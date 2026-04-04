Jackowski ujawnia przerażającą wizję 2029 roku. Czy Polska zostanie zajęta?

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, przewiduje dwie wielkie wojny do 2029 roku, które zmienią światowy porządek.

W swojej wizji Jackowski wskazuje Rosję, Turcję i Iran jako kluczowe państwa w nowym militarnym sojuszu.

Polska i wschodnia Europa mogą ponieść poważne konsekwencje konfliktu, podczas gdy zachód pozostanie spokojniejszy.

Jakie szczegóły ujawnił Jackowski na temat sojuszu Rosji i Turcji oraz roli Iranu w osłabianiu potęg zachodnich?

Świat po dwóch wielkich wojnach

Jasnowidz z Człuchowa nie pozostawia złudzeń, mówiąc o globalnym konflikcie, który ma całkowicie zmienić porządek świata. Jak sam wskazał: „2029 świat jest po dwóch wielkich wojnach. Będą dwie wielkie wojny. Być może będą się działy też równocześnie, czyli będą dwa duże rejony wojen”.

W swojej wizji Jackowski wskazuje na kluczowe państwa, które mają odegrać decydującą rolę w nadchodzących wydarzeniach. Jak przewidział, „Jeżeli ma się pojawić militarna oś sprzeciwu względem Izraela i Ameryki, to na pewno będzie to Rosja i na pewno będzie to Turcja”.

Polska i Europa w niebezpieczeństwie?

Słowa Jackowskiego dotyczące naszego regionu są szczególnie wstrząsające. Jasnowidz sugeruje, że wschodnia część Europy może ponieść największe konsekwencje konfliktu, mówiąc: „Rejon Bałkan może ulec sporym zniszczeniom. Wschodnia część Europy może być dość zniszczona. My leżymy we wschodniej części Europy też”.

Wizjoner przedstawia konkretne, niepokojące scenariusze dla państw Europy Środkowej. Według niego: „Polska częściowo zajęta, Słowacja cała zajęta, Estonia zajęta”. Jednocześnie zaznaczył, że los całej Europy nie będzie jednakowy, dodając: „Im głębiej na zachód Europy, tym spokojniej, tym nie będzie zniszczeń”.

Rosja, Turcja i Iran: "To będzie szok dla świata"

Według Jackowskiego kluczowe znaczenie ma sojusz pomiędzy niektórymi państwami. Jak zapowiedział, „Rosja nie zacznie zanim Turcja nie zacznie. Uwaga, Turcja z Rosją coś zaczną”.

Dalej precyzował: „Te państwa zaczną razem, jakby w porozumieniu. Rosja i Turcja. Rosja i Turcja powstaną nagle. Dla wielu przywódców na świecie będzie to szok”.

W wizji Jackowskiego pojawia się również Iran, który ma odegrać ważną rolę w osłabianiu potęg zachodnich. Jak stwierdził, „Iran jest w ścisłej zmowie i z Turcją, i z Rosją. Iran ma jak najbardziej osłabić bazy amerykańskie. Iran ma jak najbardziej rozbroić Izrael i Amerykę”.

Jasnowidz dodał również, że Izrael ma prowokować Turcję, wyjaśniając: „Izrael chce prowokować Turcję, żeby to Turcja wcześniej zaczęła działać. Ale tu chodzi o to, żeby przeciwników maksymalnie osłabić”.

Wizja czy przestroga?

Wypowiedzi Krzysztofa Jackowskiego od lat budzą ogromne emocje. Jedni traktują je jako poważne ostrzeżenie przed przyszłymi wydarzeniami, inni podchodzą do nich z dużą rezerwą, traktując je jako spekulacje.

Niezależnie od indywidualnego podejścia, jego najnowsza wizja świata w 2029 roku ponownie wywołała lawinę komentarzy i dyskusji w internecie, zmuszając wielu do refleksji nad przyszłością.

