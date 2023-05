Mistrzowie tańca irlandzkiego wystąpią w Polsce!

Rhythm of the Dance powstał w 1998 roku i miał być jednorazowym przedsięwzięciem dla zrealizowania 3-tygodniowego tournée po Stanach Zjednoczonych. Okazało się jednak, że widowisko z udziałem tancerzy stepowych chcą obejrzeć widzowie na całym świecie. I tak od blisko 25 lat zespół regularnie koncertuje na czterech kontynentach, z roku na rok zyskując nowych fanów i coraz większe uznanie krytyków. Cała grupa wystąpiła już w 50 krajach świata dla 7 milionów osób. Przed laty wyprzedali swój występ z okazji nowego millenium w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, która może pomieścić około 90 tysięcy osób.

Rhythm of the Dance to irlandzki zespół, w skład którego wchodzą tancerze, wokaliści i muzycy grający na tradycyjnych instrumentach. Program zakorzeniony w bogatej kulturze i dziedzictwie Zielonej Wyspy pokazuje wszystko, co irlandzkie z nieco innej perspektywy. To podróż przez historię tego kraju – od starożytności bogatej w legendy i mity do współczesności ukazującej piękno obecnej Irlandii. Widowisko wciąż ewoluuje, dzięki nieustannemu dążeniu do perfekcji ze strony całego sztabu profesjonalistów. Nad najwyższym poziomem przedstawień czuwają reżyser, producent, choreograf i kompozytor. Dbają, by spektakle były świeże i interesujące nawet dla tych widzów, którzy regularnie na nie uczęszczają.

Artyści Rhythm of the Dance należą do grona utalentowanych młodych ludzi podtrzymujących kult i tradycje irlandzkiego tańca stepowego, któremu towarzyszy muzyka na żywo. Akompaniatorzy grają na szerokiej gamie instrumentów, takich jak: tradycyjne piszczałki uilleann (odmiana dud), irlandzki bodhran (rodzaj bębna), skrzypce, flety, akordeony, banjo i gwizdki. Spektakl pokazuje wiele różnych technik połączonych z muzyką nowoczesną i współczesną. Obsada grupy tanecznej składa się z kolei z mistrzów świata w swojej dziedzinie, którzy występowali także w najbardziej prestiżowych pokazach tańca irlandzkiego, w tym Riverdance, Lord of the Dance i Magic of the Dance. Wszyscy razem, zarówno tancerze, instrumentaliści i wokaliści dają piękny pokaz talentu do tańca irlandzkiego i tradycyjnej muzyki. Po 20 latach prezentowania światu tego, co najlepsze w irlandzkiej muzyce i tańcu, przedstawienie przeszło proces odnowy. Wszystko po to, aby nowa choreografia i kompozycje w połączeniu z występami na żywo, dały jeszcze bardziej spektakularny efekt.

- Występ, w którym udział wezmą światowej klasy muzycy, wokaliści i mistrzowie tańca irlandzkiego, będzie wciągającym przeżyciem. Rhythm of the Dance zachwyca publiczność na całym świecie od ponad dwóch dekad, pokazując piękno Irlandii, jej historię i kulturę. Jestem pewien, że muzyka i taniec rodem z Zielonej Wyspy w mistrzowskim wykonaniu zachwyci także polską publiczność – mówi Janusz Stefański z agenci Prestige MJM, która zorganizuje przedstawienia Rhythm of the Dance w Polsce.

Oszałamiające spektakle Rhythm of the Dance, gdzie muzyka i taniec grają równorzędne role, będzie można zobaczyć na początku przyszłego roku w naszym kraju. Widowiska wystawione zostaną w trzech miastach: 24 stycznia – Hala Stulecia we Wrocławiu 25 stycznia – Centrum Kongresowe ICE Kraków 26 stycznia – Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Bilety do sprzedaży na www.biletserwis.pl trafią 24 maja o godzinie 10:00. Dzień wcześniej kupić je będą mogli użytkownicy platformy Bilet Serwis, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera.