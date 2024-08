Julinek Park – zabawa i relaks blisko natury

Na obszarze prawie 30 ha ulokowano szereg wyjątkowych atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, wśród których znajduje się nowoczesny Park Wodny pod gołym niebem.

Na spędzenie całego, aktywnego dnia w samym sercu natury, pozwala okazała liczba atrakcji Julinek Parku. Wśród nich znajdują się m.in. wesołe miasteczko, pole do minigolfa rozciągające się na powierzchni 1000 m2 czy największy w regionie park linowy zbudowany na naturalnym drzewostanie. Wszystkie dostępne atrakcje można sprawdzić pod linkiem https://www.julinek.com.pl/pl-atrakcje

W Julinku znajduje się m.in. ekologiczny plac zabaw – przyjazny zarówno dla dzieci, jak i środowiska. Plac został wyposażony w edukacyjne zabawki sensoryczne, takie jak magiczne lustro, dzwony rurowe czy naukowy Hex.

Do dyspozycji gości jest wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki rowerowe w samym sercu natury. Ponadto w restauracjach i licznych punktach gastronomicznych apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej, oparte na ekologicznych i jakościowych produktach, a także lody rzemieślnicze własnej produkcji. Na terenie parku znajduje się również obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi.

Nowoczesny Park Wodny pod gołym niebem to jedyne takie miejsce w okolicy. Obiekt powstał z poszanowaniem środowiska, a jego projektanci zastosowali wiele rozwiązań funkcjonalnych pozwalających na znaczącą oszczędność wody i energii elektrycznej.

i Autor: materiały prasowe

Do dyspozycji gości oddane zostały atrakcje takie jak m.in. strefa basenowa poziomowana do głębokości 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek wodnych. Park Wodny w Julinku zaopatrzony został także w kaskady, fontanny, obrotowe wiaderka czy wodne koła. Na terenie parku znajdzie się także tzw. spray park, czyli strefa rekreacyjna z niewielką ilością wody, która zaprojektowana została w taki sposób, aby korzystać z niej mogły także dzieci z ograniczoną mobilnością. Przygotowany został również wyjątkowy program wodnych animacji, co w pewnością przypadło do gustu wszystkim najmłodszym gościom, a ponadto przy basenie znajdują się pianki, makarony i deski, które pomagają w pływaniu zwłaszcza wszystkim najmłodszym adeptom wodnych zabaw. Na miejscu znajduje się także sklep, gdzie zaopatrzyć można się w strój kąpielowy, dmuchane zabawki czy ręczniki.

Dostępna jest również strefa relaksu, w której na jednym z 1000 leżaków, pod parasolem można skosztować letnich, kolorowych drinków, które bez wątpienia umilą dobrą zabawę blisko natury.

i Autor: materiały prasowe

Park Wodny w Julinku jest otwarty codziennie. W dni powszednie można z niego korzystać w godzinach od 10.00, do 18.00, natomiast w weekendy do 19.00, co pozwala na zaplanowanie całodniowego wyjazdu. Położenie obiektu zapewnia ciszę, spokój i relaks. Julinek Park położony jest strategicznie, w pobliżu tras S7 i A2, tuż obok Leszna, zaledwie ok. 30 km od Warszawy.. Na terenie parku znajduje się duży, wygodny i bezpłatny parking. Warto wcześniej zarezerwować miejsce kupując bilet wstępu dostępny na stronie https://www.julinek.com.pl/pl-kup-bilet.