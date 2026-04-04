Jarosław Kaczyński złożył Polakom wielkanocne życzenia. Zainspirował się Bridgertonami?!

Sara Osiecka
2026-04-04 10:25

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił na Twitterze nagranie, w którym składa Polakom wielkanocne życzenia. Poza samą treścią, uwagę zwracają także kwestie wizualne - piękne kadry oraz muzyka. Czyżby polityk zainspirował się Bridgertonami?

  • Jarosław Kaczyński złożył życzenia wielkanocne, podkreślając znaczenie tych świąt jako symbolu zwycięstwa życia nad śmiercią, nadziei nad zwątpieniem oraz dobra nad złem. Życzył odbiorcom siły, nadziei i zwycięstwa dobra w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.
  • Wizualna oprawa życzeń prezesa PiS była bardzo staranna i estetyczna, obejmując ujęcia przygotowań do świąt, wiosennych kwiatów, suto zastawionego stołu oraz dewocjonaliów. 
  • Staranna oprawa wizualna i muzyczna nagrania, w połączeniu z eleganckim wystrojem, wywołała skojarzenia z popularnym serialem "Bridgertonowie".

Jarosław Kaczyński w Wielką Sobotę postanowił podzielić się swoimi refleksjami i złożyć życzenia, publikując życzenia.

- Szanowni państwo. Przed nami święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta w chrześcijaństwie. Święta zwycięstwa życia nad śmiercią, święta zwycięstwa nadziei nad zwątpieniem; święta, które powinny budować w nas nadzieję, siłę i wiarę - wiarę w to, że wszelkie trudności mogą być przełamane, że w naszych rodzinach, naszym życiu społecznym, naszym życiu narodowym zło może przegrać, a zwycięstwo odnieść może dobro. Tego państwu życzę w życiu osobistym, w waszych rodzinach, tego życzę państwu w naszym spornym, narodowym życiu. Życzę siły, nadziei i zwycięstwa - zwycięstwa dobra nad złem. Dobrych, spokojnych, wesołych świąt! - mówił.

Piękne nagranie

Nie tylko słowa prezesa PiS zwracają uwagę! Widać, że przyłożono się także do warstwy wizualnej. Zanim zobaczymy Jarosława Kaczyńskiego siedzącego na okazałym fotelu z zielonym obiciem, internauci widzą scenki przygotowań do wielkanocnego biesiadowania. Widzimy wiosenne kwiaty, suto zastawiony stół czy dewocjonalia, dłonie ustawiające potrawy na stole czy tradycyjne pisanki. Takie kadry pokazują się w trakcie trwania całego nagrania. Do tego w tle słychać muzykę smyczkową.

Marta Kaczyńska wrzuciła smutne zdjęcia znad Bałtyku. Ten widok mówi wszystko

Dzięki tym elementom całość może kojarzyć się z popularnym serialem "Bridgertonowi", gdzie wystawne przyjęcia pełne frykasów i kwiatowych kompozycji były na porządku dziennym. Do tego w serialu często przygrywała muzyka - współczesne utwory przearanżowane na muzykę klasyczną, często wykorzystującą właśnie instrumenty smyczkowe. Jeśli dodać do tego staranny montaż i pięknie skomponowane kadry, skojarzenia same się nasuwają!

W naszej galerii zobaczysz, jak Jarosław Kaczyński szykuje się do świąt:

Jarosław Kaczyński szykuje się do świąt
