Święconka na archiwalnych zdjęciach! Tak kiedyś święcono pokarmy

Święconka na archiwalnych zdjęciach – powrót do dawnych tradycji

Wielkanoc to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Polsce, od pokoleń, to czas wyjątkowy – pełen rodzinnego ciepła, głęboko zakorzenionych tradycji i symbolicznych gestów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwyczajów wielkanocnych jest święcenie pokarmów, zwane popularnie święconką.

Zwyczaj ten sięga wielu wieków wstecz i do dziś jest nieodłącznym elementem obchodów Wielkiej Soboty. Koszyczek wypełniony jajkami, chlebem, kiełbasą, chrzanem i barankiem z cukru to nie tylko pięknie skomponowana kompozycja, ale przede wszystkim symbol obfitości, życia i nadziei. Niegdyś przygotowania do święconki były niemal rytuałem – dzieci i dorośli z wielkim zaangażowaniem dobierali odpowiednie produkty i dekoracje, często własnoręcznie robione.

W czasach, gdy robienie zdjęć było rzadkością, a fotografia zarezerwowana była dla szczególnych okazji, Wielkanoc – jako wydarzenie o ogromnym znaczeniu duchowym i społecznym – często trafiała przed obiektyw. Dzięki temu dziś możemy zobaczyć, jak wyglądało życie w Polsce w okresie świątecznym kilkadziesiąt lat temu.

Narodowe Archiwum Cyfrowe przechowuje prawdziwe perełki – czarno-białe zdjęcia z wiejskich i miejskich kościołów, uwieczniające tłumy wiernych z koszyczkami w dłoniach, dzieci w odświętnych ubraniach, duchownych błogosławiących pokarmy. Te fotografie są nie tylko dokumentem dawnych obyczajów, ale i wzruszającym świadectwem przywiązania do tradycji, które mimo upływu lat wciąż są żywe.

Zobacz, jak wyglądało święcenie pokarmów w minionych dekadach. Te archiwalne zdjęcia przenoszą w czasie i przypominają, że choć zmienił się świat wokół nas, wartości takie jak wiara, rodzina i wspólne celebrowanie wciąż mają ogromne znaczenie.