Myślisz o kupnie mieszkania? Załóż konto mieszkaniowe!

Jak działa Konto Mieszkaniowe? Aby w pełni wykorzystać to rozwiązanie, trzeba co miesiąc wpłacać na Konto od 500 do 2 tys. zł. Jeden miesiąc w roku można wykorzystać na „wakacje od oszczędzania” bez żadnych konsekwencji. Najważniejszymi korzyściami z prowadzenia Konta Mieszkaniowego jest możliwość otrzymania premii mieszkaniowej (gdy się oszczędza regularnie co najmniej 3 lata) oraz zwolnienie odsetek z podatku dochodowego. Maksymalny okres prowadzenia rachunku to 10 lat.

Prowadzenie Konta Mieszkaniowego jest bezpłatne. PKO Bank Polski przygotował też atrakcyjne oprocentowanie 5,35 proc. w skali roku, które obowiązuje do 31 grudnia.

By założyć Konto Mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, wystarczy przyjść do oddziału banku z dowodem tożsamości i podpisać umowę oraz inne wymagane dokumenty.

Jak naliczana jest premia mieszkaniowa

Pierwszą premię bank nalicza 15 marca w kolejnym roku po otwarciu Konta Mieszkaniowego. Dodatkowe pieniądze otrzymasz przy wypłacie środków na cele mieszkaniowe za każdy rok prowadzenia konta.

Wysokość premii zależy od kwoty wpłaconych przez ciebie na konto środków i wskaźnika premii mieszkaniowej, obliczanego i publikowanego w każdym roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od wypłaconej premii mieszkaniowej PKO Bank Polski pobierze 1% prowizji.

Lokata mieszkaniowa

Po 10 latach prowadzenia Konta Mieszkaniowego zostanie ono przekształcone w Lokatę Mieszkaniową. Stanie się tak również, jeśli po upływie 3 lat prowadzenia konta nie zrobisz minimalnej liczby regularnych wpłat na konto, albo wypłacisz część oszczędności. W przypadku wypłaty bank będzie musiał pobrać podatek dochodowy od wypłaconej kwoty.

Czas trwania Lokaty Mieszkaniowej to 12 miesięcy. Jeśli masz mniej niż 30 lat, lokatę możesz odnawiać bez limitu. Jeśli skończysz 30 lat, możesz lokatę odnowić 4 razy. Jeśli pieniądze z Lokaty Mieszkaniowej przeznaczysz na cele mieszkaniowe, otrzymasz premię i zwolnienie odsetek i premii z podatku dochodowego na takich samych zasadach, jak przy Koncie Mieszkaniowym.

Do wzięcia Bezpieczny kredyt 2%

Klienci zainteresowani skorzystaniem z Rządowego programu Pierwsze Mieszkanie mogą też wnioskować o Bezpieczny kredyt 2%. To kredyt hipoteczny. Wniosek składa się w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego.

Warto się ubiegać o bezpieczny kredyt 2%, bo wiele zyskujesz:

DOPŁATY DO RAT KREDYTU

Przez pierwsze 120 rat możesz korzystać z dopłat z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Wówczas spłacasz kredyt w ratach malejących. Po zakończeniu okresu, raty będą już równe chyba, że klient złoży wniosek o dalszą spłatę w ratach malejących.

STAŁE OPROCENTOWANIE

Podczas korzystania z dopłat masz stałą stopę procentową, którą ustala się na 5 lat.

KREDYT NAWET BEZ WKŁADU WŁASNEGO

Bank sfinansuje nawet 100% twoich wydatków związanych z kupnem mieszkania lub domu, jeśli BGK obejmie gwarancją część twojego kredytu.

KREDYT DO 600 TYS. ZŁ

Suma kredytu może wynieść maksymalnie 500 tys. zł dla singla, albo 600 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

BRAK LIMITU CENY ZA 1M2.

Kto może otrzymać kredyt

Singiel, małżeństwo albo para, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. Dodatkowo:

w dniu złożenia wniosku nie masz ukończonych 45 lat – ten warunek musi spełniać przynajmniej 1 osoba, która składa wniosek (np. w małżeństwie jedno z małżonków),

do dnia udzielenia kredytu żadne z was nie ma na własność mieszkania ani domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i nie jest stroną ani byłą stroną umowy kredytu hipotecznego zawartej w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.

Jeśli masz wkład własny

Wartość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 tys. zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wkładem własnym jest niezabudowana działka albo działka z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 r. – wówczas wartość tego wkładu i wysokość kredytu nie mogą przekroczyć łącznie 1 mln zł. Kredyt na dokończenie budowy możesz otrzymać do 31 grudnia 2025 r. – do 100 tys. zł dla singla albo 150 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

Możesz stracić dopłaty

Prawo do dopłat utracimy m.in., gdy kupioną nieruchomość wynajmiemy, sprzedamy lub nie zamieszkamy w niej w ciągu dwóch lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy!

Ważne!

Rządowy program Bezpieczny kredyt 2% w PKO Banku Polskim cieszy się ogromny powodzeniem. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy złożono prawie 17 tys. wniosków, z czego podpisano ponad 2 tys. umów kredytowych. Dlatego musisz być świadomy, że czas oczekiwania na decyzję kredytową może się wydłużyć.

