Kasa Stefczyka – od 30 lat wierna idei spółdzielczości finansowej

Dzisiaj działalność Kasy Stefczyka oceniają jej klienci przede wszystkim przez swoje członkostwo – obecnie Kasa Stefczyka to wspólnota, do której należy 852 tys. członków. Korzystają oni z usług i produktów finansowych przez internet, dzięki aplikacji mobilnej, ale także w 351 placówkach w całej Polsce. Jest to największa i najbardziej znana spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.

Za swoją działalność Kasa Stefczyka została także wyróżniona Nagrodą 30-lecia podczas XXXI Konferencji SKOK zorganizowanej pod hasłem „SKOK w nową dekadę”. Podczas tego wydarzenia prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak zauważył, że siłą spółdzielczych kas jest nie tylko działalność finansowa.

i Autor: Materiały prasowe Kasa Stefczyka wraz z Fundacją Stefczyka wspiera lokalne społeczności – piknik Fundacji „Dla Rodziny”

– Nasza misja opiera się na podstawowych i uniwersalnych wartościach. Dlatego w naszej działalności nie skupiamy się tylko na sektorze finansowym, ale wspieramy wydarzenia, inicjatywy, wydawnictwa, które służą popularyzowaniu polskiej kultury i historii – przypomniał prezes Rafał Matusiak.

Kasa Stefczyka jako mecenas kultury wsparła wiele wartościowych inicjatyw w każdej z dziedzin sztuki. Jedną z nich jest koncert symfoniczny „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert”, którym Kasa uroczyście świętowała 30. rocznicę swojego powstania. To dzieło jest wielkim wkładem w Polską kulturę. To przykład tego, jak misja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powinna być pojmowana. To nie tylko usługi finansowe, ale także szeroko pojęta aktywność na polu społecznym.

Warto wspomnieć także o innych, jakże ważnych inicjatywach, które wsparła Kasa Stefczyka. To m.in. film „Błogosławiona wina”, opowiadający historię południowego Podlasia i oparte na historycznej dokumentacji dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Produkcja ta – wyświetlana w kanałach TVP oraz telewizjach zagranicznych odbiła się szerokim echem i spopularyzowała region południowego Podlasia. Jednak najważniejsze jest to, że przyczyniła się do ożywienia ruchu pielgrzymkowego do kodeńskiego sanktuarium. Najlepszym tego wyrazem były sierpniowe uroczystości związane z 300. rocznicą papieskiej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, na które przybyły tysiące pielgrzymów i wiernych.

Kasa oraz Fundacja Stefczyka zaangażowały się również we wsparcie szeroko rozpowszechnionego obrazu „Modlitwa o Polskę – z ziemi podlaskiej”. Jest to film opowiadający o losach tysięcy unickich rodzin, które w drugiej połowie XIX w. cierpiały z powodu prześladowań ze strony ówczesnej carskiej władzy tamtych okolic. Przedstawia męczeństwo 13 mężczyzn, którzy 24 stycznia 1874 r., broniąc w Pratulinie na Południowym Podlasiu swojej unickiej świątyni, zostali zastrzeleni przez carskie wojsko. W 1996 r. zostali oni beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II. Film opowiada także o bolesnych doświadczeniach całej społeczności unickiej, której prześladowania niejednokrotnie porównywano do męczeństwa pierwszych chrześcijan.

Kasa Stefczyka, angażując się w tego rodzaju przedsięwzięcia, wspierając inicjatywy o charakterze religijnym i narodowym, przyczynia się do umacniania lokalnych wspólnot. A to one stanowią o sile naszego narodu, w nich są zakorzenione pamięć przodków i przywiązanie do rodzinnej ziemi. Z drugiej strony walcząc z wykluczeniem finansowym i oferując przystępne produkty finansowe, Kasa Stefczyka umacnia te wspólnoty ekonomicznie.

Materiał Kasa Stefczyka