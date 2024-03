Jak płacić smartfonem i cieszyć się wygodą?

Z niedawnego badania Visa1 wynika, że ci młodzi ludzie mają całkiem jasne wyobrażenie tego, jak technologia będzie wpływać na ich życie. Przedstawiciele pokolenia Alfa uważają, że w pracy nie obędą się bez social mediów, sztucznej inteligencji czy wirtualnej rzeczywistości2. To, jak myślą o technologii, pokazuje ich jasne oczekiwanie – technologia ma przede wszystkim zapewnić im ,,pełną wygodę”, czyli ułatwiać ich życie, oszczędzać czas, pozwalając skupiać się na rzeczach, które są dla nich ważne.

Polacy lubią płacić smartfonem, doceniając szybkość i wygodę tego rozwiązania

Od kilku lat polscy konsumenci są coraz bardziej zaznajomieni z płaceniem w sklepach smartfonami – robi to już co piąty Polak3. Używanie smarfona, smartwatcha lub opaski do tej czynności jest doceniane przede wszystkim za szybkość i właśnie wygodę, ale także bezpieczeństwo. Choć wygląda na to, że tego typu urządzenia na dobre zagościły w naszym codziennym życiu, wciąż są jednak osoby, dla których to nowość. 21% polskich konsumentów, którzy nie korzystają z płatności mobilnych w sklepie, obawia się, że skonfigurowanie tej metody płatności może im sprawiać trudności4. Jak zatem to zrobić i cieszyć się szybkimi i wygodnymi zakupami?

1. Dodaj swoją kartę Visa do aplikacji lub „portfela” na smartfonie lub smartwatchu. Zazwyczaj użytkownicy są proszeni o otwarcie aplikacji lub „portfela” na urządzeniu mobilnym i zeskanowanie karty Visa, dzięki czemu można ją szybko wczytać. Następnie należy samodzielnie wpisać kod CVV2, który najczęściej znajduje się na odwrocie karty. Proces ten nie zawsze będzie wyglądał tak samo, ze względu na różnice w systemach operacyjnych zainstalowanych na smartfonach.

2. Zamiast zapłacić kartą płatniczą w sklepie, wystarczy zbliżyć urządzenie do terminala płatniczego, zatwierdziwszy wcześniej płatność odciskiem palca lub skanując swą twarz za pomocą telefonu. W niektórych sytuacjach niezbędne może okazać się również wprowadzenie numeru PIN w celu autoryzacji transakcji.

3. Wszystkie terminale płatnicze w Polsce umożliwiają przyjmowanie płatności zbliżeniowych, więc nie ma obaw, że ta opcja nie będzie dostępna.

Jak płacić smartfonem w internecie?

Wielu Polaków używa smartfonów również do robienia zakupów online5. 65% polskich konsumentów zamawia towary lub usługi używając urządzeń mobilnych, a 71% płaci za nie w ten sposób6. Również podczas dokonywania płatności online niezbędne może okazać się zeskanowanie twarzy telefonem, wpisanie kodu PIN lub zatwierdzenie odciskiem palca w celu autoryzacji. Warto pamiętać, że w płatnościach online obowiązują limity, jak w przypadku tradycyjnych kart płatniczych. Czasami przed pierwszą płatnością, może okazać się konieczne zwiększenie limitu transakcyjnego wprowadzonego przez niektóre banki.

Jeśli jesteś klientem jednego z tych banków, możesz również skorzystać z Visa Mobile – nowego sposobu płatności online. Visa Mobile to nowy sposób płacenia kartą w internecie – jest to szybsza, a przy tym bezpieczniejsza metoda płatności telefonem, która działa w oparciu o tokenizację. Rozwiązanie zaprojektowano z myślą o wyeliminowaniu takich przeszkód jak ręczne wprowadzanie danych karty czy konieczność podawania hasła w trakcie płacenia. Dzięki temu płatność przebiega w płynny sposób i błyskawicznie – po wyborze Visa Mobile w bramce płatniczej należy wpisać numer telefonu na stronie internetowej, a następnie zaakceptować transakcję w aplikacji. Można więc powiedzieć w uproszeniu, że dzięki Visa Mobile możemy zapłacić w internecie naszym numerem telefonu, choć oczywiście jest to nadal płatność kartą Visa.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Płatności Visa przy wykorzystaniu smartfona, smartwatcha lub tabletu są chronione tak samo jak każda inna transakcja kartą Visa. Po zapisaniu informacji o karcie w portfelu mobilnym na takim urządzeniu, Visa zastępuje je unikalnym ciągiem cyfr, tzw. tokenem.

Token w płatnościach zastępuje dane karty, zamieniając je w skomplikowany szyfr. Każdy token jest unikatowy – niemożliwy do odczytania i wykorzystania przez oszustów. Właśnie dlatego dane karty są zabezpieczone. Tokeny tworzą się automatycznie, na przykład wtedy, gdy użytkownik podaje dane karty w serwisie streamingowym, sklepie internetowym lub w cyfrowym portfelu w smartfonie. Do każdej karty Visa może być stworzonych wiele tokenów, każdy z nich jest unikalny i można z niego korzystać wyłącznie w aplikacji lub na urządzeniu, na którym został zapisany.

Karta Visa zapewnia także dodatkowe zabezpieczenie w przypadku płatności online, dokonywanych również przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Jest to procedura zwana chargeback. Można skorzystać z niej w przypadku problemów z zakupem (np. gdy towar nie dotarł, jest niezgodny z opisem, wadliwy, uszkodzony, itd.). Pierwszym krokiem jest próba rozwiązania problemu poprzez kontakt ze sprzedawcą. Jeśli problemu nie da się rozwiązać polubownie, bank, który wydał kartę Visa, może podjąć próbę odzyskania środków od banku sprzedawcy.

