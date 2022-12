Jak oszczędzać prąd w święta

W okresie przedświątecznym intensywnie używamy wielu sprzętów kuchennych, do sprzątania, a także do dekoracji domu. Tym samym zużywamy więcej prądu. Na stronie eon.pl/szkodapradu znajdziemy wiele porad, jak oszczędzać energię. Od niedawna można zapoznać się z poradami, które są szczególnie przydatne w okresie świątecznym.

Niektóre z domowych urządzeń są prawdziwymi pożeraczami energii np. suszarka czy czajnik. Inne można określić mianem „wampirów energetycznych”. Używamy ich tylko przez jakiś czas w ciągu dnia, ale są cały czas podłączone do prądu i go pobierają. Chodzi na przykład o ekspres do kawy, telewizor, ładowarki, dekoder czy router… Wystarczy je wyłączyć, gdy nie są potrzebne, by odczuć wyraźną różnicę w miesięcznym zużyciu prądu. W czasie świąt można zrezygnować z włączania wielu urządzeń np. laptopa, smartfonu, konsoli do gier, a nawet telewizora. W ten sposób nie tylko zaoszczędzimy energię elektryczną, ale także poświęcimy czas swoim bliskim. A o to przecież chodzi w Bożym Narodzeniu.

Na stronie z Kalkulatorem Online - Szkoda Prądu znajdziemy wizualizację domu podzielonego na poszczególne pomieszczenia m.in. kuchnię, salon, sypialnię, łazienkę, gabinet. Klikając w poszczególne pokoje, możemy wybrać podstawowe sprzęty elektryczne, które w nich mamy. Potem wystarczy określić ich moc, klasę energetyczną i liczbę. Dzięki temu otrzymamy porady do konkretnych urządzeń w naszym domu. Na koniec pracy z kalkulatorem pojawia się procentowe podsumowanie zaoszczędzonej energii zarówno w ogólnym bilansie, jak i dla każdego ze sprzętów RTV i AGD.

Szkoda prądu nie tylko od święta

Świąteczne dekoracje

Używaj ledowego oświetlenia świątecznego. Lampki LED zużywają 90 proc. prądu mniej niż standardowe lampki żarowe.

Wyłączaj lampki na choince na noc i w ciągu dnia.

Pralka

Kiedy pierzesz świąteczne obrusy i inne tekstylia, maksymalnie wykorzystuj pojemność pralki. W ten sposób oszczędzisz 18 proc. energii. Pranie w niższych temperaturach (30-40 stopni) pozwoli na oszczędność nawet 40 proc. prądu!

Lodówka i zamrażarka

Nie wkładaj ciepłych potraw świątecznych do lodówki - gwałtownie podniosą temperaturę i zwiększą pobór energii. Poczekaj, aż ostygną do temperatury zbliżonej do pokojowej.

Rozmroź zamrażarkę przed świętami, bo na pewno zapełnisz ją po świętach. Każde 5 mm lodu w komorze zwiększa zużycie prądu o ok. 30 proc.

Zmywarka

Do mycia naczyń po świątecznych posiłkach używaj trybu EKO.

Po ugotowaniu świątecznych potraw duże naczynia i garnki umyj ręcznie. Zajmują one dużo przestrzeni w zmywarce, przez co mogą się nie zmieścić na jeden raz.

Piekarnik elektryczny

Staraj się nie otwierać drzwiczek piekarnika podczas pieczenia świątecznych potraw. Dzięki temu utrzymasz odpowiednią temperaturę i zmniejszysz zużycie energii.

Podgrzewaj kilka potraw jednocześnie. Do podgrzania pełnego piekarnika potrzebujesz tyle samo energii, co do prawie pustego.

Materia powstał przy współpracy z E.On