Kantor internetowy czy stacjonarny? Porównanie kosztów i wygody

Jak działa kantor stacjonarny, a jak internetowy?

Walutę kupujemy nie tylko przed wyjazdem na urlop – potrzebujemy jej do zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, spłaty zobowiązań, np. kredytów czy do wykonywania przelewów.

Kantor stacjonarny to klasyczna forma wymiany walut – wymaga fizycznej obecności przy okienku. Klient przekazuje gotówkę i otrzymuje inną walutę według aktualnego kursu. Kantory stacjonarne mają swoje ograniczenia – działają w określonych godzinach, zwykle w centrum miasta, galeriach handlowych lub miejscach typowo turystycznych.

W przypadku kantoru internetowego wszystkie transakcje odbywają się online i bez wychodzenia z domu – przez stronę internetową lub w aplikacji fintechowej. Żeby kupić walutę, należy założyć konto i przejść weryfikację tożsamości. Kolejny krok to zasilenie konta, a następnie – zlecenie przewalutowania.

Atutem kantoru internetowego jest możliwość dokonywania transakcji przez całą dobę. Nie musisz stać w kolejce, a wymiany możesz dokonać z dowolnego miejsca. Po wymianie środki możesz wypłacić na rachunek osobisty lub skorzystać z nich od razu płacąc kartą, lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

Koszt wymiany walut – różnice

Jednym z najważniejszych pojęć, jakie wiążą się z wymianą walut, jest spread, czyli różnica między kursem kupna a sprzedaży. Im większy spread, tym mniejsza korzyść dla klienta.

Kantory stacjonarne zwykle naliczają wyższy spread niż internetowe, ponieważ muszą pokryć koszty utrzymania lokalu oraz obsługi klienta. Kantory online działają w przestrzeni wirtualnej i mają niższe marże, co może przekładać się na korzystniejsze kursy.

Różnica w spreadzie jest szczególnie istotna przy wymianie większych kwot – czasem wynosi nawet kilkaset złotych. Warto jednak pamiętać o dodatkowych opłatach przy transakcjach online. W kantorach internetowych mogą pojawiać się prowizje za przelewy bankowe – np. międzynarodowe. Zanim dokonasz transakcji, sprawdź nie tylko kursy, ale też inne koszty.

Wygoda i dostępność

Kantor stacjonarny daje natychmiastowy dostęp do gotówki – co jest dużą zaletą w sytuacjach awaryjnych. Potrzebujesz drobnych na napiwek w hotelu, chcesz zapłacić za taksówkę lub kupić bilety na autobus – w tych sytuacjach zwykle konieczna jest wymiana bezpośrednia. Minusem kantorów stacjonarnych jest konieczność dojazdu do fizycznego punktu. Musisz też dostosować się do godzin pracy placówki. W praktyce oznacza to, że możesz nie uzyskać gotówki w weekend lub w późnych godzinach.

Kantor internetowy pozwala na wymianę walut z dowolnego miejsca i o każdej porze. Nawet jeśli potrzebujesz gotówki, możesz przewalutować kwotę online i wypłacić pieniądze w bankomacie, które często łatwiej znaleźć niż kantor stacjonarny. Kantor internetowy wymaga jednak dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo transakcji w kantorach

Wymiana walut w kantorze stacjonarnym wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza gdy planujesz zakup większej ilości gotówki. Transport pieniędzy w formie fizycznej może być niewygodny, ale też niebezpieczny. To ryzyko nie występuje przy transakcjach online – środki trafiają bezpośrednio na konto.

Kantory internetowe stosują też rozmaite zabezpieczenia, które chronią środki i dane klientów. Wykorzystywane są między innymi szyfrowane połączenia (SSL) i weryfikacja tożsamości. Popularnością cieszą się zwłaszcza rozwiązania biometryczne, np. odcisk palca, a także autoryzacja wieloetapowa – wszystko to zwiększa bezpieczeństwo transakcji i ogranicza ryzyko.

Co wybrać – kantor stacjonarny czy internetowy?

Zarówno kantory tradycyjne, jak i online mają wiele zalet. Punkt stacjonarny sprawdzi się, gdy chcesz szybko wymienić małą kwotę w gotówce i nie masz dostępu do internetu lub po prostu nie korzystasz z bankowości elektronicznej. To dobre rozwiązanie podczas podróży, gdy potrzebujesz gotówki na drobne opłaty, np. w hotelu lub na bazarze.

Kantor internetowy możesz wybrać, gdy zależy ci na wymianie większej sumy i niższym spreadzie. Regularnie wykonujesz przelewy zagraniczne, spłacasz kredyt lub zarabiasz w obcej walucie? A może inwestujesz i chcesz na bieżąco śledzić kursy walut? Transakcje online są wygodne i bezpieczne. Korzystają z nich nie tylko osoby fizyczne, ale też firm, które prowadzą interesy z zagranicznymi kontrahentami.

Pamiętaj, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania – wszystko zależy od potrzeb i konkretnej sytuacji. Kantor stacjonarny sprawdzi się przy wymianie niewielkich sum, a internetowy będzie bardziej opłacalny, jeśli dokonujesz większych transakcji. Zanim zdecydujesz, weź pod uwagę kluczowe kryteria – koszty, wygodę oraz bezpieczeństwo

Artykuł powstał we współpracy z ZEN.COM (https://www.zen.com/pl/).

"BETFAN sp. z o.o. to legalny polski bukmacher, posiadający zezwolenie Ministra Finansów. Hazard wiąże się z ryzykiem. Gra u nielicencjonowanych podmiotów jest nielegalna i podlega karze.”