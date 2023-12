i Autor: Materiały prasowe

MILIARDY ZŁOTYCH na inwestycje w zieloną energetykę

Na inwestycje do końca tej dekady Orlen chce wydać ok. 320 mld zł, z czego aż ok. 40 proc. przeznaczy na zielone projekty wspierające transformację energetyczną Polski. Koncern zapisał w swojej Strategii do 2030 r., że kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka oparta głównie na odnawialnych źródłach energii, w tym morskich i lądowych farmach wiatrowych oraz fotowoltaice. Orlen zamierza osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r.

Najnowsze z działu WYWIAD KINO W ŚWIECIE GIER Nie marnujmy żywności Za bogato zastawiony stół Sport bez barier Rodzice, do dzieła „Dobrze być razem” odcinek 4 Pożyczka na dużą rodzinną Wigilię KONKURS Małe Wielkie Marzenia Kasa Stefczyka już 12. raz spełnia marzenia dzieci Orlen chce być liderem produkcji zielonej energii w Europie Środkowej. Dlatego, zgodnie ze strategią, aż czterokrotnie zwiększa nakłady inwestycyjne na odnawialne źródła energii w stosunku do planów ogłoszonych dwa lata temu. Do końca tej dekady Grupa Orlen będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmującymi m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. Koncern będzie także inwestować w gazowe źródła energii, by jak najszybciej odejść od spalania węgla i wspierać w ten sposób źródła OZE, bilansując Krajowy System Elektroenergetyczny. i Autor: Materiały prasowe Orlen w 2018 r. zaczął w szybkim tempie inwestować w OZE. Obecnie ma już 13 farm wiatrowych i 10 fotowoltaicznych. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu Baltic Power to morska farma wiatrowa o mocy ok. 1,2 GW, będąca wspólnym projektem Grupy Orlen i Northland Power. Farma stanie ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa. Ma się składać z 76 turbin wiatrowych o wysokości ponad 230 m. Będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Pierwsze prace związane z budową lądowej części infrastruktury rozpoczęły się już w maju. W 2024 r. rozpocznie się m.in. budowa części morskiej oraz bazy serwisowej farmy w porcie w Łebie. Na stałe będą w nim stacjonowały 2–3 jednostki pływające przeznaczone do transportu ekip serwisowych na obszar farmy. Na 2025 r. jest już zaplanowana instalacja samych turbin wiatrowych, a prąd z farmy Baltic Power popłynie w 2026 r. Baltic Power to niejedyna farma offshore wind (morska farma wiatrowa), którą Orlen zamierza budować. Grupa Orlen uzyskała decyzję ministra infrastruktury o przyznaniu pięciu nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych. Zgodnie z planami kolejnych pięć morskich farm Grupy Orlen będzie miało moc ok. 5,2 GW. Energia z wiatru i słońca Orlen rozwija również produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) na lądzie. Moce wytwórcze OZE zwiększyły się z 0,2 MW do 0,9 GW, a całkowita produkcja energii z tych źródeł wzrosła z poziomu kilkuset MWh do poziomu 1,6 TWh na koniec 2022 r. W 2018 r. Grupa Orlen miała wyłącznie instalacje fotowoltaiczne na dachach stacji paliw. Obecnie portfolio źródeł OZE jest zdecydowanie bardziej rozbudowane. Dziś w barwach Orlenu pracuje 10 farm fotowoltaicznych, 13 farm wiatrowych na lądzie, 46 hydroelektrowni oraz kilka instalacji na biomasę Koncern sukcesywnie realizuje ambitne cele, poszerzając swoje portfolio źródeł OZE. Spółka Orlen Wind 3, należąca do Grupy Orlen, zawarła umowę przejęcia dwóch farm wiatrowych w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim. Uruchomione w 2022 r. farmy produkują tyle energii, ile rocznie zużywa ponad 100tys. gospodarstw domowych. Kolejne inwestycje w OZE będą realizowane m.in. przez spółkę Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen, która w lipcu podpisała umowę przedwstępną dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno. Pierwszy z nich obejmuje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW, zaś Sompolno jest projektem hybrydowym, który łączy turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW. Sompolno pełną gotowość operacyjną ma osiągnąć w przyszłym roku. Po finalizacji tych transakcji Orlen będzie miał już ponad 1 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. Koncern buduje także kolejne instalacje fotowoltaiczne na dachach własnych stacji paliw oraz na terenie terminali paliw. Stacje ładowania aut elektrycznych Orlen konsekwentnie rozwija także ten obszar swojej działalności. W 2018 r. w Polsce były tylko dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych, dziś koncern może pochwalić się 1127 punktami ładowania. Ogólnoświatowy trend pokazuje, że nie ma odwrotu od transportu, w którym głównym źródłem zasilania będzie prąd elektryczny. Orlen kładzie duży nacisk na dostarczanie zielonej energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych czy wiatrowych również do napędzania samochodów elektrycznych. Dostępna jest oferta dla elektrycznych flot pojazdów dostawczych oraz ciężarówek, których widok na naszych ulicach w bardzo niedalekiej przyszłości nikogo nie będzie dziwił. Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią ORLEN2030 koncern planuje do końca dekady mieć 10 tys. punktów ładowania, głównie w Polsce, Czechach i Niemczech, z czego przeszło połowę w kraju. Przełoży się to na ponad 2700 szybkich stacji ładowania w Polsce. Grupa Orlen zapewni więc optymalną dostępność ładowania pojazdów elektrycznych w miastach oraz w kluczowych dla swoich klientów lokalizacjach. Część infrastruktury ładowania zostanie wybudowana wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, czyli niemal na wszystkich na MOP-ach przy trasach szybkiego ruchu i autostradach. Dodatkowo coraz więcej stacji ładowania Orlen Charge będzie się pojawiać w miejscach niezwiązanych bezpośrednio ze stacjami paliw, np. w galeriach handlowych czy sklepach.