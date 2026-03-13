„Kulturalna szkoła na Mazowszu” to inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego, w ramach której dzieci z zerówek i uczniowie mazowieckich szkół mogą odwiedzić marszałkowskie muzea, teatry i skanseny za złotówkę.

– Chcemy, aby każdy młody Mazowszanin miał dostęp do kultury. Dzięki programowi uczniowie biorą udział w warsztatach, zwiedzają ekspozycje muzealne z przewodnikiem, a także oglądają przygotowane dla nich spektakle teatralne czy filmy. Widzimy, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Najwięcej osób, bo ponad 53 tys., odwiedziło Teatr Polski w Warszawie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Do listopada 2025 roku największym zainteresowaniem cieszyły się: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (ok. 53,5 tys. osób), Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (ok. 28,2 tys. osób) i Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (ok. 27,9 tys. osób).

– W ramach programu „Kultura za złotówkę” młodzi ludzie mają szansę na spotkanie ze sztuką, tradycją i dziedzictwem kulturowym. Dzięki programowi każdego roku mazowieckie instytucje kultury odwiedza ponad 300 tys. młodych osób! Dlatego decyzja o kontynuacji programu była oczywista – również w 2026 r. zapraszamy młodzież wraz z opiekunami do instytucji kultury na całym Mazowszu – uzasadnia Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, znany jako Program N, ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty instytucji kultury. W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. z programu skorzystało łącznie blisko 15 tys. osób.

Autor: Mazovia/ Materiały prasowe

Kto może skorzystać z programu?

Akcja „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i szkół artystycznych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym czy szkole podstawowej. By móc skorzystać z oferty, szkoła musi wysłać zgłoszenie do wybranej przez siebie instytucji kultury.

Z biletu za złotówkę mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, a także osoby im towarzyszące. Aby osoba z niepełnosprawnościami mogła skorzystać z programu, powinna okazać ważną legitymację osoby niepełnosprawnej i złożyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego (warunek dotyczy osoby z niepełnosprawnością i opiekuna). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie samorządu województwa, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i każdej z 28 instytucji biorących udział w Programie N.

Bogata oferta marszałkowskich instytucji kultury

W ramach programu można odwiedzić 28 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd Mazowsza, a także prowadzone przez nie oddziały. W Warszawie i okolicach są to: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Kino Luna, Warszawska Opera Kameralna, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stacja Muzeum w Warszawie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie czy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.

W regionie siedleckim są to: Muzeum Treblinka, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie czy Muzeum Regionalne w Siedlcach. W regionie radomskim na odwiedzających czekają natomiast Mazowieckie Centrum Kultury Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze czy Muzeum Witolda Gombrowicza. Ciekawą ofertę przedstawiają także instytucje marszałkowskie z regionu płockiego. Wśród placówek biorących udział w programach są Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, Muzeum Żydów Polskich, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu czy Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W regionie ciechanowskim można natomiast odwiedzić Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie czy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, a w regionie ostrołęckim Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.