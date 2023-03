Kupowanie z „drugiej ręki” dobre dla portfela i środowiska

Jak wynika z Barometru Providenta* przygotowanego z okazji Światowego Dnia Konsumenta, ponad połowa Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiła coś z „drugiej ręki”. Względem ub.r. wzrosło zainteresowanie kupnem, sprzedażą, a także oddawaniem rzeczy niepotrzebnych, lecz wciąż działających. Konsumenci poszukują produktów unikalnych, dostępnych cenowo i trwałych, a takie znajdują na rynku wtórnym.

Polacy chętnie kupują rzeczy używane

W porównaniu do poprzedniego roku – dziś więcej Polaków kupuje coś z rynku wtórnego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy było to ponad 60 proc. osób. W tej grupie kilkanaście proc. respondentów częściej niż nowe rzeczy wybierało przedmioty z „drugiej ręki”, a niewiele więcej osób deklaruje, że zazwyczaj kupuje nowe rzeczy. Przedmioty wyłącznie z rynku wtórnego wybiera zaledwie kilka procent osób. Okazuje się, że zakup rzeczy używanych to domena pań. Na przedmioty z rynku wtórnego częściej decydowali się mieszkańcy miast niż wsi. Najwięcej respondentów kupujących rzeczy używane, bo aż 84 proc., stanowili mieszkańcy woj. podkarpackiego, a najmniej w ciągu roku kupili ich mieszkańcy Warmii i Mazur.

Młodzi są bardziej zainteresowani zakupami na rynku wtórnym

Badanie wykazało pewną tendencyjność zachowań konsumentów w zależności od wieku: im młodsza grupa ankietowanych, tym większy był odsetek deklaracji zakupu używanych przedmiotów. Co ciekawe, to najmłodsi respondenci, częściej niż inne grupy wiekowe, deklarowali zakup przedmiotów z drugiej ręki – ok. 78 proc. osób 18-24 r.ż. vs ok. 40 proc. badanych w wieku powyżej 65 r.ż. Najstarsi respondenci rzadziej niż pozostali kupowali rzeczy używane w ostatnim roku. Może to świadczyć o tym, że młode pokolenie ma większą świadomość finansową i ekologiczną.

Sprzedam, oddam w dobre ręce

Ponad 68 proc. Polaków oznajmiła, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedała bądź oddała rzeczy, z których już nie korzystali – w ponad 75 proc. są to kobiety. Im starsi badani, tym mniejsza chęć sprzedaży lub oddawania rzeczy niepotrzebnych. Najczęściej przedmioty sprzedawali lub oddawali respondenci z najmłodszej grupy wiekowej (ok. 84 proc.), a najrzadziej – osoby w wieku 65 lat i więcej (ok. 63 proc.). Najmniej oddanych i sprzedanych przedmiotów odnotowano w woj. świętokrzyskim, a najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim. To dość ciekawe zjawisko, bo właśnie mieszkańcy tego regionu najmniej chętnie kupują przedmioty używane.

Naprawiamy zamiast kupować nowe

Odzież, buty, sprzęt – to produkty, które mają prawo się psuć i zużywać. Czasem świadomie wybieramy rzecz wadliwą, aby ją naprawić. Ponad połowa Polaków (zamiast kupować nowe) naprawia zepsute lub wadliwe przedmioty, ale tylko te na których im najbardziej zależy. Blisko 31 proc. Polaków robi to regularnie – najczęściej mieszkańcy Podkarpacia. Niewielka grupa respondentów decyduje się w takiej sytuacji na zakup nowego odpowiednika. W ub.r. na naprawę uszkodzonej rzeczy najrzadziej decydowali się mieszkańcy woj. opolskiego (ponad 72 proc.).

Dla kupujących wciąż najważniejsze są cena i jakość

Największą wagę podczas zakupów Polacy przywiązują do ceny i jakości produktu – deklaruje tak ponad 94 proc. respondentów, w każdej kategorii wiekowej. W porównaniu do ub.r. więcej osób zwraca uwagę na cenę. Natomiast ok. 31 proc. osób zwraca uwagę na przydatność opakowania do recyklingu, co ma szczególne znaczenie dla osób w wieku 45-64 lata. Co 10. ankietowany wybiera przedmioty od producentów podejmujących działania proekologiczne i postępujących w sposób etyczny. Dla ok. 1/5 uczestników badania niemniej ważna jest marka i estetyka opakowania. Wygląd opakowania oraz widoczny znak producenta jest najważniejszy dla młodszych respondentów (od 18 do 24 r.ż.).

*Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae Sp. z o.o. metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków, w marcu 2023 r.