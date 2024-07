Maluchem do Monte Cassino

Maluch (Fiat 126p) to dawniej marzenie większości Polaków, często nigdy nie spełnione. W latach 70. i 80. każdy chciał go zdobyć, a w kolejce do kupna (miejsca w kolejce były losowane!) czekało się niekiedy latami. Wszystko mimo niedogodności - tego, że Maluch to maleńkie auto, w którym brakuje miejsca na nogi, wyższy kierowca uderza głową w sufit, a siedzenia są twarde i niskie. W środku jest nieprawdopodobnie ciasno i głośno. Silnik autka znajduje się z tyłu, a maleńki bagażnik z przodu. Maluch słynął z wielu awarii. A jednak miliony rodzin co roku pakowało do bagażnika i na dach walizki, cudem upychało się w środku i jechało Maluchem na wakacje.

Teraz za kierownicami tego autka zasiedli giganci motorsportu:

Longin Bielak, legendarny kierowca wyścigowy, 10-krotnie startował w Rajdzie Monte Carlo,

Sobiesław Zasada, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy i mistrz wielu pokoleń Polaków,

Maciej Wisławski, utytułowany kierowca rajdowy i najbardziej znany pilot rajdowy, m.in. przez wiele lat jeździł w parze z Krzysztofem Hołowczycem,

Rafał Sonik, kierowca rajdowy, zdobywca wielu medali, zwycięzca Rajdu Dakar,

Kajetan Kajetanowicz, kierowca rajdowy, wielokrotny Mistrz Polski i Europy, Wicemistrz Świata,

Bartosz Ostałowski, jedyny na świecie profesjonalny kierowca sportowy, który prowadzi… stopą. Rywalizuje na równych zasadach ze sprawnymi kierowcami w Driftingowych Mistrzostwach Polski oraz ligach europejskich, wywalczył tytuł II wicemistrza Polski w drifcie.

Do Monte Cassino jedzie także jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych Remigiusz „Rezi” Wierzgoń (5 mln obserwujących) wraz ze swoją Thunder Crew. Do Malucha wsiedli także znany polski podróżnik i działacz społeczny Jan Mela, Staszek z Gór, czyli skrzypek oraz piosenkarz Sebastian Karpiel-Bułecka z Zakopower.

Celem Wielkiej Wyprawy Maluchów jest Monte Cassino we Włoszech. To miejsce, gdzie polscy żołnierze 80 lat temu stoczyli wielką, heroiczną, ale zwycięską bitwę. Zdobyli wzgórze Monte Cassino i znajdujący się tam Klasztor Benedyktyński.

Traf chciał, że u stóp Monte Cassino znajduje się miejscowość Cassino, w której zaczęto produkcję kultowego fiacika 126 p.

Kolumna 80 Maluchów wyruszyła 5 lipca, w samo południe, spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w kierunku Tychów i Zatoru, gdzie zakończy się I odcinek trasy. Trasa liczy 3200 km i prowadzi przez 8 krajów - Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Chorwację i Włochy. To skomplikowane przedsięwzięcie, w którym bierze udział 250 osób. Do Monte Cassino Maluchy dotrą 12 lipca, a oficjalne zakończenie wyprawy zaplanowano 19 lipca na Rynku w Krakowie. Podczas nietypowego rajdu zbierane będą środki, które następnie zostaną przekazane Fundacjom Inter Cars, Polskiego Związku Motorowego oraz Euvic the Good People.

Zbiórka odbywa się już w serwisie „Zrzutka.pl” pod adresem: https://zrzutka.pl/wielkawyprawamaluchow.

To nie jedyna forma pozyskiwania finansów. Pojawią się również licytacje cennych przedmiotów i pamiątek od sportowców, artystów i osobowości medialnych. Fundusze będą również zbierane przez mikrodonacje przy dokonywaniu regularnych płatności online.

Organizatorami projektu „Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci” jest 126Evolution oraz Fundacja Stars4Stars.

Jednym z kluczowych partnerów jest Bank Pekao S.A., który chętnie angażuje się i wspiera tego typu inicjatywy.