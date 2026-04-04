Donald Tusk wyszedł do ogrodu przed świętami. Ważny apel! "Nie przesadźmy"

W 2025 roku Donald Tusk opublikował życzenia wielkanocne nagrywane w ogrodzie.

Miał bardzo mądrą radę i przestrogę dla wszystkich.

Zobaczcie ubiegłoroczne życzenia premiera.

Dla wielu Polaków Wielkanoc to najważniejsze święta w roku, symbolizujące odrodzenie, nadzieję i triumf życia nad śmiercią. W Wielką Sobotę Kościół nie celebruje mszy św., nie udziela się również ślubów ani innych sakramentów, z wyjątkiem spowiedzi i namaszczenia chorych. W Polsce tego dnia odbywa się święcenie pokarmów na świąteczny stół. Katolicy przychodzą do świątyni z koszykami wypełnionymi jajkami, wędliną, chlebem, solą, a czasem także słodyczami.

W 2025 roku Donald Tusk z tej okazji postanowił nagrać krótkie wideo do rodaków prosto z ogrodu. Premier przemawiał w samej śnieżnobiałej koszuli, co wskazuje, że pogoda była wówczas łaskawa. Już na początku miał bardzo mądrą radę, o której zawsze warto pamiętać. - Drodzy moi, Święta Wielkanocne, czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary. Więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce. Wiecie, przy rodzinnym stole, nieważne, kto ma rację, ważne są relacje - rozpoczął swoje nagranie, które umieścił w swoich mediach społecznościowych.

- Weźmy dzieci, weźmy wnuki, idźmy z koszykami ze święconką do kościoła. W niedzielę usiądźmy przy stole, nie przesadźmy z jedzeniem. Święta to też kiełbasa, sałatka, żurek, mazurek, jajka... Wiem, ale nie przesadźmy - mówił z uśmiechem. - Pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie, jak przy wielkanocnym stole, bo to naprawdę jest możliwe - dodał na koniec.

