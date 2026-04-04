Jarosław Kaczyński złożył Polakom wielkanocne życzenia. Zainspirował się Bridgertonami?!

Jarosław Kaczyński złożył życzenia wielkanocne, podkreślając znaczenie tych świąt jako symbolu zwycięstwa życia nad śmiercią, nadziei nad zwątpieniem oraz dobra nad złem. Życzył odbiorcom siły, nadziei i zwycięstwa dobra w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.

Wizualna oprawa życzeń prezesa PiS była bardzo staranna i estetyczna, obejmując ujęcia przygotowań do świąt, wiosennych kwiatów, suto zastawionego stołu oraz dewocjonaliów.

Staranna oprawa wizualna i muzyczna nagrania, w połączeniu z eleganckim wystrojem, wywołała skojarzenia z popularnym serialem "Bridgertonowie".

Jarosław Kaczyński w Wielką Sobotę postanowił podzielić się swoimi refleksjami i złożyć życzenia, publikując życzenia.

- Szanowni państwo. Przed nami święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta w chrześcijaństwie. Święta zwycięstwa życia nad śmiercią, święta zwycięstwa nadziei nad zwątpieniem; święta, które powinny budować w nas nadzieję, siłę i wiarę - wiarę w to, że wszelkie trudności mogą być przełamane, że w naszych rodzinach, naszym życiu społecznym, naszym życiu narodowym zło może przegrać, a zwycięstwo odnieść może dobro. Tego państwu życzę w życiu osobistym, w waszych rodzinach, tego życzę państwu w naszym spornym, narodowym życiu. Życzę siły, nadziei i zwycięstwa - zwycięstwa dobra nad złem. Dobrych, spokojnych, wesołych świąt! - mówił.

Piękne nagranie

Nie tylko słowa prezesa PiS zwracają uwagę! Widać, że przyłożono się także do warstwy wizualnej. Zanim zobaczymy Jarosława Kaczyńskiego siedzącego na okazałym fotelu z zielonym obiciem, internauci widzą scenki przygotowań do wielkanocnego biesiadowania. Widzimy wiosenne kwiaty, suto zastawiony stół czy dewocjonalia, dłonie ustawiające potrawy na stole czy tradycyjne pisanki. Takie kadry pokazują się w trakcie trwania całego nagrania. Do tego w tle słychać muzykę smyczkową.

Dzięki tym elementom całość może kojarzyć się z popularnym serialem "Bridgertonowi", gdzie wystawne przyjęcia pełne frykasów i kwiatowych kompozycji były na porządku dziennym. Do tego w serialu często przygrywała muzyka - współczesne utwory przearanżowane na muzykę klasyczną, często wykorzystującą właśnie instrumenty smyczkowe. Jeśli dodać do tego staranny montaż i pięknie skomponowane kadry, skojarzenia same się nasuwają!

