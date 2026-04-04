Przerwa w emisji "The Voice Kids". Kiedy finałowe Przesłuchania w Ciemno? Jest data!

Jeśli jesteście wielbicielami formatu "The Voice Kids", to informacja dla was

Ze względu na święta wielkanocne program "The Voice Kids" nie zostanie wyemitowany. Mowa o odcinku z 4 kwietnia! Przerwa w "The Voice Kids" nie potrwa jednak długo. Już w kolejną sobotę - 11 kwietnia - muzyczne show powróci w wielkim stylu. Będzie to kluczowy moment 9. edycji, ponieważ zobaczymy ostatnie Przesłuchania w Ciemno. To właśnie wtedy poznamy ostateczne składy drużyn Cleo, Blanki oraz Tribbsa.

Walka toczy się nie tylko o uznanie trenerów i sympatię milionów widzów. Uczestnicy, którzy przejdą ten etap, otworzą sobie drogę do walki o statuetkę Najlepszego Głosu, kontrakt płytowy, nagrodę pieniężną na dalszy rozwój talentu oraz możliwość reprezentowania Polski w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior.

Kiedy i gdzie można oglądać "The Voice Kids"?

Kto przekona do siebie trenerów programu i wystąpi w kolejnym etapie? Widzowie poznają odpowiedź już 11 kwietnia o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Kolejne odcinki są emitowane co tydzień w soboty.

Kto jest trenerem?

W 9. edycji programu "The Voice Kids" skład trenerów został mocno zmieniony.

Trenerzy w 9. edycji (2026):

Cleo – jedyna trenerka, która pozostała z poprzednich sezonów

Blanka – nowa trenerka (znana m.in. z Eurowizji)

Tribbs – nowy trener i producent muzyczny

W tej edycji zabrakło dotychczasowych trenerów, takich jak Tomson i Baron czy Natasza Urbańska, zastąpili ich właśnie Blanka i Tribbs

