaż wielokanałowa – za pomocą kanałów online i offline. Swoje produkty warto także prezentować na platformach marketplace. Dzięki temu można trafiać do różnych grup odbiorców i sprzedawać znacznie więcej. Trzeba jednak przy tym mieć na uwadze, że strategia omnichannel wymaga zachowania spójności we wszystkich kanałach.

Jakie są jeszcze powody, dla których warto założyć swój sklep online? Otóż pracuje on 24/7 – w przeciwieństwie do sklepu stacjonarnego. Oznacza to, że klienci mogą w każdej chwili złożyć w nim zamówienie w dodatku bez wychodzenia z domu. Sklep internetowy – tak samo, jak strona firmowa – musi być jednak odpowiednio zaprojektowany. Powinien zapewniać internautom intuicyjne i maksymalnie komfortowe zakupy.

Skuteczny sklep online potrafi zachęcić do dodania produktów do koszyka i dokonania transakcji. Jakie cechy powinien mieć dobry e-sklep? Responsywność, szybkość działania, bezpieczeństwo – to tylko kilka z nich. Aby prowadzić efektywną sprzedaż w Internecie, trzeba budowę e-sklepu oddać w ręce specjalistów, którzy tworzą sklepy internetowe na miarę potrzeb klienta i dostosowują je do oczekiwań dzisiejszych konsumentów.

Google Ads, czyli jak docierać do zainteresowanych osób

Następnym narzędziem, które pozwala trafiać do klientów, jest Google Ads (wcześniej Google AdWords). Jest to system reklamowy, umożliwiający przygotowywanie i publikację płatnych kampanii. Można tutaj tworzyć reklamy różnego rodzaju (tekstowe, graficzne czy wideo). Wyświetlają się one internautom w różnych miejscach w Internecie – w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google Display Network (GDN), w skład której wchodzą partnerskie serwisy.

Narzędzie Google Ads jest skuteczne m.in. dlatego, że pozwala kierować reklamę do konkretnej grupy docelowej, która jest zainteresowana firmową ofertą. Poza efektywnym targetowaniem zaletami kampanii reklamowych w Google Ads są też: szeroki zasięg, natychmiastowe rezultaty, mierzalność efektów oraz elastyczność budżetowa.

Ta metoda promocji doskonale sprawdza się zwłaszcza w przypadku sklepów internetowych (ale nie tylko). Odbiorca po kliknięciu w reklamę zostaje od razu przeniesiony przykładowo na kartę produktu, gdzie może dodać produkt do koszyka i szybko złożyć zamówienie. Trzeba pamiętać, że internauta musi być przekierowany na stronę, która jest atrakcyjna i zachęca do skorzystania z oferty.

Nie da się zaprzeczyć, że stworzenie skutecznej kampanii reklamowej wymaga wiedzy i doświadczenia. Ponadto kampanię należy też stale sprawdzać, monitorować i optymalizować, aby uzyskiwać jeszcze lepsze efekty. Najlepiej więc skorzystać z usług ekspertów. Firma WeNet ma status Google Partner, co potwierdza, że pracują w niej specjaliści, którzy znają się na rzeczy, dbają o standardy i najwyższą skuteczność prowadzonych kampanii.

Social Media jako narzędzie do komunikacji z odbiorcami

Kolejnym sposobem na docieranie do klientów w Internecie jest aktywność w mediach społecznościowych. Internauci używają dziś Social Mediów do doprowadzenia komunikacji nie tylko ze znajomymi czy rodziną, ale też z markami. Użytkownicy często np. na Instagramie czy Facebooku wyszukują firmy i produkty. Media społecznościowe to więc przydatne narzędzie marketingowe, które pozwala przedsiębiorcom promować się w sieci, komunikować ze swoimi klientami i zwiększać sprzedaż.

– Ekspansja mediów społecznościowych odcisnęła swoje piętno również na promocji w Internecie, otwierając szereg potencjalnych możliwości zaistnienia online, w tym komunikacji marketingowej z potencjalnymi klientami. Warto więc prowadzić swój firmowy profil w Social Mediach nie tylko dla rozrywki, ale również jako narzędzie dotarcia z usługami czy produktami do klientów. Można udostępniać tutaj merytoryczne i wartościowe treści np. artykuły poradnikowe z firmowego bloga. Content Marketing, czyli marketing treści to kolejny świetny sposób promocji. Wysokiej jakości content buduje wizerunek eksperta w branży oraz pomaga zdobywać zaufanie klientów i nawiązywać z nimi relacje, aby zwiększać sprzedaż – podsumowuje Anna Pszczółkowska z WeNet Group, koordynatorka Akademii e-marketingu.

Google Moja Firma i katalogi firm

Chcesz promować się na lokalnym rynku? W takim razie koniecznie zadbaj o wizytówkę w Google Moja Firma (Google My Business). Dzięki temu narzędziu możesz zwiększyć widoczność firmy w wyszukiwaniach lokalnych, które według danych Safari Digital stanowią ponad 50% wyszukiwań w Google.

Wizytówka w GMB umożliwia atrakcyjne wyświetlanie informacji o danym przedsiębiorstwie w wyszukiwarce i na Mapach Google. Internauci mogą już z pozycji wyników sprawdzić np. dane kontaktowe, ale też opinie o firmie, które są czynnikiem decyzyjnym dla wielu wahających się klientów.

Na zaprezentowanie danych kontaktowych, najważniejszych informacji o produktach lub usługach oraz opinii o firmie pozwalają też internetowe katalogi firm, takie jak PanoramaFirm.pl, BiznesFinder.pl czy pkt.pl. Wizytówka w takim znanym serwisie dba o lepszą widoczność oferty w sieci, buduje jej rozpoznawalność oraz pomaga docierać do klientów.

Jak widzisz, e-marketing dostarcza wielu narzędzi, które pomagają wypromować ofertę, budować rozpoznawalność firmy i zdobywać nowych klientów. Aby osiągać jak najlepsze efekty, warto skorzystać z usług specjalistów, którzy przygotują dobry plan działania i będą sprawnie go realizować.