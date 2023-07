Nie daj się nieuczciwym budowlańcom. 23% czy 8% VAT?

Gdy budowlaniec zaznaczy, że do ceny musi doliczyć VAT…

Indywidualny zleceniodawca szybko przelicza, że po dodaniu VAT do usługi, którego nie może sobie odliczyć, faktura jest dla niego dodatkowym obciążeniem. Sytuację skomplikował Ustawodawca, który wprowadził dwie stawki VAT inną na materiały budowlane, a inną na usługę wykonaną z ich użyciem. Można na tym stracić albo zyskać.

Zacznijmy od tego, kiedy tracimy. Jeżeli faktur na zakup materiałów budowlanych pobierana jest na imię inwestora. Wówczas w lepszej sytuacji będzie zleceniobiorca, bo np. nie musi ponosić odpowiedzialności za wady zakupionego materiału, dodatkowo inwestorowi zawyży koszt takiej usługi, zobaczmy to na przykładzie.

Przykład 1:

Materiał kupił inwestor, za który zapłacił 12 300 zł, do tego usługa budowlana w cenie 10 000 zł netto + VAT 8% = 10 800 zł po dodaniu zakupionych przez siebie materiałów, koszt całego remontu wyniósłby go 23 100 zł. Strata w tym modelu wyniesie: 23 100 – 21 600 (wynik z przykładu 1) = 1 500 zł.

Strata wystąpi również wtedy, gdy inwestor, płacąc za usługę w cenie 10 000 zł, dogada się z firmą remontową, by ta nie wystawiała faktury, sam zaś kupił materiał o wartości 12 300 zł. Koszt takiego remontu wyniesie bowiem: 12 300 + 10 000zł (usługa bez uwzględnienia VAT) = 22 300 zł. Porównując to z ceną zapłaconą, gdy materiał kupił wykonawca (Przykład wyżej), strata wyniesie: 22 300 – 21 600 = 700 zł.

Najbardziej optymalny model

Przykład 2:

Koszt materiałów zużytych do wykonania usługi wyniósł 12300 zł (z czego wartość netto materiałów to 10000 zł, VAT 23% - 2300 zł). Jeśli materiał ten zakupił wykonawca usługi i doliczy do tego marżę (usługę budowlaną) w wysokości np. 100%, inwestor zapłaci 21600 zł. Wykonawca traktuje bowiem zapłacony od materiałów VAT w sposób taki, jakby go nie było - neutralny. Budując cenę za swoją usługę wraz z zakupionym materiałem, uwzględni więc wartość materiałów zużytych netto, tj. 10000 i do tego doda 100%, czyli również kwotę 10000 zł, tytułem marży. Otrzymana cena wyniesie zatem 20000 zł i do tego doda właściwą stawkę VAT, która dla usługi budowlanej w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym wyniesie 8%. Jak wyjaśnia konsultant podatkowy Karolina Wawrowska z kancelarii DORADCY.PL, dotyczy to m.in. domów jednorodzinnych do 300 m kw. powierzchni i lokali mieszkalnych do 150 m kw.

Warto uzbroić się w wiedzę, by nie tracić na remontach. Znajomość w kwestii rozliczenia usług termomodernizacyjnych, modernizacyjnych lub remontowych, może okazać się bezcenna. Dlatego warto skorzystać z porad specjalistów. Doradca podatkowy dobierze optymalny model rozliczeniowy. Jak zauważa konsultant podatkowy Karolina Wawrowska z DORADCY.PL wspomniane przykłady nie wyczerpują wszystkich mogących zaistnieć sytuacji we współpracy z wykonawcami robót. Warto znać mechanizmy, jakie wpływają na stan naszych portfeli i nie bać się żądać faktury za wykonaną usługę. Jeżeli chcesz zadać pytanie w problematyce jak wyżej skontaktuj się z naszymi ekspertami: doradcy@doradcy.pl lub telefonicznie 12 260 98 10.

*W omawianych przypadkach zakładamy, że wykonawca jest profesjonalną firmą i najczęściej prowadzi działalność jako osoba fizyczna zgłoszona do CEIDG i jest czynnym podatnikiem podatku VAT.