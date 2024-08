i Autor: materiały prasowe

Forum w Karpaczu

Jak rozwiązać problemy współczesnego świata?

Świat zmienił się ogromnie w ciągu ostatnich lat. To, na co mieliśmy pewne odpowiedzi, dziś już nie jest tak oczywiste. Niektóre problemy, takie jak zmiany klimatu, wszechobecny populizm czy kłopot z odnalezień się młodych ludzi w realnym świecie nabrzmiewają. Jak to rozwiązać? Eksperci pochylą się nad tymi problemami na XXXIII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Odbędzie się ono w dniach 3-5 września.

Kryzys klimatyczny jest faktem. Niesie ze sobą tragiczne konsekwencje – długotrwałe susze i brak wody, ulewne deszcze, nagłe groźne zjawiska atmosferyczne, zauważalny wzrost temperatur… Przytłaczająca większość badań i sprawozdań na temat zmian klimatu potwierdza, że ocieplenie na Ziemi jest spowodowane działalnością człowieka: przede wszystkim korzystaniem z paliw kopalnych, praktykami rolniczymi oraz zmianami w wykorzystaniu gruntów. Problem nie leży jednak w jednostkach, od radykalnych zmian na rzecz poprawy stanu środowiska stroni wiele organizacji i krajów, które najbardziej przyczyniają się do jego pogorszenia. Jakie realne działania należy podjąć, aby uniknąć katastrofy klimatycznej? Czy istnieją alternatywne sposoby walki ze zmianą klimatu? W debacie „Co zrobić, by powstrzymać zmiany klimatu? – szukając alternatywnych rozwiązań" udział wezmą: Sage Lenier, założycielka & dyrektor wykonawcza Sustainable & Just Future z USA,

Elena Mateescu, dyrektor generalny Krajowej Administracji Meteorologicznej w Rumunii,

Mirosław Proppé, prezes zarządu Fundacji WWF Polska,

Katarína Hazuchová, niezależna analitykczka ds. środowiska, GPoT, ŠIOV, Aldesa ze Słowacji,

Jovan Rajić, założyciel & główny pełnomocnik, Instytutu Regulacji Odnawialnych Źródeł Energii i Środowiska (RERI) z Serbii,

Małgorzata Golińska, posłanka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Janusz Włodarczyk, członek zarządu ds. Sprzedaży, Lidl Polska,

Jens Nielsen, dyrektor generalny World Climate Foundation z Danii. i Autor: materiały prasowe Młodzi w społeczeństwie obywatelskim Kształtowanie się dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest procesem trudnym i długotrwałym. Upowszechnienie się postaw obywatelskich jest szczególnie ważne wśród młodych, których coraz liczniejsze głosy mogą doprowadzić do umocnienia się społecznej równowagi na arenie krajowej. Jak wspierać młode osoby w działaniach obywatelskich i włączać je w proces decydowania o sprawach publicznych tak, aby miały oni poczucie, że są współtwórcami tego, co dzieje się w państwie? Na tegorocznym Forum ekonomicznym w Karpaczwysłuchamy debaty „Jak wspierać aktywność społeczną młodych?”. Dyskutantami będą: Benjamin Sibille, założyciel i CEO Service Civique Europeen z Francji,

Janez Škulj, przewodniczący zarządu MOVIT - Instytutu Rozwoju Mobilności Młodzieży ze Słowenii,

Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska-Kamiennej,

Maciej Urbanek, wójt Gminy Pszczółki,

Svetlana Stefanović, dyrektor wykonawczy Belgradzkiego Funduszu Doskonałości Politycznej z Serbii,

Bethany Godsoe, wiceprezydent ds. studenckich, New York University, USA. i Autor: materiały prasowe Czy sport jest zdominowany przez pieniądze? Rolą sportu od zawsze była w pierwszej kolejności poprawa kondycji fizycznej oraz zapewnienie rozrywki społeczeństwu. Z czasem sport stał się również środkiem wyrazu różnych idei oraz narzędziem polityki. Wraz z rozwojem rywalizacji sportowej, najbardziej popularne dyscypliny okazały się także świetną trampoliną do promocji i zarabiania pieniędzy. Dominacja pieniądza w świecie sportu jest coraz bardziej widoczna i niepokojąca. Czy dziś sportem kieruje faktycznie jedynie chęć zysku? Czy popularność sportowców oraz klubów może być nadal wykorzystywana do dobrych celów i przyczyniać się do osiągania pozytywnego wpływu społecznego i wartości publicznej? A może te dwa odmienne podejścia da się jednak zrównoważyć i połączyć? Debata „Sport dziś – zyskowny czy odpowiedzialny społecznie?” odbędzie się z udziałem: Bartosza Molika, rektora Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

Jana Vapaavuori, paezes Fińskiego Komitetu Olimpijskiego

posła Krzysztofa Mulawy,

Davida Trávníčka, prezesa Związku Narciarskiego Czech,

Mieszka Rajkiewicza, wiceprezesa zarządu Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej,

Andrei Abodi, minister Sportu i Młodzieży z Włoch,

