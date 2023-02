KGHM Polska Miedź na pomoc Ukrainie

Seniorzy 70 plus też chcą dostępu do darmowych leków

1. Po pierwsze bezpieczny dach nad głową

Gdy fala uchodźców uciekających przed wojną i bombami pokonywała granicę polsko-rosyjską, zazwyczaj pieszo i bez bagażu, niezbędne było szybkie działanie, aby umożliwić potrzebującym dotarcie do miejsc noclegowych, często przecież oddalonych setki kilometrów od granicy. KGHM niezwłocznie uruchomił pomoc logistyczną w postaci transportów autobusami, które na co dzień obsługują zakłady przemysłowe spółki.

Grupa Kapitałowa KGHM zgłosiła też odpowiednim służbom gotowość swoich obiektów uzdrowiskowych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Udostępniono od razu bursę, stołówkę i infrastrukturę sportową zapewniając tym samym niezbędną opiekę socjalną. W sumie ponad 300 uchodźców trafiło do tymczasowych ośrodków pobytowych na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i podlaskim. Spółka nadal finansuje pobyt potrzebujących.

W tym samym czasie, dzięki środkom z Fundacji KGHM Polska Miedź, sfinansowany został dwumiesięczny pobyt dla 250 uchodźców w ośrodkach należących m.in. do Caritasu.

Aby jak najszybciej stworzyć warunki do przyjęcia uciekających przed wojną w Ukrainie KGHM przekazał samorządom Zagłębia Miedziowego łóżka, materace i inny sprzęt potrzebny do wyposażenia tymczasowych miejsc pobytowych dla uchodźców.

i Autor: Shutterstock

2. Ciepły posiłek na wagę złota

Dla setek tysięcy uchodźców głównym punktem logistycznym w kraju stał się Dworzec Centralny w Warszawie, na który codziennie przyjeżdżały przepełnione pociągi z uciekającymi przed wojną mieszkańcami Ukrainy. To właśnie tam stanął specjalny namiot gastronomiczny przygotowany przez KGHM i obsługiwany przez pracowników spółki oraz wolontariuszy. W krótkim czasie namiot stał się jednym z najważniejszych miejsc dla uchodźców na mapie Warszawy, w którym mogli choć na chwilę w godnych warunkach zjeść ciepły posiłek po wyczerpującej – często kilkudniowej – podróży. Każdego dnia przez 5 miesięcy wydawanych było nawet 10 tys. posiłków, a przez cały okres działania namiotu wydano łącznie ponad 500 tys. posiłków. O tym, że nie każdy bohater nosi pelerynę, przekonał wszystkich kucharz KGHM Łukasz Pałka, który pracę w kopalnianej stołówce w Rudnej, bez chwili zastanowienia zamienił na pracę w namiocie. Swoją szlachetną postawą, wielkim sercem i zdolnościami organizacyjnymi zyskał ogromną sympatię wielu ludzi, a do pomocy mu w namiocie dołączyli wolontariusze z całego świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.

i Autor: Materiały prasowe

3. Wsparcie walczącej Ukrainy

Miedziowy gigant współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają w samej Ukrainie, i właśnie tam, na miejscu, pomagają mieszkańcom pozbawionym wody, prądu i jedzenia. Dzięki tej współpracy przekazywana przez spółki z Grupy KGHM pomoc humanitarna trafia do najbardziej potrzebujących. Tak było między innymi w przypadku transportu medycznego dla szpitali w Ukrainie zorganizowanego przez KGHM Zanam. Do placówek trafiło kilka ton leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów dla poszkodowanych w działaniach wojennych. Pomoc finansowa na zakup najbardziej potrzebnych materiałów pochodziła ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

Z kolei Staropolanka (Polska Grupa Uzdrowisk z Grupy KGHM) wysłała na granicę polsko – ukraińską transport wody butelkowanej. Ćwierć miliona butelek zapakowano do 6 tirów, które były wypełnione po brzegi, a KGHM Zagłębie Lubin zorganizowało zbiórkę żywności i artykułów pierwszej potrzeby.

4. Lekarze, prawnicy i psychologowie z pomocą dla uchodźców

KGHM niemal od pierwszych chwil rosyjskiej agresji na Ukrainę wspierał ośrodki pomocy Ukraińcom i organizacje pozarządowe, które zajmowały się pomocą dla uchodźców.

Aby wzmocnić i usprawnić działania w Zagłębiu Miedziowym spółka KGHM i stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny w Lubinie uruchomiły wspólnie Centrum Pomocy dla Ukraińców. Oferowane są tam zarówno porady prawne, pomoc tłumaczy, jak i zbierane informacje o najpilniejszych potrzebach obywateli Ukrainy. Koordynowana jest pomoc medyczna czy psychologiczna. Tworzona jest również baza osób chętnych do przyjmowania rodzin z Ukrainy.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Zagłębia Miedziowego mogą uzyskać bezpłatną pomoc medyczną w oddziałach Miedziowego Centrum Zdrowia – jednej z najnowocześniejszych placówek medycznych w województwie dolnośląskim. Darmowe badania, konsultacje oraz porady psychologiczne - każdy, kto potrzebuje takiej pomocy, może zgłosić się do lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznej.

i Autor: Materiały prasowe

5. Wolontariusze wkraczają do akcji

KGHM wspiera akcje pomocowe, zarówno poprzez swoich wolontariuszy, jak i Fundację KGHM. Pracownicy firmy przyjmują uchodźców w swoich domach, organizują zbiórki darów czy zbiórki krwi dla potrzebujących. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy pomoc KGHM dotarła do niezliczonej grupy uchodźców.

6. Nauka i kształcenie zawodowe namiastką normalnego życia

Wielu uchodźców zmuszonych było porzucić swoje domy na wiele miesięcy, często przerywając też naukę czy porzucając dotychczasową pracę. Aby stworzyć im warunki do rozwoju zawodowego, KGHM przy wsparciu organizacji pozarządowych organizuje kursy języka polskiego dla Ukraińców, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku. Na zajęcia zgłosiło się ok. 300 osób. W Zagłębiu Miedziowym organizowane są także kursy doszkalające i szkolenia specjalistyczne dla zainteresowanych Ukraińców. Działania te choć trochę mogą ułatwić uchodźcom odnalezienie się w trudnej rzeczywistości życia poza własnym domem.

i Autor: Materiały prasowe

7. W trosce o najmłodszych

Żadne dziecko nie zasługuje na dzieciństwo spędzone w strachu przed spadającymi bombami. Dlatego ze zbiórek prowadzonych przez oddziały KGHM dofinansowywane zostały m.in. wycieczki dla uczniów z Ukrainy uczących się w polskich szkołach, a także obchody i pakiety prezentowe w ramach ukraińskiego Dnia Matki, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka, w których to biorą udział lokalne rodziny z Ukrainy. Wszystkie dzieci, które przez wojnę uciekły z Ukrainy do Polski mogą też bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby Zagłębia Lubin, w tym przez Akademię Piłkarską KGHM Zagłębia.

Dziękuję pracownikom KGHM, którzy pomagali

i Autor: Materiały prasowe

Tomasz ZDZIKOT - prezes KGHM Polska Miedź

Pracownicy i wolontariusze KGHM to wyjątkowi, pełni empatii i solidarności ludzie, którzy nigdy nie przechodzą obojętnie wobec potrzebujących. To między innymi dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu KGHM zorganizował wszechstronną pomoc dla uchodźców z Ukrainy w postaci setek tysięcy ciepłych posiłków, zaopatrzenia w leki i wodę, czy udostępnienia miejsc noclegowych. Zagłębie Miedziowe stało się bezpieczną przystanią dla szukających schronienia przed wywołaną przez Rosję wojną.

TA WOJNA WSTRZĄSNĘŁA ŚWIATEM

Równo rok temu, 24 lutego 2022 r. Rosja napadła na Ukrainę. Władimir Putin, prezydent Rosji wystąpił z orędziem do narodu, podczas którego ogłosił początek „wojskowej operacji specjalnej”. Zaczął się czas morderstw na nieuzbrojonych cywilach, gwałtów, tortur i kradzieży.

Symbolem okrucieństwa rosyjskich najeźdźców stały się miejscowości pod Kijowem, m.in. Bucza, Irpień i Hostomel, gdzie agresorzy zabili w pierwszych tygodniach konfliktu co najmniej kilkuset mieszkańców. Kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło w całym kraju w wyniku rosyjskich ostrzałów i bombardowań.

Pod koniec stycznia serwis Defence24 ujawnił szacunkowe straty Rosjan i Ukraińców na froncie, które analizowała norweska armia. Z danych wynika, że zabitych oraz rannych (wyeliminowanych z frontu) po rosyjskiej stronie jest ok. 180 tys. To prawie dwukrotnie więcej niż szacowali Amerykanie. Wysokie są także straty wśród ukraińskich żołnierzy. Mają one sięgać 100 tys. zabitych oraz rannych. Norwedzy szacują też, że zginęło ok. 30 tys. ukraińskich cywilów, w tym kilkaset dzieci.

Jak podaje Straż Graniczna, od początku agresji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyło 9,85 mln uchodźców z Ukrainy. To głównie kobiety i dzieci. Do Ukrainy wróciło już blisko 8 mln osób. W Polsce obecnie przebywa ponad 950 tys. uchodźców. Podobnej wielkości grupa uzyskała pomoc w Niemczech.

Polska w 2022 r. wydała łącznie ok. 35–40 mld zł na pomoc Ukrainie. 10 mld zł to wydatki na broń przekazaną Ukrainie, 6 mld zł – wsparcie dla uchodźców z budżetu państwa, ok. 10 mld zł – pomoc ze strony samorządów i organizacji pozarządowych i ok. 10 mld zł to prywatna pomoc Polaków.

Największej pomocy Ukrainie udzieliły Stany Zjednoczone. To prawie 48 mld euro z około 100 mld euro przekazanych do tej pory przez 40 państw. 33,4 mld euro pochodziło z Unii Europejskiej, a 6,6 mld euro z Wielkiej Brytanii.

i Autor: Shutterstock

KGHM sponsorem charytatywnego meczu Świątek – Radwańska

Iga Świątek to najlepsza polska tenisistka, która znana jest ze swojego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Zaproponowała Agnieszce Radwańskiej, drugiej najbardziej utytułowanej polskiej tenisistce wyjątkowy pojedynek. Został on rozegrany 23 lipca na kortach w Krakowie. Dochód z wydarzenia – 2 mln zł – został przeznaczony na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie. KGHM był jednym ze sponsorów tego wydarzenia.

Iga Świątek to zwyciężczyni jedenastu turniejów WTA w grze pojedynczej, w tym trzech turniejów wielkoszlemowych: French Open 2020 i 2022 oraz US Open 2022, od kwietnia 2022 liderka rankingu singlowego WTA. Iga wspiera Ukraińców, jak może. Po finałowym zwycięstwie w French Open powiedziała: „To dla mnie bardzo ważna kwestia. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że wojna może być tak blisko. Urodziłam się w czasach, gdy nasza część Europy była dość spokojna. Zauważyłam, że na początku zainteresowanie tym, co dzieje się w Ukrainie było w świecie tenisa bardzo duże, wiele zawodniczek założyło wstążki w barwach tego kraju. Ale z biegiem czasu to się zmieniło, wstążki zniknęły po dwóch-trzech meczach. Moja wstążka pozostanie”.

i Autor: Materiały prasowe

Początkowo Iga miała rozegrać mecz z ukraińską tenisistką, ta jednak z powodu ciąży nie mogła wziąć udziału w imprezie. Zastąpiła ją Agnieszka Radwańska.

– Takie imprezy to chyba najlepszy sposób, aby pomóc dzieciom z Ukrainy, które zostały z niczym. Możemy mieć nadzieję, że będzie to cegiełka, która pomoże im wrócić do normalnego życia – powiedziała Radwańska. Wygrała ona 20 turniejów WTA, w tym WTA Finals w 2015 r., była finalistką Wimbledonu i wiceliderką rankingu WTA.

i Autor: Materiały prasowe

Na krakowskich kortach rozegrane zostały dwa mecze. Najpierw na przeciw siebie stanęły dwie pary: Radwańska i ukraiński tenisista Serhij Stachowski oraz Świątek i polski junior Martyn Pawelski. Mecz zakończył się zwycięstwem Świątek i Pawelskiego 6:4. Potem rozpoczął się pojedynek Świątek i Radwańskiej. Mecz wygrała Radwańska z wynikiem 6:4.

Gościem specjalnym wydarzenia był słynny ukraiński piłkarz, zdobywca złotej piłki w 2004 r. Andrij Szewczenko.

– Ta impreza organizowana przez Igę Świątek to wspaniały sygnał solidarności – mówił wzruszony. – Jest on tym bardziej ważny, że na świecie powoli przestają mówić o wojnie w Ukrainie, a ten dramat trwa. Nasze spotkanie pomaga o tym przypomnieć – dodał.

Partnerem materiału jest KGHM Polska Miedź S.A.