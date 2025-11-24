Jak uzasadnić pozytywny wpływ projektu na środowisko? Praktyczny przewodnik.

Jakie działania mogą być uznane za proekologiczne?

Niemal każda firma, niezależnie od branży, może wprowadzić elementy pozytywnego wpływu na środowisko w swoim projekcie. Przykłady działań to m.in.: redukcja zużycia energii lub surowców, ograniczenie emisji CO₂, automatyzacja procesów.

Warto pamiętać, że nawet drobne usprawnienia w procesach organizacyjnych czy technologicznych mogą zostać uznane za pozytywny wkład w realizację tej zasady.

Jak opisać wpływ środowiskowy we wniosku o dofinansowanie?

Opis pozytywnego wpływu na środowisko powinien być konkretny, mierzalny i powiązany z celami projektu. Warto używać danych liczbowych i wskaźników, np.: redukcja zużycia energii o 10% rocznie, czy ograniczenie emisji CO₂ o 5 ton rocznie.

Dobrze jest powiązać opis wpływu środowiskowego z rezultatami projektu np. poprawą efektywności produkcji, czy ograniczeniem kosztów energii. Warto też odnieść się bezpośrednio do zasady DNSH opisując działania, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko lub wspierają efektywne gospodarowanie zasobami.

Unikajmy natomiast ogólnych deklaracji typu „projekt jest ekologiczny” bez dowodów. Zamiast tego lepiej podać konkretne dane, źródła lub odniesienia do audytów czy dokumentacji technicznej.

i Autor: Fundusze Europejskie/ Materiały prasowe

Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć

Wielu wnioskodawców popełnia błędy, które obniżają ocenę wniosku w części środowiskowej. Najczęstsze z nich to: brak konkretnych danych lub metod pomiaru efektu, deklaracje bez potwierdzenia (np. brak audytu środowiskowego), mylenie pozytywnego wpływu z neutralnością („nie szkodzimy” to nie to samo, co „działamy prośrodowiskowo”) oraz nieuwzględnienie możliwych negatywnych skutków ubocznych projektu.

Najlepszym sposobem na uniknięcie tych błędów jest stosowanie konkretnych wskaźników i uzasadnień opartych na faktach. Warto też pokazać, że projekt wpisuje się w długofalowe cele zrównoważonego rozwoju i nie ogranicza się do jednorazowych działań.

Dlaczego warto?

Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju to także inwestycja w długoterminową odporność firmy. Projekty, które uwzględniają kwestie środowiskowe, przynoszą wymierne korzyści. Są nimi m.in: obniżenie kosztów energii i surowców, zwiększone szanse na pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz zgodność z ESG.

Źródła wsparcia

Zasada zrównoważonego rozwoju pozostaje wspólnym mianownikiem wszystkich projektów unijnych. Warto korzystać z pomocy dostępnej dla przedsiębiorców m.in. na Portalu Funduszy Europejskich oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Artykuł został opracowany w ramach projektu „Akademia Funduszy Europejskich”, realizowanego z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027.