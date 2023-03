Jak prowadzić firmowe Social Media? Praktyczne porady

Dlaczego warto prowadzić komunikację w Social Mediach?

Media społecznościowe są dzisiaj doskonałym narzędziem marketingowym, które pozwala firmom promować swoją ofertę, budować wizerunek, dbać o dobre relacje z klientami oraz zwiększać sprzedaż. Według raportu Digital 2022: Poland prawie 66% polskich internautów używa Social Mediów do szukania informacji o markach i produktach. Użytkownicy obserwują na Facebooku czy Instagramie swoje ulubione marki i komunikują się z nimi. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy wykorzystują to w swojej strategii marketingowej. Jeśli prowadzisz własny biznes, to również działaj w mediach społecznościowych.

Celem Social Media Marketingu, czyli popularnej dziś formy marketingu, jest przede wszystkim promocja marki czy firmy w sieci i docieranie do nowych zainteresowanych osób. Serwisy społecznościowe pozwalają na bezpłatne publikowanie różnych interesujących treści, takich jak np. artykuły, zdjęcia, filmy czy infografiki. Materiały te pomagają budować wizerunek eksperta w danej branży i mogą zachęcać do skorzystania z oferty firmy.

Social Media umożliwiają też prowadzenie działań płatnych. Przykładem jest system reklamowy Facebooka, który pozwala na tworzenie kampanii reklamowych i docieranie ze spersonalizowanymi treściami do konkretnej grupy docelowej, która z dużym prawdopodobieństwem może być zainteresowana firmową ofertą.

– Obecność i aktywność w sieci to dziś podstawa prowadzenia każdego biznesu. Marketing internetowy dostarcza wielu narzędzi, które pomagają promować firmową ofertę i zwiększać sprzedaż. Jednym z takich narzędzi są media społecznościowe. Aby firmowy profil w Social Mediach przynosił zamierzone efekty, trzeba jednak najpierw przygotować odpowiednią strategię. Warto skorzystać tutaj z pomocy specjalistów, którzy mają doświadczenie i umiejętności. Nasi doradcy internetowi dopasowują ofertę i plan działania do potrzeb danego biznesu i gwarantują kompleksową obsługę – mówi Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet.

Jakie zalety ma Social Media Marketing?

Social Media Marketing ma wiele zalet. Jedną z nich jest chociażby ogromny zasięg – można tutaj znaleźć dużą grupę potencjalnych klientów. Dzięki działaniom w mediach społecznościowych możesz m.in.:

zwiększać świadomość i rozpoznawalność marki,

budować wizerunek firmy,

promować firmową ofertę i zwiększać sprzedaż,

docierać do nowych klientów oraz mieć kontakt z obecnymi,

prowadzić bezpośrednią i wygodną komunikację z odbiorcami,

trafiać do konkretnej grupy osób dzięki płatnym reklamom,

tworzyć zaangażowaną społeczność,

budować trwałe relacje z klientami,

generować ruch na stronie internetowej.

Jak widać, korzyści jest wiele. Pamiętaj też, że w Social Mediach informacje rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Wpis może stać się viralem, czyli popularną, często udostępnianą w Internecie treścią. Obecnie najłatwiej osiągnąć to na TikToku. To dobry sposób na zdobycie rozpoznawalności i wyróżnienie się na tle konkurencji.

Ponadto media społecznościowe dają dostęp do cennych statystyk, które informują o efektywności prowadzonych działań. Pozwalają prowadzić analizy, oceniać wyniki i wyciągać wnioski. Dzięki temu można ulepszać strategię, aby osiągać jeszcze lepsze efekty. Wszystko to oczywiście wymaga czasu. Przedsiębiorcy, którym go brakuje, nawiązują współpracę ze specjalistami. Przykładem są doradcy internetowi WeNet.

Jak opracować strategię działania w Social Mediach?

Sama obecność w Social Mediach oczywiście nie wystarczy. Ważna jest aktywność, aby działania przynosiły pożądane efekty. Koniecznie trzeba przygotować odpowiednią strategię, a później umiejętnie ją realizować. Zależy Ci na tym, aby skutecznie promować własny biznes w Social Mediach? Na początku zastanów się, jaki cel chcesz osiągnąć dzięki prowadzeniu firmowego profilu np. na Facebooku. Twoje cele powinny być dokładnie sprecyzowane, realne i mierzalne. Może być to np. budowanie świadomości marki czy zwiększenie sprzedaży. Celów może być też oczywiście kilka.

Trzeba też wybrać odpowiednie kanały. Pamiętaj, że nie chodzi o to, aby być wszędzie. Bądź tam, gdzie są Twoi odbiorcy. Najpopularniejszymi platformami są: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok i YouTube. Jest więc, w czym wybierać. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że każdy serwis czy aplikacja społecznościowa rządzą się swoimi prawami.

Bardzo ważne jest też dokładne poznanie swojej grupy docelowej. Określ, kto jest Twoim klientem. Stwórz personę (sylwetkę, profil potencjalnego klienta) na podstawie danych demograficznych i behawioralnych. Pozwoli Ci to następnie trafnie dopasować publikowane treści oraz język, jakim będziesz się zwracać do swoich odbiorców.

Warto również przygotować sobie z wyprzedzeniem plan publikacji np. na dany miesiąc. Pomyśl, jaki rodzaj treści chcesz publikować i z jaką częstotliwością. Możesz stworzyć różne cykle w dane dni tygodnia.

– Warto wykorzystywać Social Media do promocji własnej firmy. Media społecznościowe potrafią skutecznie sprzedawać, ale pod warunkiem, że przygotujemy dobrą strategię komunikacji. O tym, jak to zrobić, dowiesz się więcej podczas Akademii e-marketingu, czyli cyklu bezpłatnych szkoleń z budowania strategii promocji biznesu w Internecie organizowanego przez WeNet Group. Podczas wiosennej edycji wydarzenia będziemy uświadamiać przedsiębiorców, jak ważna jest obecność w sieci i przekazywać nowoczesną wiedzę z obszaru e-marketingu – mówi Anna Pszczółkowska z WeNet Group, koordynatorka Akademii e-marketingu.

Co, gdzie i kiedy publikować?

Zastanawiasz się, co publikować w mediach społecznościowych? Możliwości masz mnóstwo. Wszystko zależy od platformy, którą wybierzesz, ale też od Twojej wyobraźni i objętej strategii. Mogą to być np.:

odnośniki do artykułów na firmowym blogu,

grafiki i infografiki,

krótkie filmy,

ankiety, quizy i inne angażujące formaty,

relacje i rolki (na Instagramie),

treści nawiązujące do bieżących wydarzeń (Real Time Marketing),

memy i inne ,,luźne’’ treści.

Jak często i kiedy publikować treści w Social Mediach? Otóż znowu to zależy od branży, w której działasz oraz Twoich możliwości. Znaczenie ma też portal, na którym publikujesz oraz format, jaki wybierasz. Przykładowo na Facebooku optymalną częstotliwością dla małych biznesów może być na początku publikacja raz w tygodniu. Na Instagramie jednak warto dodawać nowe treści częściej, zwłaszcza takie formaty jak relacje czy rolki, które można publikować nawet codziennie.

Pamiętaj, że najważniejsza jest regularność. Nie można pozwolić na to, by na firmowym profilu była długa przerwa w publikacjach. Nie buduje to bowiem wiarygodności, wygląda nieprofesjonalnie, a także wzbudza podejrzenie, że firma być może już nie funkcjonuje.

Posty należy publikować także w odpowiednim czasie. Kiedy najlepiej je zamieszczać, aby docierać do dużego grona odbiorców? To również jest uzależnione od wielu czynników, czyli od serwisu, branży oraz grupy docelowej. Najlepszą receptą jest śledzenie statystyk w poszczególnych kanałach i sprawdzanie, w jakim czasie odbiorcy są najbardziej aktywni.

Jak prowadzić firmowy profil w Social Mediach?

Prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych powinno być przemyślane. Trzeba tutaj przestrzegać kilku zasad. Ważne, jest aby publikować wartościowe treści. Zdjęcia i grafiki powinny być estetyczne i wysokiej jakości. Materiały te powinny mieć odpowiednią kolorystykę i być spójne z branżą i firmą. Trzeba też pamiętać o prawidłowym rozmiarze publikowanych grafik. Inne wymiary są bowiem wymagane np. na Instagramie, a inne na LinkedInie czy Twitterze.

Jeśli chodzi o treści i opisy, to powinny one być ciekawe, chwytliwe, krótkie i zwięzłe, ale przy tym wyczerpujące. Mają zawierać informacje, które interesują odbiorców i których mogą szukać potencjalni klienci. Jak już zostało wspomniane dzięki publikacjom w Social Mediach można budować wizerunek eksperta w swojej dziedzinie.

Media społecznościowe służą przedsiębiorcom nie tylko do promowania oferty, ale też do komunikacji z klientami. Bardzo ważne więc jest, aby szybko i sprawnie odpisywać na wszelkie komentarze pod postami. Trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, ale też zachęcać do dyskusji. Negatywne komentarze nie mogą zostać bez odpowiedzi. Jeśli okaże się, że wina leży po Twojej stronie, przyznaj się do błędu i znajdź rozwiązanie problemu.

Tak samo powinno być w przypadku wiadomości prywatnych. Należy najlepiej od razu na nie odpisywać i pilnować, aby klient nie musiał długo czekać na odpowiedź. Poprzez dobrą komunikację można dbać o swój wizerunek i budować trwałe relacje z klientami.

Podsumowując, aby z powodzeniem prowadzić firmowy profil w mediach społecznościowych, należy:

wybrać odpowiednie kanały,

opracować dokładną strategię działania,

ustalić swoje cele,

przygotować plan publikacji,

zadbać o wysokiej jakości treści,

publikować regularnie i o optymalnych porach,

sprawnie odpowiadać na komentarze i wiadomości,

śledzić statystyki, analizować dane i wyciągać wnioski.

Jak działać w mediach społecznościowych – podsumowanie

Media społecznościowe to idealny kanał do promocji biznesu. Można tutaj skutecznie wypromować swoje produkty i usługi, zbudować stałe relacje z klientami oraz wykreować pozytywny wizerunek firmy w Internecie.

Jednak aby tak się stało, musisz najpierw przygotować strategię komunikacji. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu Social Mediów, to możesz nawiązać współpracę z WeNet. Doradcy internetowi zapewniają kompleksową obsługę w tym zakresie. Dzięki zaplanowanym i efektywnym działaniom zwiększysz rozpoznawalność swojej marki i uzyskasz dostęp do większej liczby klientów. Przekonaj się, że aktywność w mediach społecznościowych to klucz do sukcesu.