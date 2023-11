Już co trzeci katowiczanin ma Katowicką Kartę Mieszkańca

– Głównym założeniem Katowickiej Karty Mieszkańca jest premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście. Dzięki tym pieniądzom budujemy m.in. nowe baseny, place zabaw, utrzymujemy zieleń czy też organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych. Katowicka Karta Mieszkańca umożliwia katowiczanom korzystanie ze zniżek w instytucjach kultury, sportu i rekreacji. Przykładowo w basenach miejskich dzięki KKM mieszkańcy naszego miasta płacą 10 zł za godzinę, a osoby spoza Katowic 25 zł. To najwyższa zniżka oferowana w ramach KKM, bo wynosząca 60% - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Oznacza to, że rodzina składająca się z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci, przy godzinie korzystania z basenu miejskiego z Katowicką Kartą Mieszkańca, oszczędza 45 złotych.

Zniżki w obiektach miejskich i firmach prywatnych

W Programie obecnie uczestniczy 120 partnerów prywatnych oraz 13 jednostek miejskich. Wśród oferowanych posiadaczom Katowickiej Karty Mieszkańca zniżek są m.in. zniżki na miejskie baseny zarówno te „pod chmurką” – Bugla i Rolna, jak i baseny Brynów, Burowiec oraz Zadole, korty tenisowe czy siłownie. Katowice to miasto muzyki, więc posiadacze KKM na festiwale takie jak Tauron Nowa Muzyka czy OFF Festival Katowice również mogą zakupić bilety z 20% rabatem. Ze zniżki możemy także skorzystać kupując bilety na spektakle organizowane np. w ramach Letnich Ogrodów Teatralnych, po których można udać się do restauracji lub kawiarni i korzystać z kolejnych zniżek. KKM to nie tylko ulgi na wydarzenia kulturalne, ale także na liczne usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, prawne, jubilerskie i inne. To również zniżki m.in. na wypożyczenie sprzętu na spływy kajakowe i pontonowe, wstęp do parków trampolin, wypożyczenie wrotek, zwiedzanie muzeów, do restauracji, kawiarni oraz wiele innych.

Konkretne oszczędności

Katowicka Karta Mieszkańca jest realizacją jednego z głównych zobowiązań wyborczych prezydenta Marcina Krupy. – Ponad 120 tys. wyrobionych kart potwierdza, że to był bardzo dobry pomysł. W portfelach katowiczan dzięki zniżkom pozostało już blisko 11 mln zł - podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Tych mieszkańców naszego miasta, którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcam do wyrobienia KKM – naprawdę warto! – dodaje prezydent.

Wśród miejskich instytucji mieszkańcy najchętniej korzystają z KKM na Basenie Brynów, w który zliczono ponad 252 tys. transakcji i udzielono zniżek na kwotę ponad 3,6 mln zł. Niewiele mniej popularny jest Basen Burowiec, w którym z Katowickiej Karty Mieszkańca skorzystano ponad 184 tys. razy, co pozwoliło mieszkańcom zaoszczędzić przeszło 4 mln zł. Natomiast Basen Zadole, który działa od września 2022 r. udzielił ponad 104 tys. zniżek na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł.

Bardzo dużo zniżek oferowanych jest w obszarze kultury. Można z nich korzystać w takich instytucjach jak Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” czy Centrum Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa”. Również Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oferuje 20% zniżkę na bilety na wydarzenia i koncerty tej instytucji. W grudniu odbędzie się koncert „NOSPR / Alsop / Currie / Christmas Overture” wprowadzający muzycznie w czas Świąt Bożego Narodzenia. W tym przypadku, przykładowy bilet normalny na amfiteatr z KKM kosztuje 72 zł zamiast 90 zł. Jak widać, korzystanie z Katowickiej Karty Mieszkańca przynosi jej posiadaczom realne zyski w postaci zaoszczędzonych pieniędzy.

i Autor: Materiał prasowy

Dla kogo KKM?

Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

· są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),

· rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach) – dotyczy również osób zameldowanych w Katowicach na pobyt czasowy,

· przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,

· studenci uczelni zameldowani w Katowicach na pobyt czasowy,

· osoby zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach, które nie ukończyły 26 roku życia,

· osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

Karta, a może aplikacja?

Katowicką Kartę Mieszkańca można pozyskać w trzech różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. Kartę mieszkańca można uzyskać w wersji elektronicznej (samodzielnie mogą to zrobić tylko osoby zameldowane na stałe) – poprzez aplikację mobilną (Katowicka Karta Mieszkańca) lub stronę internetową. Można też przypisać KKM do posiadanej karty bankowej (tzw. karta wirtualna) lub uzyskać kartę w wersji plastikowej (na wzór karty kredytowej). Wszystkich trzech form karty można używać jednocześnie lub korzystać z dowolnie wybranej przez siebie formy.

KKM wydawana jest bezterminowo, przy czym ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Okres ważności uprawnień do zniżek wynosi 2 lata od daty wydania KKM, z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Katowicach, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następuje automatycznie. W pozostałych przypadkach, w celu odnowienia uprawnień należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta KKM, o czym osoby te są informowane poprzez preferowany przez siebie kanał komunikacji, tj. pocztą elektroniczną lub przez SMS.

Pełny wykaz zniżek oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: kkm.katowice.eu.