Jak zbudować dom bez zbędnych formalności? To możliwe!

Dokumenty można złożyć przez internet, co znacznie ułatwia cały proces. Wnioskodawca szybko otrzymuje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Nie ma też konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. To do nas należy decyzja, czy zatrudnimy kierownika i będziemy prowadzić dziennik budowy, czy też nie.

Jak skorzystać z programu Dom bez formalności?

Dom bez formalności to program dedykowany wszystkim, którzy marzą o własnym domu i minimum formalności. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że:

skompletujesz potrzebne dokumenty,

złożysz wymaganą dokumentację do starosty lub prezydenta miasta (można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub online),

zgłosisz powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego planowany termin rozpoczęcia budowy domu (osobiście lub przez internet).

Bezpłatne projekty domów do 70 mkw.

Dom mieszkalny do 70 mkw. zabudowy to jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący, dom do dwóch kondygnacji, dom w całości zlokalizowany na działce lub działkach, na których został zaprojektowany lub zbudowany na własne cele mieszkaniowe. Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane (ma tytuł prawny), może skorzystać z programu Dom bez formalności.

Bazę darmowych projektów domów do 70 mkw. znajdziesz tutaj:

https://www.gunb.gov.pl/strona/dom-do-70-m2