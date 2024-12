Moc tradycji ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

Etos górniczy, kształtowany przez dziesięciolecia w kopalniach ropy i gazu oraz na platformach wydobywczych, okazuje się źródłem kluczowych „kompetencji przyszłości”. To właśnie wartości takie jak odpowiedzialność za strategiczne zasoby kraju, umiejętność pracy zespołowej w wymagających warunkach czy gotowość do ciągłego rozwoju technologicznego stanowią dziś o sile sektora wydobywczego. Co więcej, to właśnie od gazowników – ich wiedzy, doświadczenia i efektywności działania – w dużej mierze zależy powodzenie polskiej transformacji energetycznej. Dlaczego? Ponieważ gaz ziemny jest nie tylko paliwem przejściowym w drodze do gospodarki niskoemisyjnej, ale też źródłem finansowania tej wielkiej zmiany.

