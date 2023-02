Nadciąga huraganowy weekend! Złowieszcze prognozy meteorologów

Prognoza grozy na weekend 18-19 lutego. Huraganowy wiatr, zagrożenie zdrowia i życia

To będzie weekend grozy! Po pierwszych powiewach cieplejszego powietrza nie będzie śladu, czekają nas za to huraganowe, niebezpieczne wichury, a do tego ulewy, śnieg i oblodzone drogi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed naprawdę groźnymi zjawiskami pogodowymi. „Prognoza zagrożeń meteo na weekend wskazuje przede wszystkim na silny, niebezpieczny wiatr w całym kraju - najsilniejszy na Wybrzeżu” – czytamy w prognozie IMiGW. Prędkość wiatru and morzem może dochodzić do 125 km/h, tam będą obowiązywać ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Oznacza to „szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia”. W centrum kraju wiatr powieje z prędkością do 90 km/h.

Nowy atak śnieżnej zimy w górach. Prognoza pogody na weekend 18-19 lutego

Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać dla centralnych i wschodnich województw. W górach za to możemy spodziewać się nowego wielkiego ataku śnieżyc. W ten weekend chyba lepiej zostać w domu!

🔴Prognoza zagrożeń meteo na weekend wskazuje przede wszystkim na silny, niebezpieczny wiatr w całym kraju - najsilniejszy na Wybrzeżu.Natomiast w sobotę mogą wystąpić jeszcze intensywne opady deszczu i oblodzenie na północnym wschodzie i intensywny śnieg w Karpatach.#IMGW pic.twitter.com/0gj6LWroHt— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 15, 2023

