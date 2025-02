Koniec ery manuali? Polacy przesiadają się na automaty!

Rok 2024 w motoryzacji: Co kupowali Polacy?

Polacy coraz mocniej przekonują się do automatów. Jak wynika z najnowszego raportu OTOMOTO, automatyczne skrzynie biegów zyskały przewagę w segmencie aut używanych, osiągając 53,49% wyświetleń w porównaniu do 46,51% dla manuali. Trend ten jest jeszcze bardziej widoczny wśród nowych samochodów osobowych, gdzie automaty stanowią aż 83,8% wszystkich wyświetleń. Podobną transformację widać również w segmencie pojazdów dostawczych - choć tutaj popyt na automaty (43,10%) wciąż nie jest w pełni zaspokojony przez dostępną na rynku ofertę, która obejmuje niecałe 30% automatycznych modeli dostawczych. Eksperci podkreślają, że jest to wyraźny sygnał transformacji polskiego rynku motoryzacyjnego, który przez lata zdominowany był przez tradycyjne ręczne skrzynie biegów.

W przypadku nowych samochodów dostawczych prawie 62 proc. wystawionych ofert sprzedaży to pojazdy w cenie 100-200 tys. złotych, co stanowi znaczący wzrost z 54,2 proc. w poprzednim roku.