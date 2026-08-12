Księżyc zasłoni Słońce nad Polską. Z tego miejsca widok będzie najlepszy

Sierpniowe wydarzenie zdecydowanie wykroczy poza ramy codziennych zjawisk astronomicznych. Naturalny satelita Ziemi zakryje nawet do osiemdziesięciu pięciu procent słonecznej tarczy. Wszystko to wydarzy się przy bardzo niskim położeniu naszej gwiazdy nad linią widnokręgu. Cały spektakl połączy się z malowniczym zachodem słońca i zapewni obserwatorom niezapomniane wrażenia wizualne.

Całkowite przysłonięcie gwiazdy będzie można podziwiać między innymi z terytorium Hiszpanii oraz Islandii. Polacy zobaczą na niebie jedynie bardzo jasny sierp, który nada całemu otoczeniu mocno kontrastowy blask. Zdecydowanym faworytem do obserwacji tego zjawiska pozostają nadmorskie Międzyzdroje. Miejscowość ta spełnia wszystkie warunki do swobodnego podziwiania kosmicznego spektaklu, dlatego wielu pasjonatów astronomii rezerwuje tam pobyt.

Najlepsze miejsce na zaćmienie Słońca to północny zachód Polski

Osoby liczące na najbardziej spektakularne widoki powinny obrać kurs na północno-zachodnie krańce naszego kraju. Właśnie w tamtym rejonie procentowe zakrycie tarczy słonecznej okaże się największe. Wschodnie i południowo-wschodnie województwa doświadczą maksimum zjawiska dopiero po zmroku, podczas gdy zachód zapewni znacznie dłuższą obserwację. Pas wybrzeża w rejonie Świnoujścia i Międzyzdrojów gwarantuje wielokilometrowy i zupełnie płaski horyzont. Brak wysokiej zabudowy oraz gór stanowi absolutną podstawę sukcesu przy tak niskim położeniu słońca.

Niektóre punkty na Dolnym Śląsku wykazują nieznacznie wyższy poziom zakrycia, jak na przykład Jelenia Góra z wynikiem powyżej osiemdziesięciu pięciu procent. Gwiazda będzie tam jednak oddalona od linii widnokręgu o zaledwie jeden stopień, co ogromnie zwiększa prawdopodobieństwo zasłonięcia widoku przez drobne przeszkody terenowe.

10

Mapa godzinowa zaćmienia Słońca dla polskich miast

Poniższe zestawienie prezentuje orientacyjne godziny rozpoczęcia zjawiska w różnych aglomeracjach oraz procentowy stopień przysłonięcia gwiazdy. Analiza uwzględnia moment zachodu słońca, maksymalną fazę spektaklu oraz lokalne uwarunkowania topograficzne.

Autor: Marcin Twaróg/ Archiwum prywatne

QUIZ astronomiczny. Co wiesz o niezwykłych zjawiskach na niebie? Pytanie 1 z 12 Na zdjęciu widać... Mgławicę Omega Hydrę Filary stworzenia Następne pytanie

Jak wybrać idealny punkt obserwacyjny na zaćmienie Słońca

Udane podziwianie zjawiska wcale nie wymaga wizyty w profesjonalnym obserwatorium. Kluczem do sukcesu jest znalezienie całkowicie otwartej przestrzeni. Eksperci zalecają poszukiwania następujących lokalizacji na czas trwania spektaklu.

Szeroka piaszczysta plaża skierowana w stronę morza.

Strome wybrzeże klifowe zapewniające bezpieczną pozycję.

Rozległa polana lub krawędź pola uprawnego.

Płaski brzeg dużego zbiornika wodnego.

Łagodne wzgórze pozbawione drzew od strony północno-zachodniej.

Należy kategorycznie unikać gęsto zabudowanych centrów miejskich. Nawet pojedyncze drzewo lub niski pawilon handlowy może zablokować widok na słońce znajdujące się kilka stopni nad ziemią. Zdecydowanie warto posiłkować się kompasem w telefonie, aby wcześniej zweryfikować odpowiedni kierunek obserwacji.

Zaćmienie Słońca widziane z Gdańska

26

Godziny zaćmienia Słońca. Kiedy obserwować zjawisko

Początek astronomicznego spektaklu przewidywany jest pomiędzy godziną dziewiętnastą jedenaście a dziewiętnastą osiemnaście. Kulminacyjne kilkanaście minut przypadnie na okres od dziewiętnastej pięćdziesiąt do dwudziestej piętnaście.

Oto orientacyjne ramy czasowe dla wybranych miejscowości.

Szczecin rozpocznie obserwację o dziewiętnastej czternaście, maksimum osiągnie o dwudziestej siedem, a zachód nastąpi o dwudziestej trzydzieści sześć.

Trójmiasto wystartuje o dziewiętnastej dwanaście, z maksimum o dwudziestej cztery i zachodem o dwudziestej dwudziestej czwartej.

Warszawa zauważy pierwsze zmiany o dziewiętnastej piętnaście, szczyt o dwudziestej trzy, po czym słońce niemal od razu zajdzie.

Wrocławski początek to dziewiętnasta siedemnaście, szczytowa faza o dwudziestej dziewięć i koniec o dwudziestej dziewiętnastej.

Kraków dołączy o dziewiętnastej osiemnaście, maksimum wypadnie o dziewiętnastej pięćdziesiąt dziewięć, a zmrok nadejdzie o dwudziestej cztery.

Rzeszów rozpocznie zjawisko o dziewiętnastej siedemnaście, a końcowa widoczna faza potrwa do dziewiętnastej pięćdziesiąt sześć.

Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski najszybciej stracą zjawisko z oczu ze względu na wczesny zachód.

Całkowite zaćmienie słońca 2024 sprawdź zdjęcia i oficjalne nagranie NASA.

Bezpieczne obserwowanie zaćmienia Słońca. Jak chronić wzrok

Kwestia ochrony oczu pozostaje absolutnym priorytetem podczas całego wydarzenia. Bezpośrednie patrzenie na częściowo odsłoniętą gwiazdę bez odpowiednich zabezpieczeń grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Promieniowanie w fazie częściowej jest przez cały czas niezwykle szkodliwe dla ludzkiego oka.

Wymagane jest użycie dedykowanych okularów astronomicznych spełniających surową normę ISO 12312 2.

Nie wolno stosować standardowych okularów przeciwsłonecznych, klisz rentgenowskich, zadymionego szkła czy płyt kompaktowych.

Użytkownicy lornetek i aparatów muszą wyposażyć swój sprzęt w specjalne nakładki montowane przed głównym obiektywem. Skierowanie nieprzygotowanego teleskopu na słońce spowoduje nieodwracalne zniszczenie siatkówki.

Doskonałą alternatywą pozostaje rzutowanie obrazu na zwykłą kartkę papieru. Zbudowanie prostego projektora otworkowego stanowi bezpieczną opcję dla najmłodszych.

Jak sfotografować zaćmienie Słońca. Ochrona aparatu

Uwiecznienie tego zjawiska wymaga zamontowania odpowiedniego filtra słonecznego na przodzie obiektywu fotograficznego. Skoncentrowane promienie słoneczne błyskawicznie przepalają delikatne matryce aparatów cyfrowych.

Posiadacze telefonów komórkowych powinni skupić się na szerszych kadrach krajobrazowych. Sama tarcza gwiazdy wyjdzie na zdjęciu bardzo mała, chyba że dysponujemy zaawansowanym teleobiektywem w naszym smartfonie.

Wpływ pogody na obserwację zaćmienia Słońca

Nawet idealne ustawienie ciał niebieskich straci znaczenie przy całkowitym zachmurzeniu. Aktualne modele meteorologiczne dają duże nadzieje mieszkańcom południowo-zachodniej Polski. Należy jednak mieć świadomość, że przy niskim słońcu nawet dalekie chmury psują widoczność.

Warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i wykazać się elastycznością. Czyste niebo w nieco słabszym punkcie widokowym zawsze zaoferuje lepsze wrażenia niż idealna plaża spowita gęstą mgłą.

Rekomendacje POLSA na to wyjątkowe zaćmienie Słońca

Wieczorne wydarzenie astronomiczne stanowi rzadką sposobność do podziwiania piękna kosmosu z terytorium naszego kraju. Polska Agencja Kosmiczna zachęca do zorganizowania wyjazdów do zachodnich województw.

Wystarczy w najbliższą środę znaleźć niezabudowaną przestrzeń, założyć certyfikowane okulary i skierować wzrok w kierunku północno-zachodnim.

Szczegółowy przewodnik po zaćmieniu Słońca 12 sierpnia

Zjawisko polega na głębokim częściowym zakryciu do osiemdziesięciu pięciu procent tarczy.

Spektakl odbędzie się dwunastego sierpnia w środę.

Pierwszy kontakt nastąpi między dziewiętnastą jedenaście a dziewiętnastą osiemnaście.

Szczytowa faza potrwa od dziewiętnastej pięćdziesiąt do dwudziestej piętnaście.

Należy patrzeć na zachód oraz północny zachód.

Najwyraźniejszy widok zapewni wybrzeże w okolicach Międzyzdrojów.

Kluczowym elementem jest wolny od przeszkód horyzont.

Należy posiadać sprzęt ochronny zgodny z normą ISO 12312 2 .

. Tego samego wieczoru przypada apogeum roju Perseidów, co gwarantuje pokaz spadających gwiazd.