Już 450 ton złota w rezerwach dewizowych NBP – doganiamy EBC

Odpowiedni poziom rezerw zapewnia bezpieczeństwo obrotu dewizowego i płynność płatniczą Polski, wzmacnia stabilność kursu złotego i przyczynia się do obniżenia kosztów finansowania krajowych podmiotów na rynkach zagranicznych. Rezerwy dewizowe oraz własna waluta są istotnymi elementami, które wspierają rozwój gospodarczy Polski i dobrobyt jej obywateli.

W styczniu 2025 r. zasoby złota NBP przekroczyły 450 ton, co czyni Polskę 13. największym posiadaczem złota wśród banków centralnych, zbliżając nas do poziomu Europejskiego Banku Centralnego. Jak wynika z danych World Gold Council, w III kwartale 2024 r. Polska była największym globalnym nabywcą złota (43 tony), wyprzedzając Węgry (16 ton), Indie (13 ton) i Turcję (10 ton).

Strategia NBP zakłada dalsze zakupy złota, aby jego udział w rezerwach dewizowych wzrósł do 20 proc. (obecnie to ok. 17 proc.). Przy sprzyjających warunkach rynkowych Polska może awansować na 11. miejsce wśród państw z największymi zasobami złota, a nawet prześcignąć w tym zakresie EBC. Wzrost wartości rynkowej złota zakupionego przez NBP pozytywnie wpływa na kapitał własny NBP (poprawia sytuację kapitałową banku).

Dlaczego złoto jest kluczowe?

Złoto ma unikalne cechy, które czynią je strategicznym składnikiem rezerw:

brak ryzyka kredytowego: złoto nie jest powiązane z polityką gospodarczą żadnego państwa ani ze zobowiązaniami emitentów;

trwałość i niezniszczalność: fizyczne właściwości złota gwarantują jego długowieczność i niezmienność;

ograniczone zasoby: ograniczona podaż złota sprawia, że jest ono aktywem unikalnym i trudno zastępowalnym.

Długoterminowa wartość i stabilność

W długim okresie złoto skutecznie chroni wartość realną aktywów. Chociaż nie wypłaca odsetek ani dywidend, jego realna stopa zwrotu – w długim okresie obejmującym wojny, kryzysy i katastrofy – wyniosła blisko 3 proc., przewyższając zwrot z długoterminowych obligacji rządu amerykańskiego.

Bezpieczna przystań w trudnych czasach

Złoto jest uznawane za bezpieczną przystań dla inwestorów (ang. safe haven asset). W okresach kryzysów finansowych, politycznych czy gospodarczych, wartość złota zazwyczaj rośnie. Przykłady z ostatnich dekad, takie jak: kryzys subprime, pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie, pokazują, że złoto przynosi dodatni zwrot niezależnie od sytuacji na rynku akcji czy obligacji.

Złoto pozostaje fundamentem bezpieczeństwa finansowego, a jego rosnąca rola w rezerwach dewizowych świadczy o długoterminowej wizji i odpowiedzialności NBP w zarządzaniu aktywami narodowymi.

