Misja Grupy LUX MED jest naszym kompasem ESG - mówi Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED

– Dlaczego grupa LUX MED już teraz zdecydowała się na opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju?

– Przede wszystkim dlatego, że jest to zgodne z naszą misją. A jest nią pomaganie ludziom, by żyli dłużej – zdrowi i szczęśliwi – oraz czynienie świata lepszym. Dlatego zdecydowaliśmy się szybciej niż jest to wymagane opracować raport, by już teraz móc dopracowywać naszą strategię ESG.

Najpierw przeanalizowaliśmy punkt, w którym dzisiaj jesteśmy na drodze do zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu m.in. w przyszłości będziemy mieć możliwość porównania osiągniętych wskaźników z wskaźnikami wyjściowymi. Naszym priorytetem jest dekarbonizacja oraz popularyzacja zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Jeżeli my żyjemy lepiej, to świat też będzie lepiej wyglądał, bo dbamy o siebie i dbamy o to, co wokół nas. To jest bardzo naturalne i zgodne z tym, jaką firmą jesteśmy i dokąd zmierzamy.

– Czy publikacja raportu oznacza, że także w obszarze zrównoważonego rozwoju LUX MED chce być liderem?

– Raport Zrównoważonego Rozwoju publikujemy wcześniej, niż będzie to wymagane, czyli od 2025 r. Chcemy szybciej się przygotować, ponieważ podchodzimy bardzo poważnie do tematu ochrony środowiska. Skupiliśmy się na obszarach: dekarbonizacji, digitalizacji, zużyciu energii czy zarządzania odpadami. Kluczowym jest dążenie do zerowej emisji CO2. Planujemy dojść do zeroemisyjności w 2040 r. Cel ten jest zgodny z planem dekarbonizacji naszego właściciela Bupa.

Nie ukrywam, że w trakcie zbierania i analizy danych do raportu wiele rzeczy nas zaskoczyło. Widzimy, że przed nami bardzo długa droga, ale cieszy mnie również to, że świadomość naszych pracowników w temacie ESG jest już bardzo wysoka. Nie zwracanie uwagi na potrzeby planety prowadzi do katastrofalnych efektów. Tak dalej być nie może, musimy zacząć działać szybko.

– Czym dla pani jest zdrowie planety?

– Przede wszystkim świeżym i zdrowym powietrzem, stabilnym klimatem i zachowaną bioróżnorodnością. Dlatego tak ważne jest zmniejszenie efektu cieplarnianego i dbanie o równowagę między działalnością człowieka a otaczającą nas naturą.

– W jaki sposób LUX MED dba o zdrowie planety?

– Dzisiaj LUX MED może się pochwalić tym, że prowadzi działalność w oparciu o około 50 proc. energii odnawialnej. Przed nami jeszcze długa droga m.in. termomodernizacja budynków, instalacja pomp ciepła czy korzystanie z samochodów hybrydowych. Od kilku lat prowadzimy projekt Healthy Cities, który zachęca do aktywności fizycznej – do robienia każdego dnia minimum 6 tys. kroków. Bardzo się cieszę, że z roku na rok angażuje się w niego więcej osób. Naszą kolejną inicjatywą jest Indeks Zdrowych Miast, czyli zestawienie 66 miast na prawach powiatu, który pokazuje jak walczą one o zdrowie mieszkańców i tworzenie zrównoważonych przestrzeni. Zaangażowani w projekt eksperci opracowali konkretne kategorie, zbudowane ze wskaźników mierzących np. stan środowiska, komunikację w mieście, urbanizację czy edukację. Indeks jest punktem wyjścia dla miast, które powinny popracować nad tworzeniem zdrowych miejsc do życia, a także inspiracją do działania. Indeks cieszy się bardzo dużą popularnością.

– LUX MED nie pozostał też głuchy na potrzeby naszych sąsiadów z Ukrainy wobec toczącej się tam wojny.

– Mamy rozbudowany program wsparcia medycznego i zawodowego dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Program oparty jest na trzech filarach – pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym.

Ma zapewnić pilną pomoc medyczną, opiekę lekarzy specjalistów oraz szpitalną i możliwość podjęcia pracy w branży medycznej w Polsce. Projekt jest finansowany przez Bupa, ubezpieczyciela i świadczeniodawcę usług medycznych na całym świecie, właściciela Grupy LUX MED. Od 25 lutego ub. roku zrealizowaliśmy już ponad 400 tys. świadczeń medycznych dla uchodźców i pomogliśmy ponad 225 tys. osób. Obecnie pracuje u nas ponad 270 osób z Ukrainy.

– Czy dla LUX MED–u zrównoważony rozwój jest wyzwaniem?

– Wyzwaniem jest stworzenie trwałej równowagi miedzy troską o zdrowie i środowisko, a celami biznesowymi i rozwojowymi. Dlatego bardzo się cieszę, że misja LUX MED–u napędza naszą działalność. Kroki związane ze strategią biznesową są prowadzone z myślą o zrównoważonym rozwoju. To ma wielkie znaczenie i głęboki sens.

