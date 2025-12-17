Konferencja Huawei Connect 2025. Razem dla inteligentnej i zrównoważonej Europy

– Świat inteligentnych technologii zbliża się szybciej niż moglibyśmy przypuszczać. Sztuczna inteligencja, sieci 5G i zielona energia w najbliższych latach odmienią edukację, ochronę zdrowia, finanse, przemysł i wiele innych sektorów. Te technologie stworzą ogromne możliwości rozwoju, zmieniając sposób myślenia o biznesie, modelach usług i całych łańcuchach wartości. Szacuje się, że tylko sztuczna inteligencja w ciągu pięciu lat wniesie do światowej gospodarki nawet 22,3 biliona dolarów – powiedział David Wang, dyrektor wykonawczy zarządu Huawei.

Huawei Connect 2025

Podczas tegorocznej konferencji Huawei Connect Europe dyskutowano na tematy związane z zieloną i cyfrową transformacją kontynentu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wielu instytucji i organizacji, w tym m.in.: Matías González Martín, sekretarz generalny ds. telekomunikacji i regulacji usług audiowizualnych w hiszpańskim Ministerstwie Transformacji Cyfrowej i Służby Publicznej, Ultan Mulligan, Chief Services Officer w ETSI; Armin de Greiff, Chief Information Officer w Szpitalu Uniwersyteckim w Essen; Sebastiaan Moesman, Chief Strategy Officer w Azerion; Pablo Pirles, dyrektor generalny Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, współzałożyciel i Chief Technology Officer Wattkraft Solar GmbH; oraz Jing Fang, główny ekspert Regionalnego Biura UNESCO ds. Nauki i Kultury w Europie.

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla transformacji

Zdaniem Davida Wanga nadchodzące dziesięciolecie będzie decydujące dla transformacji Europy, zarówno cyfrowej jak i zielonej. Zaznaczył też, że Huawei pozostanie wierne swojej zasadzie „in Europe, for Europe”, której działania są oparte na silnym zapleczu badawczo-rozwojowym na kontynencie tj. na sieci centrów R&D, laboratoriów innowacji, zakładów produkcyjnych i hubów logistycznych. W ten sposób Huawei wspiera rozwój lokalnych kompetencji, inwestuje w innowacje i pomaga europejskim przedsiębiorstwom wdrażać technologie cyfrowe oraz rozwiązania przyjazne środowisku.

Innowacje technologiczne

– Naszym celem jest wspieranie cyfrowej i inteligentnej transformacji Europy poprzez inwestycje w innowacje technologiczne, rozwój ekosystemu partnerów oraz kształcenie talentów – powiedział Leo Chen, starszy wiceprezes Huawei i prezes ds. sprzedaży dla sektora Enterprise. – Wierzymy, że wspólnie możemy zbudować Europę bardziej inteligentną i zrównoważoną – dodał. W kontekście technologicznych nowości Chen zauważył, że Huawei wprowadziło w Europie flagowe produkty i rozwiązania, które pomagają firmom budować własną infrastrukturę cyfrową. Firma przedstawiła też pakiet HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, obejmujący cztery najważniejsze obszary zastosowań, czyli: inteligentne biuro, inteligentny biznes, inteligentną edukację oraz inteligentną opiekę zdrowotną. Te rozwiązania ułatwiają małym i średnim przedsiębiorstwom korzystanie z nowoczesnych technologii i pomagają im w pełni wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji. Leo Chen mówił też o planach wdrożenia programu SHAPE 2.0 (rozwinięcie zeszłorocznej inicjatywy partnerstwa SHPE), który ma zacieśnić współpracę Huawei z lokalnymi partnerami w Europie. Ogłoszony też został plan rozwoju sieci partnerskiej, który ma wesprzeć firmy dystrybucyjne z skuteczniejszym odpowiadaniu na potrzeby klientów, dostarczając im kompleksowe rozwiązania dopasowane do konkretnych branż i modeli biznesowych.

Wsparcie lokalnych kompetencji

Oprócz rozwoju partnerstw biznesowych, w ramach wspierania lokalnych ekosystemów Huawei zamierza też inwestować w ludzi i kompetencje. W obszarze rozwoju talentów firma współpracuje z uczelniami oraz instytucjami z sektora technologicznego. Odbywa się to m.in. przez akademie ICT Huawei, wspólne laboratoria badawcze oraz programy certyfikacyjne, dzięki którym młodzi ludzie zdobywają praktyczne kompetencje i przygotowują się do pracy w sektorze nowoczesnych technologii.