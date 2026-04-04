Przerwa w emisji "The Voice Kids". Kiedy finałowe Przesłuchania w Ciemno? Jest data!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-04-04 9:25

Wielkanocny weekend przyniesie zmiany w programie telewizyjnym. Widzowie, którzy w najbliższą sobotę zasiądą przed telewizorami z nadzieją na nowe występy młodych talentów, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Ze względu na święta stacja TVP2 podjęła decyzję o wstrzymaniu emisji premierowego odcinka "The Voice Kids".

Jeśli jesteście wielbicielami formatu "The Voice Kids", to informacja dla was

Ze względu na święta wielkanocne program "The Voice Kids" nie zostanie wyemitowany. Mowa o odcinku z 4 kwietnia! Przerwa w "The Voice Kids" nie potrwa jednak długo. Już w kolejną sobotę - 11 kwietnia - muzyczne show powróci w wielkim stylu. Będzie to kluczowy moment 9. edycji, ponieważ zobaczymy ostatnie Przesłuchania w Ciemno. To właśnie wtedy poznamy ostateczne składy drużyn Cleo, Blanki oraz Tribbsa.

Walka toczy się nie tylko o uznanie trenerów i sympatię milionów widzów. Uczestnicy, którzy przejdą ten etap, otworzą sobie drogę do walki o statuetkę Najlepszego Głosu, kontrakt płytowy, nagrodę pieniężną na dalszy rozwój talentu oraz możliwość reprezentowania Polski w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior.

Kiedy i gdzie można oglądać "The Voice Kids"?

Kto przekona do siebie trenerów programu i wystąpi w kolejnym etapie? Widzowie poznają odpowiedź już 11 kwietnia o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Kolejne odcinki są emitowane co tydzień w soboty.

Kto jest trenerem?

W 9. edycji programu "The Voice Kids" skład trenerów został mocno zmieniony.

Trenerzy w 9. edycji (2026):

  • Cleo – jedyna trenerka, która pozostała z poprzednich sezonów
  • Blanka – nowa trenerka (znana m.in. z Eurowizji)
  • Tribbs – nowy trener i producent muzyczny

W tej edycji zabrakło dotychczasowych trenerów, takich jak Tomson i Baron czy Natasza Urbańska, zastąpili ich właśnie Blanka i Tribbs

