Jak produkować własny prąd? Pożegnaj się z wysokimi rachunkami!

Odnawialne źródła energii – Twój bilet do energetycznej wolności

Nie musisz martwić się o podwyżki cen prądu.

Nie jesteś zależny od sytuacji politycznej, np. braku węgla z powodu konfliktów wojennych.

Dbasz o swoje zdrowie i rodziny, bo nie zatruwasz powietrza.

Jakie mamy rozwiązania dla pozyskania energii? Odnawialne źródła energii czerpią energię z naszego otoczenia i z natury. Mogą być do tego wykorzystywane:

panele fotowoltaiczne (PV) i ogrzewacze solarne czerpiące energię ze słońca,

turbiny wiatrowe korzystające z energii wiatru,

pompy ciepła, np. czerpiące z gruntu, wody lub powietrza,

instalacje geotermalne wydobywające ciepło z wnętrza ziemi,

bioenergia, np. biogazownie, piece na biomasę (drewno, pellet, słomę), biopaliwa do silników i kotłów.

Instalację fotowoltaiczną czy wiatrową, a także pompę ciepła możesz, a nawet powinieneś wyposażyć w tzw. magazyny energii – urządzenia, które kumulują pozyskaną energię, najczęściej jako prąd lub ciepło i umożliwiają skorzystanie z niej później. To pozwala nie tylko obniżyć koszty energii przez zwiększenie wykorzystania własnej energii, ale także skorzystać z awaryjnego źródła na wypadek awarii sieci.

Inwestycja w PV lub wiatrak zwraca się już po kilku latach. Rosnące ceny energii i paliw będą dotyczyć Ciebie w mniejszym stopniu, jeśli prąd i ciepło będziesz wytwarzać sam!

W swoim domu możesz zastosować też rozwiązania, wykorzystujące energię otoczenia, czyli pompy ciepła – tu źródłem energii jest ciepło z gruntów albo powietrza. Innym rozwiązaniem jest bioenergia – jeśli masz dostęp do źródła paliwa, warto rozważyć zakup kotła na pellet lub biogaz.

Wykorzystanie takich rozwiązań może być częściowo lub całkowicie dofinansowane m.in. z programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd”.

Rozwiązania są dosyć kosztowne, ale w perspektywie kilku lat się zwracają. Poza tym, dla niektórych satysfakcja płynąca z niezależności jest bezcenna. Można też połączyć siły z sąsiadami lub znajomymi albo po prostu – z innymi mieszkańcami gminy i zwiększyć możliwości swoje i lokalnej społeczności. W blokach można skorzystać z rozwiązań takich jak: prosument zbiorowy czy lokatorski. W tym celu powstają także wspólnoty energetyczne.

Wspólnoty energetyczne – nowy sposób na oszczędność i niezależność

Aby korzystać z turbiny wiatrowej, nie musisz sam jej wybudować – możesz dołączyć do wspólnoty energetycznej. Wspólnota energetyczna to grupa ludzi, którzy składają się na odnawialne źródła energii, produkujące energię na ich potrzeby. Dzięki wspólnotom lepiej można wykorzystać potencjał wszystkich tworzących ją osób i instytucji, a także finansować większe inwestycje takie jak: elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne czy biogazownie. Instytucje społeczności energetycznych w 2019 Unia Europejska wprowadziła w pakiecie prawnym, nazywanym „pakietem zimowym”.

Państwa członkowskie UE powinny umożliwić obywatelom wyjście z roli biernych konsumentów i uczestniczyć aktywnie w wytwarzaniu, a także zarządzaniu własną energią. Zrzeszenie z osobowością prawną w postaci wspólnoty energetycznej, posiadające zróżnicowane źródła i magazyny energii, może dostarczać swoim członkom tanią energię przez cały rok. Również tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na własną elektrownię, bo np. nie mają na to pieniędzy lub mieszkają w bloku.

Nie musisz wtedy się obawiać kolejnych podwyżek cen prądu czy sytuacji politycznej, która wpływa braku dostaw węgla, tak jak było to rok temu!

Klastry i spółdzielnie energetyczne

W Polsce obecnie możemy korzystać z klastrów energii i spółdzielni energetycznych. Pomimo dziwnych nazw są to proste rozwiązania, pozwalające rozwijać lokalną energetykę.

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie to dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii, lub z innych źródeł i paliw.

Możesz skorzystać z dwóch rozwiązań. Klastry energii to porozumienia różnych podmiotów, np.: osób, przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i innych instytucji, działające na terenie jednego powiatu. W ramach takiego porozumienia klaster wytwarza, magazynuje, sprzedaje i zaopatruje swoich członków w energię i paliwa ze źródeł odnawialnych lub innych. Możesz dołączyć do klastra, który funkcjonuje w Twojej okolicy (np. założonego przez gminę). Wyjdziesz na tym lepiej, niż przy szukaniu dostawcy energii na własną rękę i nie musisz inwestować dużych pieniędzy.

Spółdzielnie energetyczne są mniejszym rodzeństwem klastrów. Mogą mieć do 1000 członków i ich produkcja powinna być nie mniejsza niż 70% zużycia energii przez jej członków. Nie może też obejmować gmin miejskich. Pomimo tych ograniczeń, to świetny pomysł, jeżeli dogadujesz się z sąsiadami. Zakładacie spółdzielnie, inwestujecie razem pieniądze, zakupujecie odpowiedni sprzęt (może to być turbina wiatrowa, farma fotowoltaiczna itd.) i cieszycie się niższymi rachunkami za prąd, korzystając z prądu z sieci w znacznie mniejszym stopniu, co zmniejsza uzależnienie od wielkich firm i państw na scenie politycznej, które mogą manipulować cenami importowanych paliw.

– Warto się jednoczyć i zakładać wspólnoty energetyczne – mówi Mikołaj Troczyński, ekspert w Fundacji WWF Polska. – Umożliwiają one z jednej strony inwestowanie we własne źródła energii osobom bez możliwości zbudowania prywatnej instalacji, a z drugiej strony zapewniają wykorzystanie potencjału tym członkom wspólnoty, którzy mogą wybudować OZE znacznie przekraczające ich własne potrzeby.