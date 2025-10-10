Mazowsze MA programy wsparcia

Pomoc sejmiku województwa jest szeroka

Lista inwestycji zrealizowanych dzięki pieniądzom z naszych programów wsparcia jest z każdym rokiem dłuższa. Nowe boiska, place zabaw, parki, ale też sprzęt medyczny i strażacki – to tylko przykłady. Nie zapominamy również o wsparciu inicjatyw młodzieży i seniorach – wymienia Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Chcemy, aby na Mazowszu wszystkim nam żyło się jeszcze lepiej.

Nabory na 2026 rok

Zainteresowanie programami wsparcia nie maleje, dlatego, jak podkreśla marszałek Adam Struzik, już teraz warto przygotować się do kolejnych naborów. – Dopóki będziemy widzieli, że są potrzeby, będziemy pomagać. To realne wsparcie, z którego korzystają mieszkańcy Mazowsza – od placów zabaw, siłowni plenerowych, po nowe przedszkola, baseny czy drogi – dodaje marszałek. Pierwszy nabór ruszy już pod koniec roku.