Powstał w XIX wieku i jest unikatem w Europie. Wystawiony na sprzedaż pałac znajduje się w Polsce!

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-04 10:49

Wśród lasów południowej Wielkopolski, z dala od głównych szlaków turystycznych, stoi niezwykła rezydencja, która bardziej przypomina bajkową chatę niż arystokratyczną posiadłość. Pałac w Mojej Woli, bowiem o nim mowa, to architektoniczna osobliwość – obiekt, który nie ma sobie równych nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Wielkopolski pałac jak z baśni

Pałac powstał w połowie XIX wieku jako rezydencja myśliwska dla księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma. Budowę ukończono w latach 1854-1855, a projekt przygotował architekt Carl Wolf. Już od samego początku budowla wyróżniała się na tle innych arystokratycznych siedzib. Zamiast klasycznego kamienia czy tynku postawiono na drewno, a całość utrzymano w stylu inspirowanym architekturą szwajcarską.

Jedyny taki pałac w Europie

Znakiem rozpoznawczym rezydencji jest właśnie jej elewacja. Ściany pałacu zostały pokryte korą dębu korkowego sprowadzaną z Portugalii, co było w XIX wieku rozwiązaniem absolutnie wyjątkowym. Dzięki temu budynek idealnie wtapia się w leśne otoczenie, a jednocześnie zyskuje naturalną izolację przed wilgocią i zimnem. To właśnie ten element sprawia, że pałac w Mojej Woli uznawany jest za jeden z zaledwie dwóch takich obiektów w Europie.

Pałac na sprzedaż. Czy zniknie z mapy?

Według informacji opublikowanych przez głoswielkopolski.pl, pojawił się pomysł, by sprzedać wyjątkową budowlę. Za 4,5 mln zł można nabyć: 

  • pałac
  • 189 000 m² działki
  • 1 884 m² powierzchni użytkowej.

Zakup takiego miejsca to jednak ogromne wyzwanie. Renowacja nietypowej konstrukcji wymaga specjalistycznej wiedzy i ogromnych nakładów finansowych, więc stawka jest wysoka. Dodatkowo nie zapominajmy, że to nie tylko zabytkowy budynek, ale prawdziwa perełka architektury, której próżno szukać gdziekolwiek indziej.

Los pałacu w Mojej Woli wciąż pozostaje niepewny. Z roku na rok jego stan się pogarsza, co nie umknęło miłośnikom historii i lokalnej społeczności. To właśnie z ich inicjatywy powstała akcja w mediach społecznościowych "Ratujmy pałac myśliwski w Mojej Woli", której celem jest nagłośnienie problemu i mobilizacja do ratowania tego unikatowego obiektu.

