„Legendy Warszawskie” w reż. Wojciecha Malajkata na deskach Teatru Capitol w Warszawie

i Autor: Materiały prasowe

Już w najbliższą środę, 20 września o godzinie 10.00, odbędzie się niezwykły spektakl w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Legendy Warszawskie”. Spektakl jest dedykowany widzom od 8 roku życia.

Dawno, dawno temu w Warszawie…

Legendy stanowią nie tylko inspirację dla scenariuszy filmowych Hollywood, ale także dla inscenizacji teatralnych. Złota kaczka w lochach Zamku Ostrogskich, Bazyliszek mieszkający w piwnicy jednej z kamienic na Starym Mieście czy diabeł Chmielorz z rogu ulic Piekarskiej i Piwnej – to legendy związane z miejscami, które faktycznie istnieją w stolicy! Warszawski Teatr Capitol zaprasza na niecodzienny spektakl!

i Autor: Materiały prasowe

Bliskie sercu warszawiaków – i nie tylko

Jak narodził się pomysł na spektakl związany w warszawskimi legendami?

– Pomysł na Legendy zrodził się w 2020 roku, w Akademii Teatralnej. Razem z młodymi, zdolnymi studentami warszawskiej Akademii Teatralnej, zapragnęliśmy stworzyć przedstawienie, które będzie bliskie sercu warszawiaków, a jednocześnie wypełni sentymentalną przestrzeń, jaką jest bajanie o historii miasta, w którym żyjemy. Podjąłem się napisania scenariusza i reżyserii tego przedstawienia i zaprosiłem do współpracy wspaniałych twórców: scenografa Wojtka Stefaniaka oraz autora muzyki Marcina Markowicza. Spektakl powstał w warszawskiej Akademii Teatralnej, jednak pandemia pokrzyżowała nam plany dalszej eksploatacji. Cieszę się, że „Legendy Warszawskie” będą prezentowane na deskach warszawskiego Teatru Capitol. – opowiada reżyser przedstawienia Wojciech Malajkat.

Kulturalna rozrywka dla najmłodszych

Wspólne odkrywanie tajemnic i magicznych miejsc stolicy kraju to doskonały sposób na spędzenie czasu z bliskimi. „Legendy Warszawskie” to nie tylko barwne postacie i prawdziwe miejsca, ale także przypomnienie o uniwersalnych wartościach i o tym, że dobro zawsze zwycięża.

– „Legendy Warszawskie” to wspaniała propozycja nie tylko dla warszawiaków. Bajki, które zawarliśmy w tym przedstawieniu, przedstawiają uniwersalne prawdy o tym, że zło, chciwość i kłamstwo zawsze przegrają z uczciwością, dobrem i prawdą. W dzisiejszych czasach ten uniwersalny przekaz jest niezwykle ważny w edukacji naszych dzieci. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Teatru Capitol i przeniesienie się z nami w świat pięknych bajek z odważnymi bohaterami – mówi producentka przedstawienia Katarzyna Szubińska.

i Autor: Materiały prasowe

Alternatywa dla klasycznej lekcji

Spektakl przedstawiany w warszawskim Teatrze Capitol to również świetna lekcja historii, geografii i języka polskiego, przedstawiona w sposób przystępny, ciekawy i wciągający!

– Ogromnie się cieszę, że do naszego stałego repertuaru, skierowanego do młodego Widza, dołącza kolejna widowiskowa realizacja teatralna. „Legendy warszawskie” w reżyserii Wojciecha Malajkata, to znakomita alternatywa dla tradycyjnej lekcji języka polskiego oraz możliwość na poznanie ciekawych ludowych podań, związanych z Warszawą. Jestem przekonana, że jest to również idealny pomysł na spędzenie rodzinnego przedpołudnia w Teatrze – dodaje Anna Gornostaj, dyrektorka Teatru Capitol. Warto wspomnieć, że Teatr Capitol bierze udział w programie m.st. Warszawy - „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” (kontakt pod numerem telefonu: (+48) 22 620 21 42 oraz pod adresem e-mail: [email protected]).

i Autor: Materiały prasowe

„Legendy Warszawskie” w Capitolu – kiedy?

Spektakl będzie wystawiany od 20 września do 18 grudnia br. Najbliższe terminy inscenizacji teatralnej inspirowanej ludowymi podaniami to:

20 września (środa) o godz.10:00

24 września (niedziela) o godz.11:00 - PREMIERA GALOWA

25 września (poniedziałek) o godz.10:00

2 października (poniedziałek) o godz.10:00

3 października (wtorek) o godz.10:00 oraz 12:30

13 października (piątek) o godz.10:00

18 października (środa) o godz.10:00 oraz 12:30

25 października (środa) o godz.10:00 oraz 12:30

8 listopada (środa) o godz.10:00 oraz 12:30

15 listopada (środa) o godz.10:00 oraz 12:30

19 listopada (niedziela) o godz.10:30 / po spektaklu animacje w cenie biletu

20 listopada (poniedziałek) o godz.10:00 oraz 12:30

21 listopada (wtorek) o godz.10:00 oraz 12:30

21 listopada (środa) o godz.10:00 oraz 12:30

29 listopada (środa) o godz.10:00

6 grudnia (środa) o godz.10:00 oraz 12:30/ po spektaklu spotkanie z Mikołajem

13 grudnia (środa) o godz.10:00 oraz 12:30/ po spektaklu spotkanie z Mikołajem

18 grudnia (poniedziałek) o godz.10:00/ po spektaklu spotkanie z Mikołajem

Zabierz na spektakl swoje dziecko i pokaż mi Warszawę, jakiej nie zna!

Szczegółowe informacje dotyczące spektaklu oraz bilety są dostępne na stronie www.teatrcapitol.pl/spektakl/legendy-warszawskie.