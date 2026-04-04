Święconka na archiwalnych zdjęciach! Tak kiedyś święcono pokarmy

Anna Kisiel
2026-04-04 8:44

Święta Wielkanocne w przeszłości wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Był to czas szczególnie wyczekiwany przez całą rodzinę. Na świątecznym stole pojawiały się wyjątkowe potrawy, które przygotowywano wyłącznie na tak uroczyste okazje. Zanim jednak rozpoczęło się wspólne świętowanie, najmłodsi domownicy udawali się do kościoła, by poświęcić koszyczek z pokarmami. Zajrzyj z nami do przeszłości i zobacz, jak wyglądała Wielkanoc wiele lat temu!

Święconka na archiwalnych zdjęciach – powrót do dawnych tradycji

Wielkanoc to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Polsce, od pokoleń, to czas wyjątkowy – pełen rodzinnego ciepła, głęboko zakorzenionych tradycji i symbolicznych gestów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwyczajów wielkanocnych jest święcenie pokarmów, zwane popularnie święconką.

Zwyczaj ten sięga wielu wieków wstecz i do dziś jest nieodłącznym elementem obchodów Wielkiej Soboty. Koszyczek wypełniony jajkami, chlebem, kiełbasą, chrzanem i barankiem z cukru to nie tylko pięknie skomponowana kompozycja, ale przede wszystkim symbol obfitości, życia i nadziei. Niegdyś przygotowania do święconki były niemal rytuałem – dzieci i dorośli z wielkim zaangażowaniem dobierali odpowiednie produkty i dekoracje, często własnoręcznie robione.

W czasach, gdy robienie zdjęć było rzadkością, a fotografia zarezerwowana była dla szczególnych okazji, Wielkanoc – jako wydarzenie o ogromnym znaczeniu duchowym i społecznym – często trafiała przed obiektyw. Dzięki temu dziś możemy zobaczyć, jak wyglądało życie w Polsce w okresie świątecznym kilkadziesiąt lat temu.

Narodowe Archiwum Cyfrowe przechowuje prawdziwe perełki – czarno-białe zdjęcia z wiejskich i miejskich kościołów, uwieczniające tłumy wiernych z koszyczkami w dłoniach, dzieci w odświętnych ubraniach, duchownych błogosławiących pokarmy. Te fotografie są nie tylko dokumentem dawnych obyczajów, ale i wzruszającym świadectwem przywiązania do tradycji, które mimo upływu lat wciąż są żywe.

Zobacz, jak wyglądało święcenie pokarmów w minionych dekadach. Te archiwalne zdjęcia przenoszą w czasie i przypominają, że choć zmienił się świat wokół nas, wartości takie jak wiara, rodzina i wspólne celebrowanie wciąż mają ogromne znaczenie.

