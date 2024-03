Naprawa samochodu może być tańsza

Wiosna oznacza dziury na drogach. Starasz się je omijać, ale i tak co chwile wjeżdżasz na jakąś nierówność. Buch! – słychać z samochodzie. Klniesz pod nosem. Siadają amortyzatory. Już liczysz setki, które trzeba będzie zostawić w warsztacie. Obawiasz się też, że to nie wszystko, bo od jakiegoś czasu słyszysz dziwne stukanie podczas jazdy.

Kierunek: warsztat

Wiek twojego auta dobija do 15. Chciałbyś wymienić je na lepsze, ale kredyt nie wchodzi w grę. Trzeba pogodzić się z naprawami i trzymać kciuki żeby jeszcze wytrzymało.

Gdy wjeżdżasz do warsztatu, pan Mietek od razu każe ci wjechać na kanał. Tak jak myślałeś – amortyzatory nad przednimi kołami do wymiany. Pan Mietek jednak drapie się po głowie. Już wiesz, że są problemy. Mechanik bez słowa robi wydruk z komputera, na którym jasno widać – żywot silnika w twoim samochodzie już się skończył. Zimny pot spływa ci po plecach. Pan Mietek wie, że to ogromny wydatek. Twojego silnika nie warto naprawiać, bo już był naprawiany wiele razy. Mechanik proponuje ci części używane. Obiecuje, że wszystko będzie w porządku. Masz obawy, jak wielu kierowców. Myślisz, że silnik zaraz się znów popsuje, albo nie spełnia odpowiednich standardów, nie jest bezpieczny. Pan Mietek to jednak profesjonalny mechanik i potrafi wybrać dobrą część.

Skąd pochodzą części

Nie musisz się obawiać – używane części pochodzą na ogół z samochodów, które uległy poważnym kolizjom lub wypadkom i nie opłaca się już ich naprawiać. Są jednak źródłem pełnowartościowych części.

Takie samochody trafiają do stacji demontażu pojazdów. Specjaliści odzyskują z nich to, co jest sprawne i da się jeszcze wykorzystać - elementy blacharskie, przewody elektryczne, a nawet sprawne silniki. To nie tylko części tańsze niż nowe oryginalne lub zamienniki. Często jest to jedyne źródło części dla starszych aut, do których części nie ma już na rynku.

Mechanicy, po wymontowaniu części, sprawdzają je pod kątem sprawności i zużycia. Części są fotografowane i wystawiane na sprzedaż. W serwisie OTOMOTO można znaleźć w obecnie prawie 3 mln części używanych i ponad 700 tys. Wiele ogłoszeń ma dokładne opisy i wskazane pochodzenie części.

Upragniony telefon

Cztery dni później pan Mietek dzwoni i mówi, że twoje auto już naprawione. Oddając ci kluczyki dodaje z uśmiechem, że samochód pojeździ jeszcze parę lat. Oddychasz z ulgą – naprawa była sporo tańsza niż się spodziewałeś. Pan Mietek na pożegnanie podpowiada jeszcze, żeby umówić się na wymianę opon na letnie i zacząć już myśleć o wymianie jednego z błotników, bo jest dotknięty rozległą korozją, a na używanym można sporo zaoszczędzić.