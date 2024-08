Jedź na wakacje ze spokojną głową

Jak jeść, by dobrze i długo żyć? Badanie trendów

Aby mieć spokojną głowę podczas urlopu, warto przygotować się na nieprzewidziane. Pomoże ci w tym ubezpieczenie domu. Jedną z propozycji jest polisa PZU Dom. Oprócz szerokiego zakresu ochrony, możesz zyskać także pomoc specjalisty w nagłych wypadkach (usługi assistance). Na przykład gdy zepsuje się zamek w drzwiach wejściowych i nie będzie można wejść do domu, pomoże ci ślusarz. Gdy pęknie rura w łazience, z awarią poradzi sobie hydraulik. Ubezpieczyciel wszystko to zorganizuje i opłaci.

Gwałtowne zjawiska pogodowe

Wyobraź sobie taki scenariusz: wracasz z upragnionych wakacji na Zanzibarze. To były piękne dwa tygodnie. Jednak czeka na ciebie nieprzyjemna niespodzianka… Kilka dni wcześniej była gwałtowna burza z gradem. Wiatr połamał stare drzewo obok twojego domu. Gałęzie uszkodziły dach i ogrodzenie. Doszło też do awarii instalacji elektrycznej i nie masz prądu.

Co by było, gdybyś miał ubezpieczenie domu? Nie wpłynęłoby to na przebieg wydarzeń, ale znacznie szybciej poradziłbyś sobie ze skutkami nawałnicy – bez zbędnego zamartwiania się jak sfinansować naprawę szkód. Powódź, pożar, gradobicie, podtopienia, wichury, uderzenia piorunów. Natury nie da się ujarzmić, a koszty napraw zniszczeń spowodowanych gwałtownymi zmianami pogody mogą być bardzo wysokie. Boleśnie przekonało się o tym już wiele osób, które nie zabezpieczyły domu i majątku – nie tylko przed dłuższym wyjazdem.

Kradzież z włamaniem

Pokazujesz w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji wraz z lokalizacją? Licho nie śpi, włamywacze – też nie. Informacja o tym, że właścicieli nie ma w domu to olbrzymia pokusa dla złodziei. Jak to może wyglądać? Wracasz z urlopu i widzisz wyłamany zamek w drzwiach. Wchodzisz do mieszkania, a tam nie ma telewizora i pozostałych sprzętów elektronicznych w salonie, szafki i szuflady świecą pustkami, ktoś ukradł nawet wbudowana płytę indukcyjną z kuchni. Nie chcesz stresu i czekania, aż skradzione sprzęty raczej… się nie odnajdą.

Gdybyś miał ubezpieczenie np. PZU Dom, mógłbyś dostać pieniądze, dzięki którym kupiłbyś nowe rzeczy i naprawił zniszczenia. Zawsze to coś. Ponadto ubezpieczenie chroni zarówno „mury” twojego domu (fundamenty, ściany, dach, schody), elementy zewnętrzne, czyli parapety, balustrady czy panele fotowoltaiczne, a także elementy stałe, jak m.in. podłogi, ogrzewanie podłogowe, meble czy sprzęt AGD w zabudowie. Chroni także wszystkie inne sprzęty i wyposażenie twojego domu – m.in. sofy, łóżka, książki, ubrania czy kolekcję płyt winylowych.

Zerwane szafki i dziki w ogrodzie

Co jeszcze może się wydarzyć w domu lub mieszkaniu pod twoją nieobecność? Pewne rzeczy trudno przewidzieć. Szkód mogą narobić choćby dzikie zwierzęta – i to nie tylko gdy mieszkasz na wsi. To może być kuna, która podziurawi dach czy myszy, które uszkodzą instalację, albo dzik, który zniszczy twoje ogrodzenie. Zapomniałeś poprawić mocowane półki nad umywalką? Nie zdziw się, gdy półka się oberwie i perfumy, które na niej stoją, uszkodzą umywalkę. Na szczęście z PZU Dom możesz ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk.

Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka

W PZU możesz skorzystać z ubezpieczenia domu w dwóch wariantach:

tradycyjnym, który chroni twój majątek od 18 ryzyk (np. ognia, powodzi, gradu czy huraganu) i kradzieży z włamaniem,

oraz od wszystkich ryzyk (all risk), który chroni twój dom lub twoje mieszkanie od wszelkiego ryzyka (z wyjątkiem określonych przypadków). Gdy ktoś ukradnie lub zniszczy twoje wartościowe przedmioty (np. biżuterię, kolekcję monet), także możesz otrzymać odszkodowanie.

To jeszcze nie wszystko

Możesz uzupełnić ochronę ubezpieczeniową, by czuć się jeszcze pewniej i zabezpieczyć się na różne sytuacje. W PZU Dom możesz dokupić ubezpieczenia dodatkowe. Podczas wakacji przyda się m.in. :