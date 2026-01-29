Jakie są koszty i opłaty związane z handlowaniem na Forex?

Ci, którzy decydują się na inwestowanie na rynku forex liczą przede wszystkim na to, że uda im się osiągnąć zyski. Dźwignia finansowa, które jest stałym elementem instrumentów finansowych na rynku forex, w połączeniu ze zmiennością, mogą sprawić, że zyski te będą okazałe i to w krótkim okresie. Oczywiście wszystko to przy założeniu, że inwestorowi uda się przewidzieć to, co wydarzy się na rynku i w odpowiednim momencie otworzy i zamknie właściwą pozycję rynkową. Ci, którzy mają już jednak pewne doświadczenie z rynkiem forex, wiedzą doskonale, że wpływ na to czy i ewentualnie ile uda im się zarobić, ma nie tylko wybór odpowiednich par walutowych. Na ostateczny wynik wpływają także koszty.

Uwaga na koszty

Na pierwszy rzut oka, patrząc na rynek forex, można dojść do wniosku, że inwestowanie na nim nie wiąże się z żadnymi kosztami. Na rynku funkcjonują bowiem domy maklerskie, które oferują dostęp do bezpłatnego rachunku, a dodatkowo nie pobierają także prowizji, które są powszechnym kosztem chociażby w przypadku handlu na rynkach akcji. Przykładem takim jest chociaż oferta rynku forex na platformie XTB. W porównaniu więc z aktywnością giełdową, rynek forex może się więc jawić, jako rynek bezkosztowy. Nic jednak bardziej mylnego.

Na rynku forex również mamy do czynienia z kosztami i mają one charakter transakcyjny. Początkowi inwestorzy mogą sobie nie zdawać sprawy z ich istnienia, jednak podejmując aktywność rynkową szybciej czy później je odczują. Koszty te mają bowiem też wpływ na wyniki osiąganych inwestycji.

Kluczowe koszty

Do podstawowych kosztów na rynku forex zalicza się spready oraz punkty swapowe. Koszt w postaci spreadu pojawia się już w momencie rozpoczęcia inwestycji na rynku forex. Jest on różnicą między ceną kupna i sprzedaży. Aby bowiem inwestor faktycznie mógł zacząć zarabiać, rynek najpierw musi wykonać odpowiedni ruch, który zniweluje wielkość spreadu z momentu otwarcia pozycji i tym samym pokryje wartość kosztów inwestorów. Co istotne spread na rynku forex jest wartością zmienną. Przede wszystkim zależy on od płynności panującej na poszczególnych para walutowych. Im większym zainteresowaniem się one cieszą, tym spready zazwyczaj są mniejsze, a przez to i koszt z tego tytuł jest mniejszy. Na płynność poszczególnych waluty i tym samymi poziom spreadu wpływa także pora dokonywania transakcji. W przypadku walut europejskich najwyższa płynności i tym samym niższe koszty w postaci spreadu, inwestor będzie ponosiły w trakcie trwania sesji europejskiej. Analogicznie będzie w przypadku walut azjatyckich czy też krajów Ameryki Północnej. Wielkość spreadów jest też pochodną oferty danego brokera więc już na etapie wyboru domy maklerskie warto zwrócić uwagę na ten fakt.

Drugim ważnym kosztem są punkty swapowe, które są nieodłącznym elementem rynku forex. Każda waluta na rynku ma swoje oprocentowanie co jest pochodną poziomu stóp procentowych w danym kraju. Wielkość punktów swapowych wynika z kolei różnicy oprocentowania waluty, które tworzą parę walutę, w którą można zainwestować na foreksie. Punkty swapowe naliczane są na koniec każdego dnia od każdej otwartej pozycji (im większa ona jest, tym więcej punktu będzie naliczonych). Oznacza to, że punkty swapowe będą nieistotne lub mało istotne dla osób, które specjalizują się w handlu o krótkim horyzoncie czasowym. Im dłuższy horyzont, tym wpływ punktów swapowych na ostateczny wynik może być większy. W szczególnych sytuacjach i na wybranych parach walutowych punkty swapowe mogą przybierać też wartości dodanie i wtedy stają się one dla inwestora dodatkowym przychodem, a nie kosztem.

Koszty mają znaczenie

Na rynku forex mogą oczywiście też występować inne koszty, jak chociażby prowizje od transakcji, ale tak, jak zostało to wspomniane na początku, nie są one tak powszechne, jak chociażby na rynku akcji. Inwestorzy jednak powinni bacznie przyglądać się kosztom inwestycji, gdyż mają one realny wpływ na osiągnę przez nich wyniki. Inwestowanie to jednak nie tylko koszty, ale też i ryzyko, którego zawsze trzeba mieć świadomości i które powoduje, że do każdej aktywności na rynku trzeba podchodzić odpowiedzialnie.