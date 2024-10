W zdrowiu czy w chorobie - DOBRZE JEST MIEĆ NA KIM POLEGAĆ

Od 2000 r. z poważną chorobą zmaga się Pani Elżbieta. Kobieta już od jakiegoś czasu korzystała z pomocy Pani Hanny, Doradczyni Klienta w Providencie. Zważywszy na wiek Pani Eli, jak też na stan zdrowia, Pani Hania uznała za zasadne poruszyć z nią kwestię ubezpieczenia, sugerując emerytce dopasowany wariant ochrony.

Trudna sytuacja życiowa

Pani Hanna poznała swoją klientkę, gdy ta była w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Oboje z mężem byli już na emeryturze, ale zależało im na poprawie jakości swojego życia. W dobie wszechobecnej drożyzny niejednej polskiej rodzinie trudno jest związać koniec z końcem. Szczególnie trudno mogło być emerytom, którzy oprócz środków na podstawowe potrzeby, takie jak żywność czy ubrania, potrzebowali także mieć za co kupić leki czy skorzystać z pomocy lekarzy specjalistów. Było to konieczne w przypadku seniorów, oboje chorowali. Pani Ela, mimo swojej choroby, wciąż była aktywna zawodowo. Nie poszła na rentę, doczekała wieku emerytalnego. Jest pod stałą opieką medyczną i przyjmuje leki.

i Autor: materiały prasowe Pani Hanna, Doradczyni Klienta

W trosce o zdrowie

Pani Ela poznała Panią Hannę, gdy skorzystała z oferty Providenta. Doradczyni Pani Eli zauważyła, że seniorka potrzebuje wsparcia. Wtedy postanowiła, że pomoże jej znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji, zmobilizuje do jeszcze większej troski o zdrowie i bezpieczeństwo. Doradczyni zauważyła, że Pani Elżbieta podupadła na zdrowiu. W obliczu choroby i dojrzałego wieku warto mieć ochronę, dlatego Pani Hanna opowiedziała o możliwościach i pomogła wybrać dostosowane do jej potrzeb ubezpieczenie. – Mój doradca zaproponował mi ubezpieczenie. Skorzystałam z tej oferty, co okazało się bardzo pomocne. Pieniądze dostałam już po 9 dniach od złożenia wniosku, co było dla mnie ogromnym wsparciem w trudnej chwili – opowiada Pani Ela. Również mąż emerytki zdecydował się na ubezpieczenie.

i Autor: materiały prasowe Pani Elżbieta

Przezorny – ubezpieczony

Niektóre sytuacje trudno przewidzieć, ale zawsze należy brać je pod uwagę. Skuteczną formą ochrony jest ubezpieczenie, na które m.in. zdecydowała się Pani Ela. Jakiś czas później emerytka niefortunnie spadła ze schodów – potrzebowała pilnej operacji nogi. Wcześniej chorował też mąż Pani Eli, który decydując się na ubezpieczenie w ofercie Providenta, kilkakrotnie skorzystał z wizyt domowych lekarza. Po całej tej historii z wypadkiem emerytka zauważyła, że choroba postępuje szybciej. Musiała podjąć decyzję o zajęciach rehabilitacyjnych w basenie. Mimo sporych kosztów część pieniędzy zostało jej na życie. – Doradczyni przedstawiła mi opcję wykupienia ubezpieczenia, z czego skorzystałam. To była bardzo dobra decyzja, bo gdy trafiłam do szpitala po wypadku, pomogło mi pokryć koszty rehabilitacji, co bardzo mi ułatwiło sytuację – mówi Pani Ela. Jej historia pokazuje, jak ważne jest, aby w kryzysowych sytuacjach mieć u boku kogoś zaufanego i szczerego. Pani Hanna, Doradczyni Klienta z Providenta, świetnie się odnalazła w tej roli, nigdy nie zawiodła Pani Eli, wsłuchała się w jej potrzeby i pomogła wybrać optymalne rozwiązanie. Nikt niczego przed nią zatajał, wszystko było przejrzyste i zrozumiałe.

Provident Polska działa od 1997 r. i jest liderem na rynku pożyczek gotówkowych. Dostarcza klientom prostych i rzetelnych produktów finansowych. Indywidualne podejście do potrzeb Klienta i sieć Doradców Klienta pozwala dotrzeć do potencjalnych pożyczkobiorców na terenie całego kraju. Z usług firmy skorzystały już ponad 4 mln Klientów, a poziom satysfakcji z jakości obsługi wynosi ponad 90 proc.

Partner materiału Provident Polska S.A.