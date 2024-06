Krótkie wypady w rodzinnym gronie

Park Rekreacji Zoom Natury Janów Lubelski

To wspaniałe miejsce z wieloma atrakcjami dla dzieci, ale dorośli również będą się tam dobrze bawić. Ogromny park rekreacji (o powierzchni ponad 10 ha) położony nad Zalewem Janowskim. Są tu pasaże spacerowe z fontannami, ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne i bulodrom (boisko do gry w bule) otoczone naturalną roślinnością oraz wspaniała piaszczysta plaża nad zalewem. Znajduje się tu jeden z najatrakcyjniejszych w Polsce parków linowych. I wreszcie są nowoczesne laboratoria edukacyjne łączące aktywne poznawanie świata z zabawą. Wykorzystują nie tylko wiedzę i eksponaty, ale także multimedia, mikroskopy i nowoczesne urządzenia do podglądania natury.

Na najmłodszych czekają m.in. kolorowe dmuchańce, trampolina, labirynt, olbrzymie piłki i klocki. Dodatkowymi atrakcjami są zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy, robienie zwierzątek z baloników, puszczanie wielkich baniek mydlanych oraz warsztaty archeologiczne. Namiot sferyczny zaprasza do zabawy w czasie deszczu.

Magiczne Ogrody Trzcianki k. Janowca

To bodaj jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Fundusze Europejskie pozwoliły na realizację inwestycji na światowym poziomie. Wszystkie atrakcje to wyzwania budujące pewność siebie i poczucie wartości.

Na młodych gości czekają m.in. podziemne tunele, karuzele napędzane siłą mięśni tatusiów czy dziadków, mosty w koronach drzew i tratwy. Całość to przygoda, kontakt z naturą i ciekawie, a przede wszystkim rodzinnie spędzony czas. Zaplanowano tu także ogród sensoryczny, czyli inaczej - ogród zmysłów, bo wszystkie zmysły pracują bardzo intensywnie. Kolory roślin, szmer strumyków i piasek pod gołą stopą stymulują odpowiednimi doznaniami. To pole doświadczeń, pobudzające rozwój i wyobraźnię dziecka.

Energylandia Zator (między Krakowem a Oświęcimiem)

Enerylandii, największego parku rozrywki, nikomu przedstawiać nie trzeba. To cel wielu szkolnych wycieczek. Jest tu bajkowe miasteczko, wielki aquapark z basenami atrakcjami oraz wiele mniej lub bardziej ekstremalnych rollercoasterów, karuzel i atrakcji powodujących spore przeciążenia. Okazuje się, że Energylandia również korzystałą z funduszy unijnych.

Opracowano tu zupełnie nowy, przełomowy w branży typ wodnego rollercoastera. Może on jeździć jeszcze szybciej niż dotychczasowe, ale drgania czy hałas są o wiele mnie uciążliwe. Teraz tylko trzeba go wybudować i udostępnić zwiedzającym. To już czwarty projekt, na który do tego parku rozrywki płyną pieniądze z Unii Europejskiej.

i Autor: materiały prasowe

Las Odkrywców Ułęż (niedaleko Ryk w woj. lubelskim)

To ogromny plac zabaw pełen atrakcji z prawie dwudziestoma obiektami, które pozwalają młodszym i starszym odkrywcom sprawdzać swoje możliwości w terenie. Mogą oni wchodzić na liściaste ścianki wspinaczkowe, skakać na trampolinach z siatki lub po pieńkach drzew, przejść mrówczy labirynt, sprawdzić równowagę na leśnej równoważni, a nawet pobawić się w gotowanie w błotnej kuchni przy strumieniu. Są tu polany sensoryczne i strefy zabawy z wodą itp. Nie ma ograniczeń wiekowych ani wzrostowych. Dzieci znajdą tu także miejsca do relaksu i odpoczynku.