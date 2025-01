Kultura za złotówkę także w 2025 roku. Teatr Polski liderem

Także w tym roku dzieci z zerówek, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także osoby z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać z oferty marszałkowskich instytucji kultury za symboliczną złotówkę.

– Bilety za złotówkę to większa dostępność do kultury. Łamiemy w ten sposób barierę ekonomiczną. Programy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród grup szkolnych. Uczniowie uczestniczą w warsztatach, zwiedzają ekspozycje muzealne z przewodnikiem, a także oglądają przygotowane dla nich spektakle teatralne. I to właśnie z oferty teatrów młodzi ludzie korzystali w 2024 r. najchętniej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki programom władze regionu zachęcają dzieci i młodzież do udziału w życiu kulturalnym Mazowsza. – Mazowieckie instytucje kultury mają bogatą i różnorodną ofertę. Zależy nam, aby skorzystało z niej jak najwięcej odbiorców. Sukces obu programów pokazuje, że zainteresowanie dostępem do kultury w atrakcyjnej cenie jest bardzo duże. W zeszłym roku, płacąc symboliczną złotówkę, nasze teatry, muzea i skanseny odwiedziło blisko 348 tys. mieszkańców Mazowsza. Zdecydowaliśmy więc o kontynuowaniu w 2025 r. tych programów – zaznacza Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku.

TEATR POLSKI NA PIERWSZYM MIEJSCU

W poprzednim roku największym zainteresowaniem cieszył się Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (63 tys. osób). Wśród najchętniej odwiedzanych instytucji znalazły się także stołeczne muzea – Państwowe Muzeum Etnograficzne (20,5 tys. zł), Muzeum Niepodległości (prawie 12 tys. osób), Stacja Muzeum (11,5 tys. osób), Muzeum Sportu i Turystyki (prawie 11 tys. osób), Państwowe Muzeum Archeologiczne (10 tys. osób) oraz Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury (13 tys. osób). – Szczególnie grupy szkolne chętnie korzystają z oferty naszych instytucji. Biorą udział w wielu wystawach, spektaklach czy warsztatach, które są doskonałym uzupełnieniem podstawy programowej – podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW?

Akcja „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i szkół artystycznych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym czy szkole podstawowej. Do końca ubiegłego roku w programie wzięło udział blisko 305 tys. uczniów i 26 tys. opiekunów. By móc skorzystać z oferty, szkoła musi wysłać zgłoszenie do wybranej przez siebie instytucji kultury.

Z kolei program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, znany jako Program N, ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty instytucji kultury. W 2024 r. z programu skorzystało łącznie ponad 16 tys. osób.

Z biletu za złotówkę mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, a także osoby im towarzyszące. Aby osoba z niepełnosprawnościami mogła skorzystać z programu, powinna okazać ważną legitymację i złożyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego (warunek dotyczy osoby z niepełnosprawnością i opiekuna).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie samorządu województwa, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i każdej z instytucji włączonej w realizację programów.

BOGATA OFERTA

W ramach programów będzie można odwiedzić 28 placówek kultury prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Wśród nich są zarówno instytucje teatralne i widowiskowe (np. Warszawska Opera Kameralna w Warszawie, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie czy Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku), skanseny (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu), jak i muzea (np. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie czy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie).