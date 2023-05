Musimy nauczyć się żyć w niepewności

- Piotr Kraśko: Jak pandemia wpłynęła na nasze życie i na to jak pracujemy? Jakie wyzwania ta sytuacja przed nami stawia?

- Krzysztof Krawczyk: Pandemia to był taki czas, który spowodował, że musieliśmy się obudzić. Natomiast wojna wymaga od nas działania. Z przyczyn geopolitycznych i demograficznych może być tak, że sytuacje, które mają obecnie miejsce w Ukrainie, będą miały miejsce na całym świecie. Będziemy musieli przygotować się na zmiany i radzić sobie z niepewnością przez kilka dziesięcioleci.

- Piotr Kraśko: Kiedy pandemia się skończyła, w momencie gdy za naszymi granicami odbywa się wojna, na co powinniśmy się przygotować?

- Beata Daszyńska – Muzyczka: Ważne jak myślimy sami o sobie. Z przeszłości wyciągamy istotną lekcję na przyszłość. Kryzysy, które przetrwaliśmy, muszą nas nauczyć czegoś o sobie. Chronologicznie rzecz biorąc kryzys związany z pandemią zbudował w nas poczucie niepewności. Wielu z nas obawiało się o swoje życie, o zdrowie rodzin, o pracę. Nikt nie wiedział, co zdarzy się następnego dnia. Drugi kryzys, to wybuch wojny w Ukrainie. To inny rodzaj kryzysu, bo to test odpowiedzialności dla całego społeczeństwa zachodu. Musieliśmy zdecydować, jak zareagujemy na falę migrantów zmierzających do naszych granic. Kryzys związany z wojną podłożył fundamenty pod kolejny kryzys – energetyczny, który wiązał się z bardzo szybką zmianą źródeł energii. Polska była stosunkowo dobrze przygotowana, aby stawić mu czoła. Mieliśmy gotowy gazoport, który dość szybko uruchomiono pozwalając nam sprowadzać gaz z różnych źródeł. Często pada pytanie, jaką bronią pokonamy Putina. Moim zdanie odpowiedzią na to jest jak najszybsza transformacja energetyczna. I tu Polska znowu może służyć przykładem. Inwestujemy w odnawialne źródła energii, a kiedy przejeżdżamy przez Polskę, to widzimy, że mnóstwo nowych domów ma panele słoneczne. Każdy z tych kryzysów tworzy jednocześnie nowe możliwości rozwoju. Wielu inwestorów decyduje się przyjeżdżać do nas i rozpoczynać działalność. Jesteśmy na szczycie rankingów miejsc atrakcyjnych dla inwestorów. Zaczęłam od kryzysów, a skończę na możliwościach: wielu z nas na pewno przetestowało chat DPT. Sztuczna inteligencja zbuduje naszą przyszłość. To narzędzie jest fascynujące, ale to tylko narzędzie. Podstawową dla nas jest wciąż inteligencja ludzka. Musimy zastanowić się, jak wykorzystać zasoby ludzkie do zbudowania nowej przyszłości. Wierzę, że nie powinniśmy zgubić człowieczeństwa w tym całym biznesie związanym ze sztuczną inteligencją.