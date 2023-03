Kolejne łóżka dla rodziców małych pacjentów Szpitala Mrągowskiego

Łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu wciąż jest na wielu oddziałach pediatrycznych tylko marzeniem. Brak miejsca dla rodzica to nie tylko problem z jakością snu, ale także wrażenie bycia nieproszonym gościem.

Fundacja Ronalda McDonalda zmienia rzeczywistość publicznych szpitali dziecięcych dzięki coraz większemu zaangażowaniu donatorów, przyjaciół Fundacji. Wiemy, że zmiana warunków pobytu rodzica z dzieckiem w szpitalu jest możliwa, zaczyna się od łóżka i nie można jej odkładać na przyszłość, jeśli nie chce się nagle być zaskoczonym wyborem: karimata lub krzesło. Przekazujemy łóżka dla rodziców sfinansowane z ubiegłorocznych wpłat 1% podatku. To bardzo konkretny przykład, jak publicznym szpitalom może pomóc każdy z nas – mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

Wszystko zaczęło się od łóżek dla rodziców przekazanych do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie w 2015 roku. To była ogromna zmiana podejścia, ponieważ łóżko dla mamy i taty stanęło przy każdym z 423 łóżek dla dzieci. W ten sposób dzięki Fundacji powstał pierwszy szpital w Polsce, w którym żaden rodzic nigdy nie spał na podłodze.

i Autor: fot Katarzyna Dembowska

W szpitalu WUM leczą się dzieci z całego kraju, współpracują z nim lekarze i szpitale z całej Polski, stąd przykład rozwiązań, które tu stały się standardem, szybko stał się znany. Łóżka świetnie się sprawdzały, bo chwalili je rodzice zarówno spędzający w szpitalu kilka dni jak i kilka tygodni i w efekcie inne szpitale wracały do Fundacji z prośbą o współpracę i pomoc.

Kolejne partie łóżek wysłaliśmy do szpitali w wielu miastach Polski. Aby docenić zmianę, warto posłuchać opinii rodziców i dzieci. Tak, także dzieci! One często mówią, że dla nich łóżka są super, bo mama może być cały czas obok i jest jej wygodnie! Do tej pory Fundacja przekazała 958 łóżek dla rodziców 48 szpitalom w Polsce – podsumowuje Katarzyna Rodziewicz.

Łóżka są rozkładane, wygodne, łatwe do czyszczenia i bardzo potrzebne w szpitalnej codzienności, co zgodnie podkreślają także pielęgniarki i lekarze. W ciągu dnia można je złożyć i jako fotel zajmują mniej miejsca, a wieczorem zamienić w wygodne miejsce do spania. Rodzice hospitalizowanych dzieci doceniają jakość snu. Jak podkreślają lekarze, obecność rodzica przy dziecku to część terapii, której nie da się niczym zastąpić.

Fundacja Ronalda McDonalda przekazała kolejną partię łóżek dla opiekunów dzieci leczących się w Oddziale Dziecięcym Szpitala Mrągowskiego. Dzięki otrzymanym łóżkom z Fundacji podniósł się komfort i zadowolenie wśród rodziców naszych pociech – zaznacza lek. Szczepan Więckowski, koordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Mrągowskiego.

5 łóżek w Mrągowie przekazała w imieniu Fundacji jej przyjaciółka i donatorka – Iwona Kasperek, licencjobiorczyni McDonald’s. To kolejna taka darowizna, którą otrzymał Szpital im. Michała Kajki. Poprzednio, w październiku ubiegłego roku, trafiło tam 6 takich łóżek dla mamy i taty.

Pamięć o dzieciach ze szpitala nie kończy się wraz z przekazaniem łóżek dla rodziców. Staram się odwiedzać szpital regularnie, nie tylko przy okazji świąt przy Mikołajek. Każdy najmniejszy drobiazg, jaki ze sobą przywiozę w postaci słodkości czy zabawek, potrafi przywołać uśmiech na twarzy i dzieci i rodziców, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu. Podczas takich odwiedzin widzę, jak intensywnie używane są te łóżka. Rodzice i personel wyrażają się o nich bardzo ciepło i z wielką wdzięcznością – podkreśla Iwona Kasperek.

Skala programu „Łóżka dla rodziców” w wielu miastach zależy od sprawdzonych Przyjaciół Fundacji, rodziców, zaangażowanych społeczników. Każdy może stać się Ambasadorem misji „Aby rodzina mogła być razem”. Wystarczy zbadać potrzeby szpitala w danej miejscowości, połączyć siły np. z lokalnymi przedsiębiorcami i z pomocą Fundacji Ronalda McDonalda zrealizować zakup łóżek dla rodziców.