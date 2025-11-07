Kotły na gaz mogą działać jeszcze co najmniej 25 lat!

Pani Zofia jest emerytowaną nauczycielką. Mieszka w domu jednorodzinnym w jednej z podkrakowskich gmin.

- Do niedawna paliliśmy węglem. Piec był już stary. Z komina leciał czarny dym. Zimą widać było czarne drobinki, które opadały na śnieg. Nie chciałam, żeby moja rodzina od tego chorowała – opowiada. – Urząd gminy dawał dofinansowanie na wymianę pieca. Skorzystaliśmy i kupiliśmy kocioł na gaz. Tak się cieszyłam! Wreszcie nie trzeba było schodzić do piwnicy, żeby dorzucać paliwa. Ogrzewanie włączam i reguluję pokrętłem zainstalowanym w przedpokoju. To taka wygoda! A teraz słyszę, że wykosztowaliśmy się na marne! – denerwuje się.

Na szczęście pani Zofia nie ma racji. Unia Europejska dąży do wycofywania paliw kopalnych w ogrzewaniu – ale stopniowo. W Polsce jesteśmy jeszcze na etapie usuwania kopciuchów. A przecież gaz ziemny, choć jest paliwem kopalnym, emituje nieporównanie mniej szkodliwych związków niż węgiel. Dlatego Unia Europejska dopuściła go, jako paliwo przejściowe pomiędzy węglem a całkowitym przejściem na odnawialne źródła energii. Ma się to stać do 2050 r., ale państwa członkowskie muszą przedstawić własne plany transformacji określające tempo i możliwości wprowadzania zmian.

A co z kotłami na gaz?

Sąsiad pani Zofii ma rację – nie można już dostać dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” na kocioł gazowy. Można się jednak postarać o pieniądze na dofinansowanie instalacji hybrydowej, łączącej kocioł gazowy z odnawialnymi źródłami energii. Takie rozwiązanie pozwala na ogrzewanie domu i wody jednocześnie kotłem gazowym oraz np. pompą ciepła. Przepisy pozwalają na instalowanie kotłów na gaz we wszystkich domach do końca 2029 r. Potem mają zacząć obowiązywać ograniczenia, ale tylko w nowo budowanych domach oraz w tzw. domach zeroemisyjnych. Takie domy przechodzą głęboką termomodernizację, a nie tylko zwykłe ocieplenie ścian czy wymianę okien. Ogrzewane są wyłącznie za pomocą odnawialnych źródeł energii np. pomp ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi. Nazwa „zeroemisyjne” bierze się stąd, że takie domy w ogóle nie emitują dwutlenku węgla do atmosfery. Nie mają nawet komina. Właściciele istniejących domów jednorodzinnych nie mają się więc czego obawiać!

Sięgnij po bezzwrotną dotację

Kotły gazowe nie tylko można montować, a nawet można jeszcze otrzymać na nie dofinansowanie, np. z Programu Bezpowrotnych Dofinansowań PGNiG OD, Grupa ORLEN. Można dostać dopłatę do zakupu kotła gazowego do 1307,55 zł brutto. Warunkiem jest zainwestowanie w gazowy system ogrzewania do końca tego roku.

Co będzie potem z gazem ziemnym? Jak już napisaliśmy, jest jeszcze przed nim przyszłość. Polska ma rozbudowaną infrastrukturę gazową i z pewnością będzie ją wykorzystywać. Już teraz coraz popularniejsze stają się rozwiązania hybrydowe. W przyszłości natomiast gaz ziemny może być zastąpiony ekologicznymi gazami. Należą do nich m.in. biometan, biopropan i wodór. Na rynku są już kotły, które są gotowe wykorzystywać biometan, a nawet wodór (w mieszance z gazem ziemnym). Jak widać kotły na gaz mogą się przydać nawet po 2050 r.

Co dalej z kotłami gazowymi? Kluczowe daty Do 2029 roku można instalować kotły gazowe na dotychczasowych zasadach. Nie ma obowiązku demontażu obecnych kotłów. 2030 r. – zmiany wyłącznie w nowych i zeroemisyjnych budynkach (zakaz montażu kotłów na paliwa kopalne). W nowych budynkach nadal możliwy będzie montaż kotłów gazowych we współpracy z instalacją OZE. 2040 r. – wycofanie kotłów na paliwa kopalne, przy czym możliwa jest instalacja i korzystanie z instalacji hybrydowych (np. kocioł gazowy z pompą ciepła i/lub fotowoltaiką) lub kotłów korzystających z mieszanek gazu ziemnego np. z dodatkiem biometanu czy wodoru (jeśli spełniają normy emisyjne). 2050 r. – cel neutralności klimatycznej. Wszystkie systemy grzewcze powinny być zgodne z zasadą zerowej emisji netto. To oznacza, że emisje CO2 muszą być w pełni równoważone przez ich usuwanie z atmosfery (np. za pomocą natury lub nowoczesnych technologii).

Partnerem materiału jest PGNiG OD, Grupa ORLEN