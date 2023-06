i Autor: Materiał prasowy

Rusza wyzwanie Healthy Cities

Każdy krok przybliża cię do nagród, a największą jest zdrowie

To już trzecia edycja projektu zachęcającego Polaków do codziennego podejmowania aktywności fizycznej poprzez zbieranie kroków. Wyzwanie Healthy Cities jest skierowane do każdego, kto chce żyć zdrowiej, do mieszkańców 66 miast i firm. Aby cieszyć się zdrowiem i wygrywać cenne nagrody wystarczy zrobić pierwszy krok.